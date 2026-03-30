Bayern Munich mengonfirmasi bahwa bek kanan mereka akan hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas ini

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, memuji kontribusi sang bek bagi tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menekankan bahwa profesionalisme dan karakter Guerreiro menjadikannya bagian penting dari suasana ruang ganti selama ia berkarier di klub tersebut, bahkan pada masa-masa transisi bagi raksasa Jerman itu.

Eberl menyatakan: “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rapha atas waktu yang kami habiskan bersama: dia selalu dapat diandalkan di lapangan, dan lebih dari itu, orang-orang dengan karakter seperti dia memperkaya suasana ruang ganti mana pun. Percakapan dengan dia selalu baik, didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman. Kini kami fokus bersama pada tujuan kami hingga musim panas; bersama-sama kami ingin meraih lebih banyak lagi.”