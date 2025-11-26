Untuk Waktu Yang Panjang, Bayer Leverkusen Akan Mengenang Kemenangan Mengejutkan Atas Manchester City-nya Pep Guardiola Di Liga Champions!

Hjulmand berbicara dengan emosi yang jelas setelah salah satu kemenangan terbesar dalam karier kepelatihannya, memuji keberanian dan eksekusi skuadnya melawan salah satu tim paling dominan di Eropa. Dia menyoroti bagaimana hasil tersebut mencerminkan semangat dan keyakinan tim, elemen-elemen yang menurutnya telah dibangun dengan setiap pertandingan.

“Ini adalah malam yang akan kita ingat untuk waktu yang lama,” kata pelatih asal Denmark itu setelah kemenangan 2-0 yang tidak terduga. “Saya sangat bangga dengan tim dan cara kami bermain. Kami menunjukkan banyak keberanian. Hormat yang besar untuk para pemain saya. Kami bermain melawan salah satu tim terbaik di Eropa dan harus menemukan filosofi kami. Saya pikir kami telah melakukannya.”

Dia menambahkan: "Semoga, kemenangan ini akan memberi kami kejelasan tentang apa yang ingin kami capai dan mendorong perkembangan kami. Kami masih bisa mencapai banyak hal. Kami masih bisa berkembang. Saya pikir kami melihat tim yang berkembang bersama dari pertandingan ke pertandingan. Potensi ini sangat fantastis bagi saya. Ini membuat saya sangat optimis dengan proyek ini."

