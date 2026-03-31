Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan bursa transfer musim panas, dan di Barcelona ada fokus khusus untuk memperkuat lini pertahanan. Di antara para pemain yang masuk dalam daftar klub Spanyol sebagai target potensial untuk musim panas ini, terdapat nama Alessandro Bastoni, pemain kelahiran 1999 dari Inter dan pemain inti timnas Italia asuhan Gattuso. Rumor bursa transfer ini membuat para penggemar Inter cemas, karena menurut laporan harian Spanyol Sport, Barcelona telah mengumpulkan informasi secara informal untuk memahami apakah ada peluang untuk negosiasi di masa mendatang.
Bastoni-Barcelona, pemain yang mungkin menjadi bagian dari kesepakatan untuk Inter: Dani Olmo, Ferran Torres, dan Gerard Martín
BARCELONA MEMPERTIMBANGKAN SEBUAH TUKAR MENUKAR
Di Spanyol, dilaporkan bahwa sang pemain menunjukkan ketertarikan, seperti yang diberitakan harian Marca, meskipun masih butuh waktu sebelum negosiasi dapat dimulai, termasuk dengan pihak manajemen sang pemain. Namun, saat ini sudah terlihat ketertarikan konkret dari Barcelona terhadap Bastoni. Klub Catalan tersebut sedang mempelajari cara mendekati Inter untuk mencoba memulai negosiasi, dan di antara opsi yang ada termasuk kemungkinan menyertakan beberapa pemain sebagaibagian dari kesepakatan: nama-nama yang muncul adalah Dani Olmo, Gerard Martín, dan Ferran Torres, yang juga dikaitkan dengan Arsenal, Atlético Madrid, dan Manchester United.
MENGAPA BARCELONA INGIN MEMPEROLEH BASTONI
Barcelona telah mengidentifikasi Bastoni sebagai rekrutan ideal dalam rangka beberapa perubahan di lini belakang: Araujo dan Christensen kemungkinan akan hengkang dari klub, sehingga manajemen sedang mempertimbangkan beberapa kandidat untuk posisi tersebut dan bek tengah Inter ini menjadi salah satu target dalam daftar. Di dalam skuad Barça,Bastoni dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Eropa dalam hal pengaturan serangan di antara pemain dengan posisi yang sama, dan tim asuhan Flick sangat mengandalkan pembangunan serangan dari belakang; selain itu, ia adalah nama yang disepakati oleh semua pihak dan diyakini baik oleh pelatih maupun direktur olahraga Deco.