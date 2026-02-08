Getty Images Sport
Resmi! Barcelona Mundur Dari European Super League, Tinggalkan Real Madrid Berjuang Sendirian Lawan UEFA
Real Madrid Ditinggal Sendirian
Rencana pembentukan European Super League (ESL) baru diumumkan pada 2021, dengan 12 klub yang awalnya terlibat. Barcelona, Real Madrid, dan Atletico adalah tiga klub Spanyol yang siap bergabung, bersama tim Italia (Inter, Juventus, dan AC Milan) dan enam tim Liga Primer (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham).
Namun, penolakan keras membuat klub-klub Liga Primer dengan cepat menarik diri dari proyek tersebut dan klub-klub lain kemudian mengikuti, terlepas dari dua raksasa Spanyol itu. Barcelona kini mengonfirmasi niat mereka untuk mundur, meninggalkan Madrid sebagai satu-satunya tim yang masih bertahan.
Pernyataan Resmi Barcelona
Sempat dilaporkan beberapa waktu lalu bahwa Barca berencana membuang rencana tersebut, dan klub kini memposting pernyataan untuk mengonfirmasi berita itu, dengan mengatakan: "FC Barcelona dengan ini mengumumkan bahwa hari ini secara resmi telah memberi tahu Perusahaan European Super League dan klub-klub yang terlibat mengenai penarikan dirinya dari proyek European Super League."
Mengapa Barcelona Keluar dari Super League?
Barcelona dilaporkan mendukung Liga Super Eropa sebagai sarana untuk membantu meringankan kesulitan keuangan mereka yang berkelanjutan. Namun, presiden Joan Laporta baru-baru ini mengakui klub sekarang akan mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan UEFA setelah melihat dukungan untuk proyek tersebut runtuh.
Dia mengatakan kepada AS: "Presiden UEFA dan presiden ECA (Asosiasi Klub Eropa), mengundang kami untuk datang ke Roma. Saya menghadiri beberapa pertemuan. Itu luar biasa, mengasyikkan, dan kami membahas banyak masalah. Anda tahu, kami berkomitmen untuk membangun jembatan antara Super League dan UEFA."
"Barca memiliki posisi yang jelas, dan mereka yang terdampak serta mereka yang bertanggung jawab sudah mengetahuinya. Kami mendukung perdamaian karena ada ruang untuk mengeksplorasi bersama agar klub-klub di Super League kembali ke UEFA. Kami merasa sangat dekat dengan UEFA dan ECA."
"Ini berada di titik mencapai kesepakatan dengan UEFA. Baik Aleksander Ceferin dan Nasser Al-Khelaifi berada dalam posisi untuk mempromosikan kesepakatan dan menyambut kami di UEFA dan ECA. Kami bertekad untuk mengambil langkah ini karena bermanfaat bagi sepakbola Eropa dan klub. Ini kerangka kerja yang sangat luas karena juga menguntungkan para pemain."
Real Madrid Sebut Super League 'Proyek Penting'
Sementara itu, presiden Real Madrid Florentino Perez terus menyuarakan dukungannya untuk proyek tersebut. Dia juga mengatakan klub akan menuntut kompensasi dari UEFA atas pemblokiran Super League.
Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami tetap bersikeras [Super League] adalah proyek penting untuk sepakbola. Dengan putusan bersejarah pengadilan Eropa, dan dua putusan tambahan dari pengadilan Madrid, situasinya sangat berbeda."
"Kami memiliki hak untuk membuat kompetisi kami sendiri yang diakui. Kami juga dapat menuntut ganti rugi jutaan euro atas perilaku UEFA. Kami memiliki dua hak: untuk diberi kompensasi atas kerugian kami, dan untuk mengatur kompetisi di masa depan, dan kami akan tanpa lelah mengejar keduanya."
Barca & Madrid dalam Perebutan Gelar
Real Madrid belum menanggapi pernyataan Barcelona,
tetapi tidak diragukan lagi ada ketegangan yang meningkat antara kedua klub musim ini.
Perez menyerang Barcelona atas skandal Negreira yang sedang berlangsung di awal musim, sementara Laporta menanggapinya dengan menuduh Los Blancos "memuntahkan kebohongan". Di lapangan, kedua tim tetap terkunci dalam pertempuran untuk memuncaki LaLiga, dengan Barcelona saat ini memimpin, hanya unggul satu poin dari rival mereka.
