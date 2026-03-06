Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bek Arsenal, Gabriel Magalhaes, menanggapi kritik dari pelatih Brighton setelah kemenangan Premier League yang kurang meyakinkan
Gunners berjuang keras untuk meraih hasil di tengah kontroversi 'dark arts'
Arsenal memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Premier League menjadi tujuh poin setelah meraih kemenangan yang disiplin, meski kontroversial, di South Coast. Gol Bukayo Saka pada menit kesembilan menjadi penentu, namun frustrasi Brighton atas pendekatan pragmatis Arsenal mendominasi pembicaraan pasca-pertandingan. Analisis statistik kemudian menunjukkan bahwa tim London tersebut menghabiskan lebih dari 30 menit pertandingan dalam situasi restart, dengan rata-rata 31,4 detik per situasi bola mati. Gangguan ritme yang terencana ini berhasil menghambat Brighton, yang mencatatkan 11 tembakan namun gagal menemukan ketajaman melawan pemimpin klasemen.
- AFP
Hurzeler kesal saat Arsenal mengadopsi pragmatisme.
Ketegangan antara kedua bangku cadangan terasa sangat kental, dengan Hurzeler memberikan penilaian tajam tentang pertandingan tersebut. Manajer Brighton itu menyatakan bahwa "hanya satu tim yang berusaha bermain sepak bola," menuduh Arsenal memanipulasi aturan untuk kepentingan mereka sendiri, yang menurutnya merusak semangat persaingan yang adil dalam pertandingan. Hasil imbang 2-2 Manchester City dengan Nottingham Forest semakin memperburuk frustrasi Hurzeler, menyoroti pentingnya kemenangan Arsenal dalam persaingan gelar. "Saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu," kata Hurzeler dengan marah. "Jika wasit membiarkan segala hal, maka para pemain pada dasarnya membuat aturan mereka sendiri. Apakah Anda pernah melihat pertandingan Premier League di mana kiper terjatuh tiga kali?"
Gabriel menangkis amarah manajerial.
Setelah peluit akhir dibunyikan, Gabriel dengan cepat menyoroti bahwa tanggung jawab atas tempo pertandingan ada pada wasit, bukan para pemain. Ia menekankan bahwa timnya tidak akan terpengaruh oleh keluhan lawan saat mereka mengejar gelar liga pertama dalam lebih dari dua dekade. "Kami tidak peduli dengan apa yang dia katakan," kata Gabriel kepada ESPN Brasil. "Itu adalah keputusan wasit di lapangan. Jika dia ingin memberikan kartu kuning atau tidak, dia yang menentukan waktu yang kami ambil. Kami hanya perlu melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan dan terus maju."
Gabriel mengatakan hasil ini menjadi dorongan besar bagi The Gunners dalam upaya mereka mengakhiri penantian 22 tahun klub untuk meraih gelar, namun ia telah mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap rendah hati. Pemain internasional Brasil itu menambahkan: "Kami harus fokus pada diri sendiri dan terus melakukan apa yang kami lakukan. Sekarang kami sudah tiga kemenangan berturut-turut, dan tentu saja kami harus terus menang. Itu yang paling penting."
- Getty Images Sport
Sebuah pertandingan yang penuh tantangan bagi pemimpin klasemen.
Arsenal kini dihadapkan pada berbagai tantangan di tiga kompetisi yang akan menguji kedalaman skuad mereka tanpa William Saliba, yang absen dalam pertandingan tengah pekan karena cedera pergelangan kaki. Mereka kini fokus pada Piala FA, di mana kunjungan ke Mansfield Town di Liga Satu berpotensi membawa kesuksesan domestik. Beberapa hari kemudian, pertandingan Liga Champions berisiko tinggi di kandang Bayer Leverkusen akan membutuhkan manajemen pertandingan elit yang sama yang membuat Brighton kesal. Dengan narasi "seni gelap" yang semakin berkembang, mereka mungkin menghadapi pengawasan lebih ketat dari wasit dan atmosfer yang tidak ramah saat kembali beraksi di Premier League melawan tim Everton yang fisik pada akhir pekan depan, yang dapat memengaruhi performa dan strategi mereka.
Iklan