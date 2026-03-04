Bayern Munich merencanakan langkah cepat untuk merekrut Victor Osimhen di tengah ketidakpastian kontrak Harry Kane

Menurut FootMercato, Bayern sedang mempertimbangkan langkah sensasional untuk merekrut Osimhen. Pelatih kepala Kompany dilaporkan telah memantau striker mantan Lille tersebut sejak awal karirnya di Charleroi. Meskipun Kane tetap mendominasi sebagai pencetak gol terbanyak Bayern dengan 45 gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi musim ini, klub ini fokus pada masa depan jika dia akhirnya hengkang lebih awal dari yang diharapkan, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada 2027. Bayern melihat Osimhen sebagai penerus jangka panjang yang ideal untuk memimpin lini serang mereka dalam beberapa tahun ke depan.