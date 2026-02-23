Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bek Real Madrid, Dean Huijsen, meminta maaf di platform media sosial China setelah membagikan postingan yang menyinggung
Huijsen secara terbuka meminta maaf di media sosial China.
Di tengah meningkatnya kontroversi, bintang berusia 20 tahun itu menggunakan akun Weibo resmi Real Madrid untuk mengeluarkan pernyataan resmi kepada penggemarnya di Asia Timur. Berusaha untuk meredam dampak negatif di platform yang memiliki lebih dari 582 juta pengguna aktif bulanan, sang bek mengungkapkan penyesalannya atas insiden tersebut.
"Saya dengan tulus meminta maaf kepada teman-teman China saya," bunyi pernyataan tersebut. "Saya secara tidak sengaja membagikan konten yang mengandung pesan ofensif. Hal itu benar-benar tidak disengaja, dan saya menyesali ketidaknyamanan yang ditimbulkan."
- Getty Images Sport
Klise rasialis memicu kemarahan di Weibo
Meskipun permintaan maafnya cepat, sifat dari postingan asli telah meninggalkan rasa pahit bagi banyak orang. Laporan menunjukkan bahwa gambar yang dibagikan disertai dengan komentar-komentar yang sangat ofensif dari pengguna internet, termasuk salah satunya yang mengklaim bahwa subjek dapat "ditutup matanya dengan benang gigi." Komentar lain yang tampil dalam tangkapan layar dilaporkan menyatakan bahwa "bahkan orang Cina menyebutnya Cina," yang semakin memperburuk ketegangan seputar postingan tersebut. Insiden ini telah menodai reputasi bintang muda tersebut saat ia terus berkembang di Bernabeu.
Meskipun ada permintaan maaf resmi, banyak penggemar di China tetap tidak puas dengan cara klub menangani situasi ini. Kritikus menyoroti bahwa pernyataan tersebut hanya dirilis di Weibo, platform yang ditujukan khusus untuk pasar China, dan tidak ada di akun Instagram atau X global Huijsen maupun Real Madrid. Hal ini memicu tuntutan akan permintaan maaf yang lebih transparan dan global, atau pernyataan video, dengan pendukung mempertanyakan apakah penyesalan tersebut tulus atau hanya upaya pemasaran untuk melindungi kepentingan komersial besar klub di wilayah tersebut.
Sejarah ketegangan diplomatik
Ini bukan kali pertama raksasa sepak bola Spanyol harus menghadapi situasi diplomatik yang rumit terkait hubungannya dengan China. Pada tahun 2024, klub tersebut terpaksa menjauhkan diri dari seorang pendukung yang terekam video menyanyikan lagu berisi hinaan terhadap China sebelum final Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Kedutaan Besar China di Spanyol mengambil langkah langka dengan mengajukan protes resmi, menggambarkan perilaku pendukung tersebut sebagai "menyinggung China, kasar, dan berwatak buruk." Klub tersebut menanggapi dengan mengecam video tersebut dan menegaskan bahwa tindakan individu tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai inti Real Madrid.
- Getty/GOAL
Perselisihan rasial mengancam menjelang pertandingan Benfica
Waktu terjadinya kesalahan media sosial Huijsen sangat tidak tepat bagi hierarki Real Madrid. Klub saat ini sedang menanti hasil penyelidikan UEFA terkait dugaan pelecehan rasial yang dilakukan oleh pemain Benfica, Gianluca Prestianni, terhadap penyerang bintang Vinicius Junior dalam pertandingan terakhir., yang dikenal sebagai Los Blancos, telah secara terbuka mendukung Vinicius Junior, yang sering menjadi sasaran diskriminasi, sehingga masalah disiplin internal terkait topik serupa menjadi masalah besar bagi Presiden Florentino Perez dan dewan direksi.
Seiring dengan globalisasi dunia sepak bola, pengawasan terhadap perilaku pemain di media sosial belum pernah setinggi ini. Bagi Real Madrid, menjaga citra yang bersih di Asia sangat vital untuk pertumbuhan finansial mereka, dan kesalahan Huijsen menjadi pengingat akan tanggung jawab yang datang dengan mengenakan jersey putih legendaris. Apakah pemain berusia 20 tahun ini akan menghadapi sanksi internal lebih lanjut masih harus dilihat, tetapi untuk saat ini, fokus akan tertuju pada memastikan bahwa aksinya di lapangan berbicara lebih banyak, dengan leg kedua babak playoff Liga Champions melawan Benfica yang sudah di depan mata.
Iklan