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Bayern Munich siap melanggar aturan transfer mereka sendiri demi mempertahankan Michael Olise
Olise bersinar di panggung internasional
Olise menikmati lonjakan popularitas yang luar biasa selama jeda internasional terbaru. Winger kanan berbakat itu menorehkan serangkaian penampilan luar biasa dan dominan untuk tim nasional Prancis. Dalam era baru yang dipimpin Zinedine Zidane, Olise telah mencatatkan empat gol dan dua assist dalam empat pertandingan.
Penyerang itu kini bersiap kembali ke Jerman menjelang bergulirnya lagi Bundesliga akhir pekan ini. Laga-laga domestik yang akan datang ini akan memberinya peluang sempurna untuk mempertahankan performa gemilangnya di lapangan, sekaligus memberi tekanan lebih besar kepada petinggi Bayern di ruang rapat.
- AFP
Bayern siap mendobrak tradisi
Di balik layar, Bayern Munich sangat ingin menegosiasikan perpanjangan kontrak yang menguntungkan dengan sang penyerang secepat mungkin. Menurut jurnalis BildChristian Falk, klub itu kini sepenuhnya cenderung menerima tuntutan yang sangat spesifik dari kubu sang pemain terkait masa depannya.
Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern bersedia memasukkan klausul pelepasan ke dalam kesepakatan baru apa pun. Ini merupakan gestur niat baik yang signifikan dari klub tersebut, yang secara historis sangat enggan menyertakan ketentuan keluar semacam itu dalam kontrak para pemainnya.
Strategi keluar senilai €200 juta
Klausul rilis yang diusulkan dilaporkan dipatok mencapai €200 juta. Valuasi yang sangat besar ini dirancang untuk memberi sang penyerang jalur keluar yang jelas, meski sangat mahal, dari Allianz Arena jika pada akhirnya ia memutuskan mencari tantangan baru di tempat lain.
Bayern ingin melindungi aset berharganya dan mengikat pemain Prancis itu dengan kontrak jangka panjang. Urgensi dalam pembicaraan kontrak ini sangat dipicu oleh rumor yang terus beredar pada musim panas lalu, yang mengaitkan winger tersebut dengan transfer besar ke raksasa Spanyol, Real Madrid.
- AFP
Sebuah pernyataan niat yang sangat besar
Fokus utama Olise untuk saat ini akan tetap sepenuhnya pada bagaimana membawa performa internasionalnya yang spektakuler kembali ke level klub. Penampilan dominan lainnya di kasta tertinggi Jerman hanya akan semakin memperkuat posisinya menjelang negosiasi kontrak krusial yang masih berlangsung ini.
Jika kedua pihak berhasil meresmikan kesepakatan baru tersebut, itu akan menjadi pernyataan niat yang sangat besar dari klub Bundesliga tersebut. Klausul €200 juta yang belum pernah ada sebelumnya akan memastikan Madrid, dan peminat lain mana pun di masa depan, harus benar-benar memecahkan rekor transfer untuk memboyongnya dari Munchen.
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