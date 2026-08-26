AFP
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Bayern Munich perpanjang kontrak dua figur kunci Max Eberl dan Jan-Christian Dreesen
Bayern Munich mengikat para petingginya
Raksasa Bundesliga itu resmi memperpanjang kontrak anggota dewan bidang olahraga Eberl dan CEO Dreesen hingga 30 Juni 2029. Eberl bergabung dengan klub tersebut pada 2024 setelah sebelumnya menjabat posisi eksekutif di Borussia Monchengladbach dan RB Leipzig. Pria berusia 52 tahun itu berperan penting dalam penunjukan pelatih kepala Vincent Kompany serta mengawasi perekrutan besar Luis Diaz dan Michael Olise.
- Getty Images Sport
Duo berjanji untuk komitmen jangka panjang
Setelah menimba ilmu di akademi Bayern saat masih menjadi pemain, Eberl menegaskan komitmennya untuk melanjutkan tren positif klub.
Merefleksikan perpanjangan kontraknya, Eberl berkata: "Bayern sudah dekat di hati saya sejak masa saya di tim junior. Seperti rekan-rekan saya di dewan, karena itu saya ingin terus melanjutkan jalan yang sudah kami tempuh dan, demi kepentingan seluruh keluarga Bayern, terus melakukan segala yang saya bisa untuk meraih kesuksesan di bidang olahraga. Kepercayaan yang ditunjukkan kepada saya oleh dewan pengawas adalah bentuk keyakinan yang sangat berharga, dan saya sangat senang akan hal itu."
Dreesen juga menyambut kontrak baru tersebut, dengan menambahkan: "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dewan pengawas atas kepercayaan mereka. Saya senang bisa melanjutkan pekerjaan saya di Bayern dengan energi dan gairah. Sebagai dewan eksekutif, bersama staf, anggota, dan suporter kami, kami berniat melakukan segala yang ada dalam kekuatan kami untuk memastikan Bayern tetap menjadi klub teratas yang sangat kami banggakan. Itulah yang mendorong kami, dan kami masih punya jauh lebih banyak hal untuk dicapai."
Para pemuncak klasemen memulihkan dominasi domestik
Saat Eberl ditunjuk pada Februari 2024, Bayern tertinggal 11 poin dari Bayer Leverkusen, yang kemudian menjadi juara, di klasemen Bundesliga. Namun, di bawah kepemimpinan saat ini, Bayern bangkit dengan sangat meyakinkan, mengamankan dua gelar liga beruntun disertai kemenangan DFB-Pokal musim lalu.
Mantan pemain Bochum dan Greuther Furth itu sebelumnya menggambarkan kepulangannya ke Munich sebagai sesuatu yang "spesial" karena di sanalah semuanya "berawal", sambil menegaskan bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan "rasa hormat dan kerendahan hati".
- Getty Images Sport
Stabilitas memacu perburuan trofi
Mengamankan masa depan dua eksekutif kunci itu memberikan stabilitas krusial di luar lapangan saat Bayern menjalani fase gugur Eropa di tengah persaingan sengit perebutan gelar domestik. Jajaran petinggi kini bisa sepenuhnya fokus pada perencanaan skuad jangka panjang untuk mempertahankan dinamika kuat yang dibangun di bawah Kompany. Konsistensi performa di level domestik maupun Eropa tetap menjadi prioritas saat klub berupaya mengukuhkan posisinya di puncak sepak bola elite.
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