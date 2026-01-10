"Kesalahan Komunikasi" - Bos Bayern Munich Vincent Kompany Angkat Suara Soal Pengakuan Lennart Karl Yang Bermimpi Gabung Real Madrid & Permintaan Maafnya

Bak petir di siang bolong di acara fans Bayern awal pekan ini, Karl mengakui dia “pasti” bercita-cita untuk mewakili raksasa La Liga Real pada suatu saat dalam kariernya, mengejutkan para penggemar Allianz Arena.

“FC Bayern adalah klub yang sangat besar,” kata Karl. “Ini adalah impian untuk bermain di sana. Tapi pada suatu saat, saya pasti ingin pergi ke Real Madrid. Itu klub impian saya, tapi itu tetap antara kita. Tentu saja, Bayern adalah sesuatu yang sangat istimewa dan sangat menyenangkan.”

Namun, direktur olahraga Bayern Christoph Freund dengan cepat membela Karl, mengatakan gelandang serang itu telah meminta maaf kepada pimpinan klub setelah komentarnya.

Berbicara setelah pertandingan persahabatan tengah musim antara tim Jerman itu dan tim Austria Red Bull Salzburg pada hari Selasa, Freund berkata tentang pengakuan transfer Karl: “Menurut saya itulah Lenny. Siapa pun yang mengenal Lenny tahu itu. Begitulah cara dia bermain sepak bola juga.

“Dia berbicara dari hati, dia tidak peduli, seperti yang kami katakan di sini – bahkan di lapangan. Dia berbicara seperti anak laki-laki berusia 17 tahun. Dia langsung sadar bahwa itu tidak menguntungkan. Dia meminta maaf keesokan harinya, dan kami membicarakannya.

“Dia berkata, 'Itu bukan yang saya maksudkan sama sekali' - dia merasa sangat nyaman di FC Bayern. Dia sangat menikmati waktu ini. Saat kecil, dia pernah ikut trial dengan Real Madrid – itu klub impiannya. Dia ditanya siapa klub impiannya selain FC Bayern. Dia berusia 17 tahun dan sangat senang di FC Bayern. Dan kami sangat senang dia bersama kami.”