Bayern Munich siap melanggar aturan transfer mereka sendiri demi mempertahankan Michael Olise

Olise menikmati lonjakan popularitas yang luar biasa selama jeda internasional terbaru. Winger kanan berbakat itu menorehkan serangkaian penampilan luar biasa dan dominan untuk tim nasional Prancis. Dalam era baru yang dipimpin Zinedine Zidane, Olise telah mencatatkan empat gol dan dua assist dalam empat pertandingan.

Penyerang itu kini bersiap kembali ke Jerman menjelang bergulirnya lagi Bundesliga akhir pekan ini. Laga-laga domestik yang akan datang ini akan memberinya peluang sempurna untuk mempertahankan performa gemilangnya di lapangan, sekaligus memberi tekanan lebih besar kepada petinggi Bayern di ruang rapat.