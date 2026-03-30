Bayern Munich mengonfirmasi bahwa bek kanan mereka akan hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas ini
Telah tercapai kesepakatan bersama terkait kepergian pada musim panas
Selama membela Bayern, pemain internasional Portugal ini telah menjadi andalan yang dapat diandalkan, membantu klub meraih gelar Bundesliga dan DFL-Supercup. Keputusan untuk berpisah tampaknya diambil secara baik-baik, dengan kedua belah pihak kini berfokus untuk mengakhiri musim ini dengan hasil yang memuaskan sambil mengejar gelar juara lainnya sebelum bek veteran tersebut mengucapkan selamat tinggal.
Max Eberl memberikan penghormatan kepada pemain veteran asal Portugal
Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, memuji kontribusi sang bek bagi tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menekankan bahwa profesionalisme dan karakter Guerreiro menjadikannya bagian penting dari suasana ruang ganti selama ia berkarier di klub tersebut, bahkan pada masa-masa transisi bagi raksasa Jerman itu.
Eberl menyatakan: “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rapha atas waktu yang kami habiskan bersama: dia selalu dapat diandalkan di lapangan, dan lebih dari itu, orang-orang dengan karakter seperti dia memperkaya suasana ruang ganti mana pun. Percakapan dengan dia selalu baik, didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman. Kini kami fokus bersama pada tujuan kami hingga musim panas; bersama-sama kami ingin meraih lebih banyak lagi.”
Karier yang serba bisa di Munich
Sejak kedatangannya, Guerreiro telah membuktikan dirinya sebagai 'pemain serba bisa' bagi staf pelatih Bayern. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 89 penampilan untuk klub tersebut, menyumbang 12 gol dan delapan assist. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi menjadi aset terbesarnya, sering tampil sebagai bek kiri tradisional, bek sayap, dan bahkan beroperasi di jantung lini tengah. Musim ini, ia telah bermain 23 kali - sembilan di antaranya sebagai starter - di semua kompetisi dan mencetak empat gol.
Latar belakang internasional dan prospek masa depan
Di usia 32 tahun, Guerreiro tetap menjadi pemain profesional yang telah meraih banyak prestasi dengan pengalaman yang mumpuni di level tertinggi sepak bola. Rekam jejak internasionalnya sangat mengesankan, dengan 65 penampilan dan empat gol untuk Portugal. Ia merupakan salah satu pilar utama skuad yang berhasil menjuarai Euro 2016 dan edisi perdana UEFA Nations League pada 2019, sekaligus mewakili negaranya di dua Piala Dunia pada 2018 dan 2022.