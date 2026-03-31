Bastoni-Barcelona, pemain yang mungkin menjadi bagian dari kesepakatan untuk Inter: Dani Olmo, Ferran Torres, dan Gerard Martín

Barcelona telah mengidentifikasi Bastoni sebagai rekrutan ideal dalam rangka beberapa perubahan di lini belakang: Araujo dan Christensen kemungkinan akan hengkang dari klub, sehingga manajemen sedang mempertimbangkan beberapa kandidat untuk posisi tersebut dan bek tengah Inter ini menjadi salah satu target dalam daftar. Di dalam skuad Barça,Bastoni dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Eropa dalam hal pengaturan serangan di antara pemain dengan posisi yang sama, dan tim asuhan Flick sangat mengandalkan pembangunan serangan dari belakang; selain itu, ia adalah nama yang disepakati oleh semua pihak dan diyakini baik oleh pelatih maupun direktur olahraga Deco.



