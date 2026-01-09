Terungkap: Xavi Terbuka Untuk Tangani Man United, Tapi Kenyataannya...

Spekulasi yang mengaitkan Xavi dengan kursi panas Old Trafford semakin meningkat setelah keputusan United untuk berpisah dengan Ruben Amorim awal pekan ini. Orang Spanyol tersebut telah menganggur sejak kepergiannya dari Barcelona pada Mei 2024, menjadikannya salah satu agen bebas paling terkenal di pasar.

Namun, meskipun laporan menunjukkan pembicaraan sudah berlangsung, Fabrizio Romano telah bergerak untuk mengklarifikasi "kebenaran" tentang situasi tersebut. Berbicara melalui Sport, jurnalis tersebut mengonfirmasi bahwa meskipun Xavi ada di radar, tidak ada dialog langsung antara kedua pihak pada tahap ini. The Red Devils baru saja memulai proses formal mereka untuk mengidentifikasi pengganti Amorim, dan sementara daftar sedang disusun, belum ada panggilan telepon yang masuk secara deras.

United masih dalam tahap awal dari apa yang harus menjadi proses seleksi yang cermat. Setelah melalui manajer lain, departemen olahraga yang dipimpin oleh INEOS berada di bawah tekanan besar untuk mendapatkan penunjukan ini dengan benar. Oleh karena itu, meskipun Xavi adalah nama yang memiliki bobot signifikan di koridor kekuasaan di Old Trafford, gagasan bahwa kesepakatan itu "maju" atau "konkret" masih terlalu dini.