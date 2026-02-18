Getty
Rugikan Barcelona Tapi Untungkan Real Madrid, Komite Wasit La Liga Gerak Cepat HUKUM Petugas VAR
Komite wasit Liga Spanyol hukum petugas VAR laga Barcelona
David Galvez Rascon, yang bertugas sebagai VAR dalam kemenangan 2-1 Girona atas Barcelona di Montilivi, akhirnya dihukum. Laporan dari AS menyebutkan bahwa Galvez Rascon dibebastugaskan hingga waktu yang belum ditentukan setelah gagal merekomendasikan intervensi dalam proses terjadinya gol kemenangan Girona yang dicetak Fran Beltran
Pada Selasa (17/2), CTA menyimpulkan bahwa pelanggaran jelas terhadap bek Barcelona Jules Kounde seharusnya terdeteksi, yang berarti gol telat Beltran mestinya dianulir. Sayangnya pengakuan itu datang terlambat bagi Barca, karena tiga poin tetap menjadi milik rival sesama klub Catalonia tersebut.
Echeverri akui menginjak kaki Kounde
Kontroversi berpusat pada momen yang melibatkan bintang Girona, Claudio Echeverri, dan Kounde. Dalam detik-detik menegangkan sebelum gol kemenangan tuan rumah, Echeverri, yang dipinjam dari Manchester City, tampak menginjak kaki bek asal Prancis itu, dan insiden itu luput dari hukuman di lapangan. Penyerang Girona tersebut mengakui adanya kontak, meski menegaskan tidak ada unsur kesengajaan.
“Ya, saya menginjak kaki Kounde, tapi saya sedang berlari kencang dan tidak melakukannya dengan sengaja. Kalau wasit meniup pelanggaran, saya bisa memahaminya,” ujar Echeverri kepada El Chiringuito seusai laga.
Meski ada pengakuan tersebut, VAR tidak menyarankan wasit utama untuk melakukan tinjauan ulang di monitor pinggir lapangan, memicu gelombang kritik dari pendukung Barcelona yang menilai teknologi digunakan secara tidak konsisten. Keputusan CTA untuk menonaktifkan Galvez Rascon mengindikasikan bahwa komite sependapat bahwa gol tersebut dinilai cacat secara prosedural.
Flick emoh beralasan
Meskipun para pemainnya jelas merasa frustrasi terkait gol kemenangan, bos Barca HansiFlick menolak untuk bersembunyi di balik keputusan wasit selama konferensi pers pasca pertandingan. Ketika ditanya, pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa insiden yang menimpa Kounde terlihat seperti pelanggaran, tetapi ia bersikeras tak mau menggunakan peristiwa itu sebagai alasan kekalahan timnya.
"Apa pendapat kalian? Pelanggaran, kan? Tidak perlu ada yang dikatakan lagi," kata Flick pasca-laga. "Jika kami bermain baik, saya bisa mengkritik keputusan itu... tapi saya tidak ingin itu digunakan sebagai alasan."
Di sisi lain, pelatih Girona, Michel, dengan cepat membela keabsahan kemenangan timnya, menampik gagasan bahwa hasil pertandingan bergantung pada satu keputusan wasit. "Saya pikir tidak adil untuk membicarakan hanya satu insiden setelah pertunjukan yang kita lihat," ucap Michel.
VAR laga Real Madrid juga dihukum
Kemenangan Girona atas Barcelona Selasa (17/2) kemarin bukan satu-satunya laga yang terseret badai VAR. Kemenangan 4-1 Real Madrid atas Real Sociedad, Minggu (15/2), juga masuk dalam evaluasi CTA. Daniel Jesus Trujillo, bagian dari tim ofisial pada laga di San Sebastian, turut menerima konsekuensi. Ia akan diturunkan perannya menjadi asisten VAR pada pertandingan berikutnya sebagai bentuk sanksi atas keterlibatannya dalam keputusan penalti kontroversial yang diberikan kepada Los Blancos.
Vinicius Junior terjatuh di kotak penalti usai dilanggar oleh bek Real Sociedad Jon Aramburu pada menit ke-24, winger Brasil itu lantas sukses mengeksekusi tendangan titik putihnya. Hasil tinjauan internal CTA menyatakan bahwa kejadian itu “sulit diinterpretasikan” dan seharusnya wasit utama dipanggil ke monitor untuk menilai tayangan ulang. Karena tidak memfasilitasi prosedur tersebut, Trujillo dianggap tidak memenuhi standar yang diharapkan.
