Bek Inter dan timnas Belanda berada di ambang transfer mengejutkan ke klub raksasa Yunani

Klub raksasa tradisional Yunani ini akan menghadapi jadwal musim panas yang padat dalam upaya mereka mengakhiri puasa gelar liga domestik yang menyakitkan, yang telah berlangsung sejak 2010. Skuad asuhan Neestrup dijadwalkan terbang ke Belanda pekan depan untuk mengikuti pemusatan latihan pramusim, dengan sorotan utama berupa laga persahabatan melawan raksasa Eredivisie, Ajax.

De Vrij, yang sayangnya terpaksa mundur dari skuad Piala Dunia akibat cedera pangkal paha yang berkepanjangan, akan berusaha menyelesaikan pemeriksaan medisnya secepatnya agar dapat bergabung dengan skuad.