Georgios Donis memasuki laga final dengan peluang penting untuk mengembalikan timnas Saudi ke panggung juara, setelah ia berhasil membawa Al-Akhdar ke partai puncak. Namun di saat yang sama, ia menyadari bahwa mencapai final saja tidak akan cukup bagi para suporter yang menantikan gelar.

Pentingnya pertandingan ini kian bertambah karena timnas Saudi memainkannya di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya, hal yang menaikkan tingkat ekspektasi serta membuat hasil apa pun selain menjadi juara terasa lebih menyakitkan.

Sebaliknya, Donis harus menghadapi tekanan fisik dan teknis yang menyelimuti pertandingan ini, terutama setelah Al-Akhdar menjalani laga melawan Qatar yang berlangsung hingga 120 menit dan berakhir lewat adu penalti.

Segala sesuatu yang terjadi pada 2019 kini telah menjadi bagian dari masa lalu, tetapi sepak bola kini memberi timnas Saudi peluang baru untuk menghapus kenangan itu melalui gelar juara menghadapi Uni Emirat Arab, dalam sebuah pertandingan yang akan berbeda dalam detail, atmosfer, dan perhitungannya.

Saudi mencapai final untuk kali pertama sejak edisi 2019, dan Uni Emirat Arab berdiri menghadang jalan mereka menuju gelar, sementara para suporter menantikan agar Stadion "Al-Inma" menjadi saksi atas akhir yang berbeda dari kisah yang bermula beberapa tahun lalu dan berakhir dengan kepedihan di Qatar.

Di antara bayang-bayang Renard dan kenangan final 2019, Al-Akhdar memasuki pertandingan esok hari dengan kesadaran bahwa sejarah tidak dapat dihapus dengan kata-kata, melainkan dengan kemenangan baru yang menambah satu trofi ke lemari penghargaan timnas dan memberi para suporter Saudi momen yang telah lama dinantikan.