Sejak dimulainya format modern Liga Champions Afrika pada 2016, Zamalek selalu tersingkir di fase grup pada setiap edisi yang grupnya memuat lawan dari negara Arab.

Pada edisi 2017, tim ini angkat kaki dari turnamen setelah finis di posisi ketiga dalam grup yang berisi USM Alger dari Aljazair, Al Ahli Tripoli dari Libya, dan Caps United dari Zimbabwe.

Skenario serupa terulang pada musim 2020-2021, ketika Zamalek menghadapi Esperance dari Tunisia, MC Alger dari Aljazair, dan Teungueth dari Senegal, serta gagal lolos ke perempat final.

Pada musim 2021-2022, grupnya memuat Wydad Casablanca dari Maroko, Petro de Luanda dari Angola, dan Sagrada Esperanca, tetapi mereka mengakhiri kompetisi di luar tiket lolos.

Adapun pada edisi 2022-2023, mereka menghadapi Esperance dari Tunisia, CR Belouizdad dari Aljazair, dan Al Merrikh dari Sudan, lalu kembali tersingkir dari fase grup.

Dengan tergabung kali ini bersama MC Alger dari Aljazair dan Club Africain dari Tunisia, kembali muncul pertanyaan tentang kemampuan Zamalek untuk memecahkan pola ini.