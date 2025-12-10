FC Bayern München v Arsenal FC: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Muhammad Zaki

RESMI! Bayern Munich Beli Stadion BARU

Bayern Munich telah sepakat mengucurkan dana besar untuk membeli stadion baru sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap tim wanita Bayern. Selama ini, tim wanita Bayern hanya bermain di stadion kompleks latihan yang kapasitasnya cuma 2.000 kursi. Dominasi mereka dengan tiga gelar Bundesliga Frauen beruntun mendorong manajemen untuk akhirnya melakukan investasi signifikan.

  • Stadion baru Bayern Munich

    Menurut laporan The Sun, Bayern Munich sudah sepakat mengeluarkan £6,5 juta untuk membeli Sportpark Unterhaching, stadion berkapasitas 15.000 penonton yang berlokasi di pinggir selatan Kota Munich. Arena ini akan menjadi markas baru timn wanita Bayern Munich, sebuah peningkatan fasilitas yang signifikan dibandingkan markas lama mereka yang hanya menampung 2.000 orang.

    Sportpark Unterhaching juga merupakan kandang bagi klub divisi empat Liga Jerman SpVgg Unterhaching, yang pernah bermain di Bundesliga antara 1999 hingga 2001. Musim panas lalu, SpVgg Unterhaching sebenarnya memiliki kesempatan untuk membeli stadion tersebut secara permanen, namun menarik diri karena alasan finansial. Stadion itu pernah menjadi venue pertandingan Bundesliga, timnas wanita Jerman, laga kelompok umur, hingga partai DFB-Pokal.

    • Iklan
  • FC Bayern München v Juventus FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Presiden Bayern konfirmasi stadion baru

    Presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, menegaskan langkah ini sebagai dukungan nyata untuk sepak bola wanita. Ia berbicara kepada media: “Di Spanyol atau Inggris, laga-laga besar selalu penuh sesak. Di sini, untuk dapat 20.000 penonton saja harus kerja keras. Dan ketika mereka datang, kita saling berpelukan kegirangan. [Meningkatkan jumlah penonton di stadion] tidak sesederhana itu. [Saya] pendukung sepakbola wanita. Sekarang mereka benar-benar bisa bermain bagus."

    Sementara itu, presiden SpVgg Unterhaching, Manni Schwabl, menjelaskan alasan klubnya mundur dari pembelian: “Lampu sorot stadion, standar pencahayaan, masalah keamanan, pemanas rumput. Semuanya butuh investasi. Kami tidak yakin bisa mengelolanya."

  • Performa tim wanita Bayern Munich

    Bayern Munich wanita, sebagaimana Bayern Munich pria, mendominasi kasta tertinggi Liga Jerman. Mereka memulai musim 2025/26 dengan brilian, dan belum terkalahkan sejauh ini, memenangkan 11 dari 12 laga pertama dan unggul enam poin di puncak klasemen Bundesliga Frauen.

    Di Liga Champions Wanita, Bayern mengantongi tiga kemenangan dari empat laga dan akan kembali bermain pada Kamis (11/12) dini hari WIB menghadapi Atletico Madrid di ibu kota Spanyol.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Bayern tak ikut kejar Mohamed Salah

    Di tengah gejolak masa depan Mohamed Salah pasca ledakan kritiknya terhadap Liverpool, megabintang asal Mesir itu kembali dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa termasuk Bayern Munich serta klub-klub Liga Arab Saudi.

    Namun, petinggi Bayern Max Eberl menegaskan bahwa mereka tidak tertarik merekrut Salah dari The Reds. Ia berbicara kepada DAZN: “Kami punya talenta luar biasa dalam diri Lennart Karl. Menempatkan seseorang di depannya sekarang sama sekali tidak masuk akal. Kami sudah membahas soal skuad sebelumnya, pemain yang cedera mulai kembali. Solusi ada di internal. Tidak ada rencana mendatangkan pemain baru saat ini; skuad kami homogen dan seimbang. Pemain baru justru bisa memicu kegelisahan karena pergeseran peran.”

0