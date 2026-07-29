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Bayern Menutup Pintu Bursa Transfer: Pertanyaan soal Nomor 11 Menentukan Masa Depan Olise

Transfers
M. Olise
A. Davies
N. Brown
Prancis
Kanada
Jerman

Trio Masuk Daftar Hengkang, Posisi Davies Ditentukan

Bayern Munich menutup jendela transfer musim panas dengan hanya merekrut pemain Maroko Ismael Saibari dan pemain muda Jerman Nathaniel Brown, ditambah pemain Senegal Bara Saboukou Ndiaye.

Klub Bavaria itu juga mengakhiri gelombang rumor yang menyelimuti tim selama beberapa pekan terakhir, terkait masa depan dua bintang tim, Michael Olise dan Alphonso Davies.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menegaskan bahwa klub telah mengakhiri seluruh transfer musim panas mereka secara final, dalam konferensi pers khusus untuk memperkenalkan rekrutan baru Nathaniel Brown.

Bayern mengeluarkan dana sedikit lebih dari 100 juta euro pada musim panas ini untuk mendatangkan Saibari, Brown, dan Ndiaye.

  • Alasan merekrut Brown

    Eberl mengatakan: "Saya tersenyum setiap kali membaca rumor transfer musim panas ini. Kami menuntaskan transfer Nathaniel Brown dan Ismael Saibari dengan sangat cepat, dan saya kira sudah jelas bahwa kami telah selesai dengan urusan rekrutmen. Saya tersenyum melihat nama-nama yang dikaitkan dengan kami, karena rumor-rumor itu sama sekali tidak berdasar, 0%."

    Direktur olahraga itu berbicara tentang alasan merekrut Brown, dengan mengatakan: "Nathaniel (Brown) berasal dari kota Amberg di negara bagian Bayern. Selama Piala Dunia, kami melihat dengan jelas apa yang bisa ia berikan. Ia berkembang pesat bersama Eintracht Frankfurt, dan memiliki kecerdasan tinggi dalam membaca permainan. Masa depan ada di depannya, dan ketika muncul kesempatan untuk merekrutnya, kami harus meraihnya. Ia adalah pemain serbaguna yang luar biasa."

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  • Kepergian Alphonso Davies? Ini Jawaban Tegasnya

    Sebaliknya, Eberl sepenuhnya menepis kemungkinan kepergian Alphonso Davies selama periode transfer saat ini, setelah masalah fisiknya sepanjang perjalanan timnas Kanada di Piala Dunia memicu spekulasi mengenai upaya klub Bayern Munich untuk menggantikannya dengan pemain internasional Jerman, Nathaniel Brown.

    Ia berkata: "Saya bisa memastikan menepis kepergian Alphonso Davies. Konrad Laimer dan Josip Stanisic telah menutupi posisi bek kiri saat dibutuhkan, dan dengan kehadiran Luis Diaz, Arijon Ibrahimovic, Nathaniel Brown, serta Davies, kami memiliki opsi yang cukup di sisi kiri."

    Eberl juga menegaskan apa yang sebelumnya beredar mengenai mundurnya Bayern dari rencana awal untuk mendatangkan sayap kiri baru, seraya menjelaskan: "Awalnya kami ingin memperkuat sisi kiri secara ofensif, tetapi kami tidak melakukannya. Kami menjadi lebih fleksibel berkat Ismael Saibari dan Brown."

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  • Rumor Seputar Oulisi dan Trio yang Masuk Daftar Kepergian

    Pejabat Bayern Munich itu juga menyinggung laporan yang mengaitkan Michael Olise dengan Real Madrid, seraya menegaskan bahwa sang pemain tidak berpikir untuk hengkang.

    Ia mengatakan: "Kami tetap berkomunikasi dengan Michael sepanjang periode Piala Dunia. Kami menanyainya apakah ia ingin mengenakan jersey nomor 11 seperti yang ia lakukan bersama timnas negaranya, tetapi ia lebih memilih mempertahankan nomor 17. Rumor terus bermunculan, tetapi semuanya tidak berdasar. Ia akan kembali secara normal setelah liburannya, dan kami sangat senang memiliki pemain seperti dirinya."

    Dalam konteks lain, Eberl kembali menegaskan bahwa pemain asal Portugal, Joao Palhinha, tidak masuk dalam rencana klub untuk musim baru, bersama Sacha Boey dan Bryan Zaragoza, setelah sebelumnya baik dirinya maupun pemain tersebut melontarkan pernyataan yang berbeda-beda menyusul kekalahan Bayern dari Wehen Wiesbaden pada laga uji coba pertamanya sebagai persiapan menyambut musim.

    Eberl menutup pernyataannya dengan berkata: "Kami memiliki tiga pemain yang terbuka untuk hengkang. Mereka tidak memiliki masa depan bersama Bayern. Dan jika mereka memutuskan untuk bertahan, hal itu akan sulit, karena kami tidak memasukkan mereka ke dalam rencana kami dan mereka tidak akan memiliki peran bersama tim. Ini berlaku untuk Sacha Boey, Joao Palhinha, dan Bryan Zaragoza."

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