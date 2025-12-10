RESMI! Bayern Munich Beli Stadion BARU

Menurut laporan The Sun, Bayern Munich sudah sepakat mengeluarkan £6,5 juta untuk membeli Sportpark Unterhaching, stadion berkapasitas 15.000 penonton yang berlokasi di pinggir selatan Kota Munich. Arena ini akan menjadi markas baru timn wanita Bayern Munich, sebuah peningkatan fasilitas yang signifikan dibandingkan markas lama mereka yang hanya menampung 2.000 orang.

Sportpark Unterhaching juga merupakan kandang bagi klub divisi empat Liga Jerman SpVgg Unterhaching, yang pernah bermain di Bundesliga antara 1999 hingga 2001. Musim panas lalu, SpVgg Unterhaching sebenarnya memiliki kesempatan untuk membeli stadion tersebut secara permanen, namun menarik diri karena alasan finansial. Stadion itu pernah menjadi venue pertandingan Bundesliga, timnas wanita Jerman, laga kelompok umur, hingga partai DFB-Pokal.