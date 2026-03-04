Getty Images Sport
Bayern Munich merencanakan langkah cepat untuk merekrut Victor Osimhen di tengah ketidakpastian kontrak Harry Kane
Kompany mengidentifikasi pengganti Kane
Menurut FootMercato, Bayern sedang mempertimbangkan langkah sensasional untuk merekrut Osimhen. Pelatih kepala Kompany dilaporkan telah memantau striker mantan Lille tersebut sejak awal karirnya di Charleroi. Meskipun Kane tetap mendominasi sebagai pencetak gol terbanyak Bayern dengan 45 gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi musim ini, klub ini fokus pada masa depan jika dia akhirnya hengkang lebih awal dari yang diharapkan, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada 2027. Bayern melihat Osimhen sebagai penerus jangka panjang yang ideal untuk memimpin lini serang mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Galatasaray bersiap untuk bertarung.
Mendapatkan tanda tangan Osimhen akan jauh dari mudah bagi raksasa Jerman. Galatasaray, yang mengubah pinjaman awalnya menjadi kesepakatan permanen senilai €75 juta pada musim panas lalu, telah mengikat striker tersebut dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2029. Tim Turki tersebut tentu saja puas dengan investasi mereka dan tidak menunjukkan niat untuk melepas bintang andalan mereka. Namun, daya tarik Bundesliga dan reputasi Bayern Munich dapat mengubah dinamika negosiasi, meskipun klub Istanbul tersebut berusaha untuk mendapatkan pengembalian besar atas rekor transfer mereka.
PSG dan Arab Saudi tersingkir dari persaingan.
Sementara Bayern semakin intensif dalam menunjukkan minatnya, mantan peminat lainnya tampaknya telah kehilangan minat. Paris Saint-Germain dilaporkan telah menutup pintu untuk transfer tersebut. Juara Prancis tersebut enggan karena perkiraan nilai transfer sebesar €150 juta dan tuntutan gaji tahunan Osimhen sebesar €20 juta. Selain itu, manajer PSG Luis Enrique dilaporkan tidak yakin bahwa profil pemain Nigeria tersebut cocok dengan sistem taktisnya. Sementara itu, meskipun ada minat yang terus-menerus dari Saudi Pro League, pemain tersebut sendiri memprioritaskan untuk tetap di Eropa agar dapat terus berkompetisi di level tertinggi sepak bola.
Mengapa Osimhen begitu diminati?
Dalam lanskap sepak bola modern di mana penyerang tradisional menjadi barang langka, Osimhen tetap menjadi salah satu sumber gol yang paling dapat diandalkan. Kemampuannya untuk mencetak gol dengan konsistensi yang luar biasa di area final selama tujuh tahun terakhir menjadikannya aset yang unik. Refleksi "serius" Bayern mengenai potensi transfer ini menandakan pergeseran strategi mereka dalam upaya mempertahankan dominasi domestik dan Eropa. Apakah Galatasaray mampu menahan pendekatan resmi masih harus dilihat, namun narasi untuk jendela transfer mendatang sudah mulai terbentuk dengan Osimhen di pusat drama tersebut.
