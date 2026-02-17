Bayern Munich berseteru dengan agen-agen! Uli Hoeness mengecam negosiasi 'yang tidak masuk akal' dengan perwakilan yang dibayar berlebihan setelah saga kontrak Dayot Upamecano

Raksasa Bavaria akhirnya berhasil mengamankan masa depan jangka panjang Upamecano, namun sifat negosiasi yang melelahkan telah meninggalkan rasa pahit di kalangan petinggi klub. Hoeness mengungkapkan bahwa klub siap mengambil tindakan drastis terhadap agen-agen yang mencoba memeras klub atau menaikkan harga secara artifisial.

Dia menegaskan bahwa Bayern akan semakin sering menolak tuntutan yang berlebihan dan bahkan mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa penasihat ke dalam daftar hitam. Dia juga memperingatkan para pemain bahwa mereka tidak boleh bersembunyi di balik agen mereka, dan harus mengambil tanggung jawab atas tuntutan berlebihan yang diajukan.

"Anda bisa mengatakan kepada pemain: 'Jika agen Anda terus bernegosiasi dengan cara yang keterlaluan, kami tidak akan lagi membahas masa depan Anda dengan kami.' Itu harus sampai sejauh itu," katanya kepada Bild.

"Kami mungkin juga akan memasukkan satu atau dua agen – jika mereka bertindak tidak adil – ke dalam daftar dan memberitahu mereka bahwa kami tidak akan lagi menandatangani pemain yang mereka wakili. Itu akan menjadi langkah berikutnya."