Bayern Munich menutup jendela transfer musim panas dengan hanya merekrut pemain Maroko Ismael Saibari dan pemain muda Jerman Nathaniel Brown, ditambah pemain Senegal Bara Saboukou Ndiaye.

Klub Bavaria itu juga mengakhiri gelombang rumor yang menyelimuti tim selama beberapa pekan terakhir, terkait masa depan dua bintang tim, Michael Olise dan Alphonso Davies.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menegaskan bahwa klub telah mengakhiri seluruh transfer musim panas mereka secara final, dalam konferensi pers khusus untuk memperkenalkan rekrutan baru Nathaniel Brown.

Bayern mengeluarkan dana sedikit lebih dari 100 juta euro pada musim panas ini untuk mendatangkan Saibari, Brown, dan Ndiaye.