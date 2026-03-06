Bek Arsenal, Gabriel Magalhaes, menanggapi kritik dari pelatih Brighton setelah kemenangan Premier League yang kurang meyakinkan

Setelah peluit akhir dibunyikan, Gabriel dengan cepat menyoroti bahwa tanggung jawab atas tempo pertandingan ada pada wasit, bukan para pemain. Ia menekankan bahwa timnya tidak akan terpengaruh oleh keluhan lawan saat mereka mengejar gelar liga pertama dalam lebih dari dua dekade. "Kami tidak peduli dengan apa yang dia katakan," kata Gabriel kepada ESPN Brasil. "Itu adalah keputusan wasit di lapangan. Jika dia ingin memberikan kartu kuning atau tidak, dia yang menentukan waktu yang kami ambil. Kami hanya perlu melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan dan terus maju."

Gabriel mengatakan hasil ini menjadi dorongan besar bagi The Gunners dalam upaya mereka mengakhiri penantian 22 tahun klub untuk meraih gelar, namun ia telah mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap rendah hati. Pemain internasional Brasil itu menambahkan: "Kami harus fokus pada diri sendiri dan terus melakukan apa yang kami lakukan. Sekarang kami sudah tiga kemenangan berturut-turut, dan tentu saja kami harus terus menang. Itu yang paling penting."