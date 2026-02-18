Rugikan Barcelona Tapi Untungkan Real Madrid, Komite Wasit La Liga Gerak Cepat HUKUM Petugas VAR

Kontroversi berpusat pada momen yang melibatkan bintang Girona, Claudio Echeverri, dan Kounde. Dalam detik-detik menegangkan sebelum gol kemenangan tuan rumah, Echeverri, yang dipinjam dari Manchester City, tampak menginjak kaki bek asal Prancis itu, dan insiden itu luput dari hukuman di lapangan. Penyerang Girona tersebut mengakui adanya kontak, meski menegaskan tidak ada unsur kesengajaan.

“Ya, saya menginjak kaki Kounde, tapi saya sedang berlari kencang dan tidak melakukannya dengan sengaja. Kalau wasit meniup pelanggaran, saya bisa memahaminya,” ujar Echeverri kepada El Chiringuito seusai laga.

Meski ada pengakuan tersebut, VAR tidak menyarankan wasit utama untuk melakukan tinjauan ulang di monitor pinggir lapangan, memicu gelombang kritik dari pendukung Barcelona yang menilai teknologi digunakan secara tidak konsisten. Keputusan CTA untuk menonaktifkan Galvez Rascon mengindikasikan bahwa komite sependapat bahwa gol tersebut dinilai cacat secara prosedural.