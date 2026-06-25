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Bek Inter dan timnas Belanda berada di ambang transfer mengejutkan ke klub raksasa Yunani
Klub-klub raksasa Yunani memburu seorang bek
Menurut Eindhovens Dagblad, mantan bek tengah Feyenoord ini siap memulai petualangan baru di kancah Eropa setelah mencatatkan lebih dari 300 penampilan di Serie A selama membela Lazio dan Inter. Meskipun kesepakatan tersebut belum resmi diselesaikan, harapan besar muncul bahwa dokumen-dokumen kontrak akan segera ditandatangani. Kedatangan pemain veteran ini dipandang sebagai pernyataan niat yang kuat dari klub yang berbasis di Athena tersebut, yang musim lalu hanya finis di peringkat keempat yang mengecewakan di Liga Super Yunani, tertinggal 20 poin dari juara AEK Athena.
- AFP
Kepergian Benitez memicu perombakan besar-besaran
Klub asal Yunani tersebut telah memulai perombakan struktural menyeluruh menyusul penampilan buruk mereka di kompetisi domestik, yang pada akhirnya berujung pada pemecatan mantan manajer Liverpool, Rafael Benitez. Pelatih asal Spanyol itu kemudian digantikan oleh manajer asal Denmark berusia 38 tahun, Jacob Neestrup, yang datang dengan reputasi yang kuat berkat masa jabatan empat tahun yang sukses sebagai manajer di FC Copenhagen. Neestrup sangat ingin menyuntikkan pengalaman level elit Eropa ke dalam barisan pertahanannya, dan menganggap pemain internasional Belanda tersebut sebagai kandidat ideal untuk memimpin proses pembenahan taktisnya.
Tim inti Belanda mulai membangun momentum
Di Stadion Olimpiade, De Vrij akan bertemu wajah-wajah yang sudah dikenalnya saat bergabung dengan skuad yang sudah diisi oleh beberapa pemain yang memiliki ikatan kuat dengan sepak bola Belanda. Ia akan bergabung dengan penyerang Cyriel Dessers, yang mencetak tiga gol dalam delapan pertandingan selama musim debutnya di Yunani, serta gelandang Tonny Vilhena, yang masih terikat kontrak selama satu tahun lagi. De Vrij membawa rekam jejak kemenangan yang luar biasa, setelah meraih tiga gelar Serie A, tiga trofi Coppa Italia, dan tiga gelar Supercoppa Italiana selama masa kejayaannya bersama Nerazzurri.
- AFP
Pemain yang baru saja direkrut akan mengikuti pemusatan latihan pramusim
Klub raksasa tradisional Yunani ini akan menghadapi jadwal musim panas yang padat dalam upaya mereka mengakhiri puasa gelar liga domestik yang menyakitkan, yang telah berlangsung sejak 2010. Skuad asuhan Neestrup dijadwalkan terbang ke Belanda pekan depan untuk mengikuti pemusatan latihan pramusim, dengan sorotan utama berupa laga persahabatan melawan raksasa Eredivisie, Ajax.
De Vrij, yang sayangnya terpaksa mundur dari skuad Piala Dunia akibat cedera pangkal paha yang berkepanjangan, akan berusaha menyelesaikan pemeriksaan medisnya secepatnya agar dapat bergabung dengan skuad.