FC Barcelona kemungkinan akan dihadapkan pada pilihan sulit musim panas ini. Klub-klub dari Liga Pro Arab Saudi dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran sebesar 90 juta euro untuk pemain asal Brasil tersebut, yang untuk saat ini tidak ingin hengkang dari Barcelona. Namun, Barça harus mempertimbangkan dengan matang antara ambisi olahraga dan tekanan finansial yang terus berlanjut.
Beberapa klub bersedia membayar 90 juta euro kepada Barcelona: Raphinha menegaskan keinginannya
Menurut Marca, klub-klub dari Saudi Pro League dilaporkan siap mengajukan tawaran lebih dari 90 juta euro untuk Raphinha. Proposal tersebut juga dilaporkan mencakup kontrak pribadi yang menggiurkan, dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada gajinya saat ini di Catalonia. Biaya transfer sebesar 90 juta euro juga akan menjadi keuntungan besar dibandingkan dengan 58 juta euro yang dibayarkan Barça kepada Leeds United pada tahun 2022. Namun, Raphinha sendiri tampaknya tidak tertarik untuk hengkang, demikian dilaporkan media Spanyol tersebut.
Dengan 19 gol dan delapan assist dalam 31 pertandingan, Raphinha menjadi salah satu pemain kunci Barcelona musim ini, meskipun cedera memaksanya absen dalam 23 pertandingan. Hal ini menempatkan manajemen klub dalam posisi yang sulit: sang penyerang memang tak tergantikan secara olahraga, namun situasi keuangan klub tidak memberikan ruang untuk pertimbangan emosional. Barça tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru dan menunggu tawaran resmi dari Saudi Pro League. Baru setelah itu, pro dan kontra akan dipertimbangkan secara serius.
Pelatih Hansi Flick juga telah berulang kali menekankan betapa berharganya Raphinha bagi timnya. Mantan penyerang Leeds United ini telah menjadi sosok kunci dalam skema permainan sang pelatih asal Jerman sekaligus sosok yang dihormati di ruang ganti. "Rapha adalah salah satu pemain yang selalu memberikan seratus persen di lapangan dan selama latihan. Dia mengalami masa-masa sulit musim ini, tetapi penting bagi kami bahwa dia kembali," kata Flick menjelang kemenangan 1-2 atas Osasuna.