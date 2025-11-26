Getty Images Sport
Untuk Waktu Yang Panjang, Bayer Leverkusen Akan Mengenang Kemenangan Mengejutkan Atas Manchester City-nya Pep Guardiola Di Liga Champions!
Leverkusen menghukum perjudian Guardiola dengan kemenangan bersejarah
City melangkah ke lapangan dengan ekspektasi pertandingan rutin Liga Champions, tetapi Guardiola menandai pertandingan ke-100-nya dalam kompetisi tersebut dengan klub dengan menurunkan XI yang banyak dirotasi, sebuah taruhan yang berbalik menjadi bumerang. Pelatih asal Catalan itu membuat 10 perubahan, mengistirahatkan Erling Haaland, Phil Foden dan Ruben Dias, dan tim lapis keduanya kesulitan sejak menit-menit awal.
Leverkusen langsung menguasai permainan. Alex Grimaldo mencetak gol untuk tim tamu dengan tembakan yang luar biasa, dan Patrick Schick menggandakan keunggulan dengan sundulan cerdas di babak kedua. Guardiola merespons dengan memasukkan Jeremy Doku, Phil Foden, Rayan Cherki dan akhirnya Haaland, tetapi kerusakan telah terjadi. Bahkan striker Norwegia itu tidak bisa mengubah momentum, melewatkan peluang terbaik City di akhir pertandingan.
Seiring mendekatnya peluit akhir, suasana di dalam Etihad berubah drastis, penonton tuan rumah yang terkejut menyaksikan salah satu kekalahan City yang paling mengejutkan di era Guardiola, membuka jalan untuk sebuah pesan kebanggaan pasca-pertandingan dari Hjulmand.
Hjulmand sangat senang dengan keberanian Leverkusen
Hjulmand berbicara dengan emosi yang jelas setelah salah satu kemenangan terbesar dalam karier kepelatihannya, memuji keberanian dan eksekusi skuadnya melawan salah satu tim paling dominan di Eropa. Dia menyoroti bagaimana hasil tersebut mencerminkan semangat dan keyakinan tim, elemen-elemen yang menurutnya telah dibangun dengan setiap pertandingan.
“Ini adalah malam yang akan kita ingat untuk waktu yang lama,” kata pelatih asal Denmark itu setelah kemenangan 2-0 yang tidak terduga. “Saya sangat bangga dengan tim dan cara kami bermain. Kami menunjukkan banyak keberanian. Hormat yang besar untuk para pemain saya. Kami bermain melawan salah satu tim terbaik di Eropa dan harus menemukan filosofi kami. Saya pikir kami telah melakukannya.”
Dia menambahkan: "Semoga, kemenangan ini akan memberi kami kejelasan tentang apa yang ingin kami capai dan mendorong perkembangan kami. Kami masih bisa mencapai banyak hal. Kami masih bisa berkembang. Saya pikir kami melihat tim yang berkembang bersama dari pertandingan ke pertandingan. Potensi ini sangat fantastis bagi saya. Ini membuat saya sangat optimis dengan proyek ini."
Guardiola mengambil tanggung jawab setelah perjudian rotasi gagal
Reaksi pasca-pertandingan Guardiola adalah salah satu tanggung jawab, dengan manajer City secara terbuka mengakui bahwa rotasi yang paling dramatis dalam karir Liga Champions-nya adalah kesalahan.
"Saya mengambil tanggung jawab penuh," kata Pep. "Terlalu banyak perubahan. Saya selalu percaya ini adalah musim yang panjang dan semua orang harus terlibat tapi mungkin itu terlalu banyak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya saya melakukannya dan itu terlalu banyak. Saya mengambil tanggung jawab tetapi saya melihat mereka dan saya suka semua orang terlibat."
"Ketika Anda seorang pemain sepak bola dan tidak bermain selama lima, enam, tujuh pertandingan itu sulit tapi mungkin itu terlalu banyak. Saya selalu suka menjadi terlalu baik dan melibatkan semua orang karena saya punya perasaan setelah jeda internasional ada pertandingan setiap tiga atau empat hari dan tidak ada manusia yang bisa menahan itu. Kami berada di rumah, di posisi yang baik di Liga Champions dan saya berpikir 'mari mencoba dan mari kita punya senjata di bangku cadangan'. Itu tidak berhasil dan kami harus menerimanya."
Leverkusen tingkatkan harapan kualifikasi setelah kemenangan meyakinkan
Kemenangan ini memberi Leverkusen keunggulan besar dalam upaya mereka menuju fase knock-out. Setelah awal kampanye Eropa yang goyah - dua kali imbang, diikuti dengan kekalahan telak 7-2 dari Paris Saint-Germain, keraguan mulai menyebar tentang kemampuan mereka untuk maju. Hanya sedikit yang mengharapkan City menjadi lawan yang mengembalikan kepercayaan.
Namun, tim Hjulmand memberikan penampilan terbaik mereka musim ini, dan dengan delapan poin dari lima pertandingan, mereka berada di jalur yang tepat untuk masuk ke 16 besar. Hasil ini juga datang pada momen krusial, meningkatkan moral sebelum mereka mengalihkan perhatian kembali ke Bundesliga dan pertandingan kunci melawan Borussia Dortmund.
