Hasil undian Liga Champions Afrika menempatkan Zamalek pada ujian yang membawa kenangan tidak menyenangkan bagi tim berjuluk Si Putih tersebut, setelah mereka terjebak di Grup Kedua yang dihuni Mouloudia Alger, Club Africain Tunisia, dan Young Africans Tanzania.
Beban dan Ironi: Undian Mengerikan bagi Zamalek di Liga Champions Afrika
Rival Arab berarti Zamalek tersingkir dari fase grup
Sejak dimulainya format modern Liga Champions Afrika pada 2016, Zamalek selalu tersingkir di fase grup pada setiap edisi yang grupnya memuat lawan dari negara Arab.
Pada edisi 2017, tim ini angkat kaki dari turnamen setelah finis di posisi ketiga dalam grup yang berisi USM Alger dari Aljazair, Al Ahli Tripoli dari Libya, dan Caps United dari Zimbabwe.
Skenario serupa terulang pada musim 2020-2021, ketika Zamalek menghadapi Esperance dari Tunisia, MC Alger dari Aljazair, dan Teungueth dari Senegal, serta gagal lolos ke perempat final.
Pada musim 2021-2022, grupnya memuat Wydad Casablanca dari Maroko, Petro de Luanda dari Angola, dan Sagrada Esperanca, tetapi mereka mengakhiri kompetisi di luar tiket lolos.
Adapun pada edisi 2022-2023, mereka menghadapi Esperance dari Tunisia, CR Belouizdad dari Aljazair, dan Al Merrikh dari Sudan, lalu kembali tersingkir dari fase grup.
Dengan tergabung kali ini bersama MC Alger dari Aljazair dan Club Africain dari Tunisia, kembali muncul pertanyaan tentang kemampuan Zamalek untuk memecahkan pola ini.
2016: Pencoretan ES Sétif menambah ironi lain
Kisah ini menjadi semakin menarik ketika kembali ke edisi 2016, yang menyaksikan keberhasilan Zamalek lolos ke babak gugur kemudian mencapai final.
Grupnya saat itu diisi oleh ES Setif dari Aljazair, Sundowns dari Afrika Selatan, dan Enyimba dari Nigeria, sebelum tim Aljazair tersebut dicoret menyusul insiden kerusuhan suporter dalam pertandingannya melawan Sundowns.
Setelah ES Setif dicoret, Zamalek melanjutkan perjalanannya di turnamen hingga mencapai final, sebelum akhirnya kalah memperebutkan gelar dari Sundowns.
Edisi ini tetap menjadi detail penting dalam ironi sejarah tersebut, karena tim berjuluk El Abyad itu berhasil lolos dari grup yang salah satu pesaing Arab-nya telah dicoret dari kompetisi.
Lolos dari fase grup = final
Adapun ironi kedua adalah Zamalek mencapai final pada dua kesempatan ketika mereka berhasil melewati fase grup di era sistem modern.
Setelah sukses pada edisi 2016, tim tersebut mengulangi pencapaian itu pada musim 2019-2020, saat mereka lolos dari grup yang berisi Mazembe dari Kongo, Primeiro de Agosto dari Angola, dan Zesco United dari Zambia.
Kemudian mereka menyingkirkan Esperance dari Tunisia di perempat final dan Raja Casablanca dari Maroko di semifinal, sebelum akhirnya kalah dari Al Ahly dengan skor 1-2 di laga final.
Dengan demikian, keberhasilan Zamalek melewati fase grup pada dua edisi tersebut selalu berujung pada capaian ke final, sementara keikutsertaan mereka yang lain berakhir di fase grup.
Mematahkan kutukan atau kekecewaan baru?
Hasil undian menempatkan Zamalek di depan peluang baru untuk mengubah catatan ini, namun pada saat yang sama kembali menghadirkan paradoks lawan-lawan Arab yang terulang dalam partisipasi-partisipasi sebelumnya.
Tim berjuluk Putih itu akan menghadapi MC Alger dan Club Africain Tunisia, di samping Young Africans, dalam sebuah grup yang menentukan dua tiket lolos di dalamnya tidak akan mudah.
Di antara momok tersingkir dari grup yang berisi lawan-lawan Arab, dan catatan mencapai final setiap kali berhasil lolos, Zamalek mendapati dirinya di hadapan ujian ganda: memecahkan pola pertama, dan berupaya mengulangi pola kedua.
Lantas, akankah grup ini menjadi awal lembaran yang berbeda dalam perjalanan Afrikanya?
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