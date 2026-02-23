Bek Real Madrid, Dean Huijsen, meminta maaf di platform media sosial China setelah membagikan postingan yang menyinggung

Meskipun permintaan maafnya cepat, sifat dari postingan asli telah meninggalkan rasa pahit bagi banyak orang. Laporan menunjukkan bahwa gambar yang dibagikan disertai dengan komentar-komentar yang sangat ofensif dari pengguna internet, termasuk salah satunya yang mengklaim bahwa subjek dapat "ditutup matanya dengan benang gigi." Komentar lain yang tampil dalam tangkapan layar dilaporkan menyatakan bahwa "bahkan orang Cina menyebutnya Cina," yang semakin memperburuk ketegangan seputar postingan tersebut. Insiden ini telah menodai reputasi bintang muda tersebut saat ia terus berkembang di Bernabeu.

Meskipun ada permintaan maaf resmi, banyak penggemar di China tetap tidak puas dengan cara klub menangani situasi ini. Kritikus menyoroti bahwa pernyataan tersebut hanya dirilis di Weibo, platform yang ditujukan khusus untuk pasar China, dan tidak ada di akun Instagram atau X global Huijsen maupun Real Madrid. Hal ini memicu tuntutan akan permintaan maaf yang lebih transparan dan global, atau pernyataan video, dengan pendukung mempertanyakan apakah penyesalan tersebut tulus atau hanya upaya pemasaran untuk melindungi kepentingan komersial besar klub di wilayah tersebut.