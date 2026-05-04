Beberapa klub bersedia membayar 90 juta euro kepada Barcelona: Raphinha menegaskan keinginannya

Menurut Marca, klub-klub dari Saudi Pro League dilaporkan siap mengajukan tawaran lebih dari 90 juta euro untuk Raphinha. Proposal tersebut juga dilaporkan mencakup kontrak pribadi yang menggiurkan, dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada gajinya saat ini di Catalonia. Biaya transfer sebesar 90 juta euro juga akan menjadi keuntungan besar dibandingkan dengan 58 juta euro yang dibayarkan Barça kepada Leeds United pada tahun 2022. Namun, Raphinha sendiri tampaknya tidak tertarik untuk hengkang, demikian dilaporkan media Spanyol tersebut.