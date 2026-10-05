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Diterjemahkan oleh

Bayang-bayang Renard: Kisah Sedih yang Menghantui Arab Saudi di Final Piala Teluk 27

FEATURES
H. Renard
G. Donis
Saudi Arabia vs UAE
Saudi Arabia
UAE
Gulf Cup
Prancis
Yunani
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Apa ceritanya?

Setelah bertahun-tahun absen dari pentas puncak, Timnas Arab Saudi kembali melaju ke final Piala Teluk Arab, namun kali ini di tengah kisah lama yang halaman-halamannya belum sepenuhnya tertutup, serta kenangan yang masih membekas setiap kali Arab Saudi mendekati laga penentuan. Gulf Cup 27 memberi Arab Saudi peluang baru untuk menulis akhir yang berbeda, setelah tim ini absen dari final sejak edisi 2019.

Timnas Arab Saudi bersiap menghadapi Uni Emirat Arab, Selasa malam besok, di Stadion "Al-Inma" di Jeddah, di bawah arahan pelatih asal Yunani Georgios Donis, dalam sebuah laga di mana Arab Saudi berupaya merebut kembali gelar Teluk dan mengakhiri tahun-tahun penantian yang dirasakan para suporter Arab Saudi sejak gelar terakhir timnas di turnamen ini.

  • 2019: Awal yang Berakhir dengan Kepedihan

    Ketika timnas Arab Saudi mencapai final Piala Teluk 24 di Qatar pada tahun 2019, mereka diarsiteki pelatih asal Prancis Herve Renard, di tengah harapan besar untuk membawa pulang trofi ke Kerajaan, terlebih Arab Saudi tengah menjalani fase baru bersama pelatih Prancis itu yang membangun ulang tim dan memberinya karakter yang berbeda.

    Namun final tersebut tidak menuliskan akhir yang dinantikan rakyat Arab Saudi, setelah Arab Saudi kalah dari Bahrain dengan skor satu gol tanpa balas, sehingga pemandangannya berubah dari mimpi menjadi juara menjadi kekecewaan baru, dan timnas pun tersingkir dari turnamen tanpa gelar meski berhasil mencapai pertandingan terakhir.

    Dan sejak momen itu, timnas Arab Saudi tidak mampu lagi mencapai final Piala Teluk, sehingga edisi 2019 menjadi persinggahan terakhir Arab Saudi di pertandingan final, sebelum kini kembali lagi ke pemandangan yang sama, tetapi dalam kondisi yang berbeda, dengan pelatih yang berbeda, dan lawan yang berbeda.

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    Renard, hantu dari masa lalu

    Persoalannya bukan tentang kehadiran Renard di turnamen ini atau bahwa timnas Arab Saudi akan menghadapinya lagi, melainkan tentang kenangan yang ditinggalkan periode tersebut terkait pertandingan-pertandingan krusial. Pelatih asal Prancis itu telah menjadi bagian dari era penting dalam sejarah Arab Saudi, dan namanya terkait dengan sejumlah keberhasilan besar, tetapi ia juga hadir dalam salah satu momen penyesalan terakhir Arab Saudi di Piala Teluk.

    Dengan kembalinya timnas ke babak final setelah hampir tujuh tahun, kenangan akan pertandingan itu secara otomatis muncul kembali, terlebih karena para suporter Arab Saudi kali ini mencari akhir yang benar-benar berbeda, setelah lama menanti gelar baru di turnamen tersebut.

    Melepaskan diri dari warisan ini mungkin menjadi salah satu motivasi psikologis bagi Arab Saudi sebelum menghadapi Uni Emirat Arab, karena tim tidak hanya bermain demi gelar baru, melainkan demi menulis lembaran yang berbeda dari yang berakhir di Qatar beberapa tahun lalu.

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    Donis di hadapan tugas yang berbeda

    Georgios Donis memasuki laga final dengan peluang penting untuk mengembalikan timnas Saudi ke panggung juara, setelah ia berhasil membawa Al-Akhdar ke partai puncak. Namun di saat yang sama, ia menyadari bahwa mencapai final saja tidak akan cukup bagi para suporter yang menantikan gelar.

    Pentingnya pertandingan ini kian bertambah karena timnas Saudi memainkannya di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya, hal yang menaikkan tingkat ekspektasi serta membuat hasil apa pun selain menjadi juara terasa lebih menyakitkan.

    Sebaliknya, Donis harus menghadapi tekanan fisik dan teknis yang menyelimuti pertandingan ini, terutama setelah Al-Akhdar menjalani laga melawan Qatar yang berlangsung hingga 120 menit dan berakhir lewat adu penalti.

    Segala sesuatu yang terjadi pada 2019 kini telah menjadi bagian dari masa lalu, tetapi sepak bola kini memberi timnas Saudi peluang baru untuk menghapus kenangan itu melalui gelar juara menghadapi Uni Emirat Arab, dalam sebuah pertandingan yang akan berbeda dalam detail, atmosfer, dan perhitungannya.

    Saudi mencapai final untuk kali pertama sejak edisi 2019, dan Uni Emirat Arab berdiri menghadang jalan mereka menuju gelar, sementara para suporter menantikan agar Stadion "Al-Inma" menjadi saksi atas akhir yang berbeda dari kisah yang bermula beberapa tahun lalu dan berakhir dengan kepedihan di Qatar.

    Di antara bayang-bayang Renard dan kenangan final 2019, Al-Akhdar memasuki pertandingan esok hari dengan kesadaran bahwa sejarah tidak dapat dihapus dengan kata-kata, melainkan dengan kemenangan baru yang menambah satu trofi ke lemari penghargaan timnas dan memberi para suporter Saudi momen yang telah lama dinantikan.

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