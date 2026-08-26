Setelah menimba ilmu di akademi Bayern saat masih menjadi pemain, Eberl menegaskan komitmennya untuk melanjutkan tren positif klub.

Merefleksikan perpanjangan kontraknya, Eberl berkata: "Bayern sudah dekat di hati saya sejak masa saya di tim junior. Seperti rekan-rekan saya di dewan, karena itu saya ingin terus melanjutkan jalan yang sudah kami tempuh dan, demi kepentingan seluruh keluarga Bayern, terus melakukan segala yang saya bisa untuk meraih kesuksesan di bidang olahraga. Kepercayaan yang ditunjukkan kepada saya oleh dewan pengawas adalah bentuk keyakinan yang sangat berharga, dan saya sangat senang akan hal itu."

Dreesen juga menyambut kontrak baru tersebut, dengan menambahkan: "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dewan pengawas atas kepercayaan mereka. Saya senang bisa melanjutkan pekerjaan saya di Bayern dengan energi dan gairah. Sebagai dewan eksekutif, bersama staf, anggota, dan suporter kami, kami berniat melakukan segala yang ada dalam kekuatan kami untuk memastikan Bayern tetap menjadi klub teratas yang sangat kami banggakan. Itulah yang mendorong kami, dan kami masih punya jauh lebih banyak hal untuk dicapai."