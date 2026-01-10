AFP
"Kesalahan Komunikasi" - Bos Bayern Munich Vincent Kompany Angkat Suara Soal Pengakuan Lennart Karl Yang Bermimpi Gabung Real Madrid & Permintaan Maafnya
Karl meminta maaf kepada Bayern setelah mengungkapkan Real adalah klub 'impian'nya.
Bak petir di siang bolong di acara fans Bayern awal pekan ini, Karl mengakui dia “pasti” bercita-cita untuk mewakili raksasa La Liga Real pada suatu saat dalam kariernya, mengejutkan para penggemar Allianz Arena.
“FC Bayern adalah klub yang sangat besar,” kata Karl. “Ini adalah impian untuk bermain di sana. Tapi pada suatu saat, saya pasti ingin pergi ke Real Madrid. Itu klub impian saya, tapi itu tetap antara kita. Tentu saja, Bayern adalah sesuatu yang sangat istimewa dan sangat menyenangkan.”
Namun, direktur olahraga Bayern Christoph Freund dengan cepat membela Karl, mengatakan gelandang serang itu telah meminta maaf kepada pimpinan klub setelah komentarnya.
Berbicara setelah pertandingan persahabatan tengah musim antara tim Jerman itu dan tim Austria Red Bull Salzburg pada hari Selasa, Freund berkata tentang pengakuan transfer Karl: “Menurut saya itulah Lenny. Siapa pun yang mengenal Lenny tahu itu. Begitulah cara dia bermain sepak bola juga.
“Dia berbicara dari hati, dia tidak peduli, seperti yang kami katakan di sini – bahkan di lapangan. Dia berbicara seperti anak laki-laki berusia 17 tahun. Dia langsung sadar bahwa itu tidak menguntungkan. Dia meminta maaf keesokan harinya, dan kami membicarakannya.
“Dia berkata, 'Itu bukan yang saya maksudkan sama sekali' - dia merasa sangat nyaman di FC Bayern. Dia sangat menikmati waktu ini. Saat kecil, dia pernah ikut trial dengan Real Madrid – itu klub impiannya. Dia ditanya siapa klub impiannya selain FC Bayern. Dia berusia 17 tahun dan sangat senang di FC Bayern. Dan kami sangat senang dia bersama kami.”
- Getty Images Sport
Kompany menegaskan dia tidak perlu berbicara dengan bintang U21 Jerman.
Dan sekarang Karl telah menerima dukungan dari manajer Kompany, yang merasa tidak perlu menarik pemain Jerman U-21 itu ke samping setelah dia merespons dengan bekerja "sangat keras" dalam latihan minggu ini.
Dalam konferensi pers pra-pertandingannya menjelang pertandingan Bayern melawan Wolfsburg pada hari Minggu, Kompany mengatakan: “Saya mencoba melihat dari kejauhan. Saya melihat gambaran yang lebih besar dan konteksnya: apa yang dilakukan Lennart Karl yang berusia 17 tahun setiap hari? Dia berlatih dengan baik dan sangat keras. Berapa banyak anak berusia 17 tahun yang melakukan itu?
“Dia bekerja sangat keras untuk tim secara defensif, dia menunjukkan kinerja setiap hari dalam latihan, pertandingan dan dalam pertemuan. Mungkin dia membuat kesalahan komunikasi kecil, tetapi gambaran besarnya untuknya pada usia 17 tahun: dia masih fokus pada hal-hal yang benar. Dia memiliki minggu latihan yang sangat baik. Dia telah melakukan banyak hal untuk mendapatkan menit bermainnya.
“Dia langsung menelepon Christoph dan Max dan meminta maaf atas apa yang dia katakan. Saya mencoba menjadi satu-satunya orang yang tidak berbicara kepadanya tentang ini. TikTok membicarakan ini, Instagram berbicara, BILD berbicara, Kicker, Sky, apa pun, semua orang punya pendapat. Jadi saya mencoba menjadi satu-satunya yang tidak berbicara kepadanya tentang itu.”
Bos Bayern mengungkapkan bahwa Karl telah dipermainkan secara bercanda oleh rekan-rekan setimnya.
Sementara Kompany ingin merangkul bahu Karl, mantan bos Burnley dan Anderlecht itu mengungkapkan bahwa ia tidak bisa melindungi pemain muda tersebut dari rekan-rekan setimnya di Bayern, yang menjadikannya bahan lelucon di ruang ganti minggu ini.
Kompany menambahkan: “Rekan-rekannya sedikit menggoda dia tentang hal itu - itu menyenangkan. Jika dia berlatih dengan buruk maka dia memiliki masalah dengan saya. Jika dia tidak memberikan 100% maka dia memiliki masalah dengan saya. Tapi dia melakukan sebaliknya, dia berlatih dan bermain dengan sangat baik dan bekerja sangat keras. Dia minta maaf. Itu masih oke bagi saya.”
- AFP
The Bavarians bersiap untuk kembali ke Bundesliga melawan Wolfsburg
Bayern kembali beraksi di Bundesliga setelah jeda musim dingin saat mereka menjamu Wolfsburg pada Minggu sore. Karl akan berharap menebus komentarnya tentang Real dengan melanjutkan performa luar biasanya di musim 2025/26.
Lulusan akademi ini telah mencetak enam gol di semua kompetisi untuk tim Kompany musim ini, menjadi pencetak gol termuda di Liga Champions, serta pemain termuda klub yang mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan Bundesliga.
