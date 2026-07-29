Pejabat Bayern Munich itu juga menyinggung laporan yang mengaitkan Michael Olise dengan Real Madrid, seraya menegaskan bahwa sang pemain tidak berpikir untuk hengkang.
Ia mengatakan: "Kami tetap berkomunikasi dengan Michael sepanjang periode Piala Dunia. Kami menanyainya apakah ia ingin mengenakan jersey nomor 11 seperti yang ia lakukan bersama timnas negaranya, tetapi ia lebih memilih mempertahankan nomor 17. Rumor terus bermunculan, tetapi semuanya tidak berdasar. Ia akan kembali secara normal setelah liburannya, dan kami sangat senang memiliki pemain seperti dirinya."
Dalam konteks lain, Eberl kembali menegaskan bahwa pemain asal Portugal, Joao Palhinha, tidak masuk dalam rencana klub untuk musim baru, bersama Sacha Boey dan Bryan Zaragoza, setelah sebelumnya baik dirinya maupun pemain tersebut melontarkan pernyataan yang berbeda-beda menyusul kekalahan Bayern dari Wehen Wiesbaden pada laga uji coba pertamanya sebagai persiapan menyambut musim.
Eberl menutup pernyataannya dengan berkata: "Kami memiliki tiga pemain yang terbuka untuk hengkang. Mereka tidak memiliki masa depan bersama Bayern. Dan jika mereka memutuskan untuk bertahan, hal itu akan sulit, karena kami tidak memasukkan mereka ke dalam rencana kami dan mereka tidak akan memiliki peran bersama tim. Ini berlaku untuk Sacha Boey, Joao Palhinha, dan Bryan Zaragoza."
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