Terungkap: Xavi Terbuka Untuk Tangani Man United, Tapi Kenyataannya...
Belum ada negosiasi...
Spekulasi yang mengaitkan Xavi dengan kursi panas Old Trafford semakin meningkat setelah keputusan United untuk berpisah dengan Ruben Amorim awal pekan ini. Orang Spanyol tersebut telah menganggur sejak kepergiannya dari Barcelona pada Mei 2024, menjadikannya salah satu agen bebas paling terkenal di pasar.
Namun, meskipun laporan menunjukkan pembicaraan sudah berlangsung, Fabrizio Romano telah bergerak untuk mengklarifikasi "kebenaran" tentang situasi tersebut. Berbicara melalui Sport, jurnalis tersebut mengonfirmasi bahwa meskipun Xavi ada di radar, tidak ada dialog langsung antara kedua pihak pada tahap ini. The Red Devils baru saja memulai proses formal mereka untuk mengidentifikasi pengganti Amorim, dan sementara daftar sedang disusun, belum ada panggilan telepon yang masuk secara deras.
United masih dalam tahap awal dari apa yang harus menjadi proses seleksi yang cermat. Setelah melalui manajer lain, departemen olahraga yang dipimpin oleh INEOS berada di bawah tekanan besar untuk mendapatkan penunjukan ini dengan benar. Oleh karena itu, meskipun Xavi adalah nama yang memiliki bobot signifikan di koridor kekuasaan di Old Trafford, gagasan bahwa kesepakatan itu "maju" atau "konkret" masih terlalu dini.
Xavi siap untuk Liga Premier
Sementara sikap klub adalah kehati-hatian dan proses, sikap dari pihak manajer tampaknya adalah ambisi dan kesiapan. Setelah meninggalkan Barcelona hampir dua tahun lalu, Xavi mengambil langkah mundur dari sorotan. Masa jabatannya di Camp Nou, meskipun menghasilkan gelar La Liga, ditandai dengan sorotan media yang intens, tuas keuangan, dan beban psikologis yang besar dalam mengelola klub favoritnya. Istirahatnya diperlukan baginya untuk melepaskan diri, mengisi ulang tenaganya, dan merenungkan langkah berikutnya.
Sekarang, laporan menunjukkan bahwa cuti sabatikal pria berusia 45 tahun itu secara efektif berakhir. Xavi merasa segar kembali dan sedang aktif mencari proyek berikutnya, dengan Romano mengatakan bahwa mantan gelandang ini "ingin sekali" melatih di Premier League.
Cetak biru Barcelona menarik bagi United
Selain daya tariknya sebagai pemain bintang, pejabat United dikabarkan melihat rekor manajerial Xavi dengan kekaguman, khususnya pekerjaan yang ia lakukan selama musim 2021-22. Ketika Xavi mengambil alih Barcelona dari Ronald Koeman, raksasa Catalan tersebut berada dalam krisis - berada di posisi tengah klasemen, mengalami kesulitan finansial, dan mengalami krisis identitas setelah kepergian Lionel Messi.
Kemampuan Xavi untuk menstabilkan situasi tersebut, memulihkan identitas permainan yang jelas, dan akhirnya memimpin mereka meraih gelar liga pada musim berikutnya dianggap sebagai cetak biru yang tepat yang dibutuhkan United saat ini. Kesamaan antara kekacauan Barcelona pasca-Messi dan kebingungan United pasca-Sir Alex Ferguson sangat mencolok.
Pembuat keputusan di Old Trafford dilaporkan terkesan dengan cara Xavi menavigasi ranjau politik di sebuah klub besar, mengintegrasikan produk akademi muda seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsi, serta mengelola ruang ganti yang diisi oleh ego besar. United sangat membutuhkan manajer yang dapat menerapkan gaya bermain sambil menangani tekanan unik dari "kursi panas," dan resume Xavi menunjukkan bahwa ia memiliki temperamen untuk melakukan hal itu.
Permainan menunggu
Saat ini, situasinya tetap menjadi permainan tunggu. Manchester United diharapkan untuk melakukan pencarian menyeluruh, menjaring luas untuk memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Namun, pengetahuan bahwa seorang kandidat dengan kaliber seperti Xavi tidak hanya tersedia tetapi juga aktif mencari jalan ke Liga Premier menempatkannya dalam posisi yang kuat.
Hari-hari dan minggu-minggu mendatang akan menjadi krusial. Jika United memutuskan bahwa mereka menginginkan seorang manajer dengan rekam jejak yang terbukti dalam menghidupkan kembali raksasa yang jatuh dan hasrat untuk bermain sepak bola berbasis penguasaan proaktif, jalur menuju Xavi jelas. Tidak ada biaya kompensasi yang perlu dibayar ke klub lain, dan manajer siap terbang. Kekaguman timbal balik sudah ada; sekarang hanya perlu United mengubah ketertarikan mereka menjadi tawaran resmi. Sampai saat itu, Xavi menunggu di belakang layar, seorang penonton berprofil tinggi terhadap drama Old Trafford, siap melangkah jika panggilan datang.
