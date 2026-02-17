Bayern Munich berseteru dengan agen-agen! Uli Hoeness mengecam negosiasi 'yang tidak masuk akal' dengan perwakilan yang dibayar berlebihan setelah saga kontrak Dayot Upamecano

Artikel berlanjut di bawah
Artikel berlanjut di bawah
Artikel berlanjut di bawah
Raksasa Bavaria akhirnya berhasil mengamankan masa depan jangka panjang Upamecano, namun sifat negosiasi yang melelahkan telah meninggalkan rasa pahit di kalangan petinggi klub. Hoeness mengungkapkan bahwa klub siap mengambil tindakan drastis terhadap agen-agen yang mencoba memeras klub atau menaikkan harga secara artifisial.
Dia menegaskan bahwa Bayern akan semakin sering menolak tuntutan yang berlebihan dan bahkan mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa penasihat ke dalam daftar hitam. Dia juga memperingatkan para pemain bahwa mereka tidak boleh bersembunyi di balik agen mereka, dan harus mengambil tanggung jawab atas tuntutan berlebihan yang diajukan.
"Anda bisa mengatakan kepada pemain: 'Jika agen Anda terus bernegosiasi dengan cara yang keterlaluan, kami tidak akan lagi membahas masa depan Anda dengan kami.' Itu harus sampai sejauh itu," katanya kepada Bild.
"Kami mungkin juga akan memasukkan satu atau dua agen – jika mereka bertindak tidak adil – ke dalam daftar dan memberitahu mereka bahwa kami tidak akan lagi menandatangani pemain yang mereka wakili. Itu akan menjadi langkah berikutnya."
Meskipun perang melawan agen mendominasi headline, perpanjangan kontrak Upamecano mewakili kemenangan strategis yang signifikan bagi Bayern di pasar yang semakin tidak stabil. Pemain Prancis tersebut telah menandatangani kontrak baru hingga 2030, langkah yang dijelaskan oleh direktur olahraga Max Eberl sebagai tanda "kilauan" klub dan daya tarik internasionalnya.
Namun, kesetiaan ini datang dengan harga yang sangat tinggi, dengan laporan menunjukkan bahwa paket total untuk pemain berusia 27 tahun ini bisa mencapai €100 juta jika gaji dan bonus penandatanganan digabungkan. Komitmen finansial yang kolosal ini memicu perdebatan di kalangan penggemar dan ahli, terutama mengingat penekanan klub baru-baru ini pada disiplin finansial.
Eberl membela pengeluaran tersebut, dengan argumen bahwa mengganti pemain sekelas Upamecano akan membutuhkan biaya transfer dan gaji yang jauh lebih tinggi. "Tentu saja perpanjangan kontrak membutuhkan biaya, tetapi biayanya akan jauh lebih besar jika saya harus membeli pemain sekelas Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies, atau Dayot Upamecano – jika memang bisa menemukannya," jelasnya. Kesepakatan ini memastikan stabilitas di lini pertahanan tengah untuk tahun-tahun mendatang, sekaligus menangkis minat dari Liga Premier dan Arab Saudi.
Hoeness tidak segan-segan dalam menanggapi peran agen dalam kesepakatan Upamecano, setelah sebelumnya mengkritik perwakilan bek tersebut selama negosiasi. "Dalam kasus Upamecano, para penasihat entah ingin menaikkan harga dengan kami atau mendorongnya ke klub lain, dan sebagai balasannya kami harus membayar mereka bonus penandatanganan," ujarnya dengan marah. "Itu adalah kontradiksi yang tidak boleh kami terima lagi."
Eberl, di sisi lain, fokus pada aspek olahraga dari perpanjangan kontrak sambil mengakui kompleksitas negosiasi. "Negosiasi tentu saja tidak mudah, tapi jarang ada yang mudah," akui anggota dewan olahraga tersebut. "Sebuah tim membutuhkan titik tumpu, dan kami memiliki Dayot sebagai titik tumpu berikutnya. Pertanyaannya seringkali bukan siapa yang Anda rekrut, tapi siapa yang Anda kembangkan."
Upamecano sendiri mengungkapkan kebahagiaannya tetap di Munich, menjauhi politik. "Saya sangat senang tetap di Bayern dan terus bermain di tim ini," kata bek tersebut. "Kita memiliki tim yang hebat dan pelatih yang hebat. Kita memiliki tujuan besar bersama. Saya memberikan segalanya untuk rekan setim saya, di setiap sesi latihan, ingin menjaga gawang tetap bersih di setiap pertandingan, dan ingin memenangkan sebanyak mungkin gelar."
Dengan masa depan Upamecano yang sudah terjamin, jajaran petinggi Bayern akan mengalihkan perhatian mereka ke situasi kontrak lain yang mendesak di dalam skuad. Ancaman "daftar hitam" dari Hoeness menyiratkan bahwa negosiasi mendatang untuk bintang-bintang lain bisa diwarnai ketegangan jika agen-agen tidak mengindahkan peringatan tersebut.
Di lapangan, tim Vincent Kompany akan berusaha memanfaatkan stabilitas ini untuk mengejar gelar di berbagai kompetisi. Upamecano diharapkan dapat membuktikan nilai kontrak barunya yang besar dengan memimpin barisan pertahanan secara konsisten dan tegas saat Bayern mengejar kejayaan domestik dan Eropa.
Manajemen klub kemungkinan akan menghadapi pengawasan lebih lanjut terkait pendekatan finansial mereka, menyeimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan talenta kelas dunia dengan keinginan untuk menekan biaya agen yang terus meningkat. Bagaimana kebijakan keras baru ini akan mempengaruhi jendela transfer mendatang masih harus dilihat, tetapi garis pertempuran telah jelas ditarik di Bayern.