Resmi! Barcelona Mundur Dari European Super League, Tinggalkan Real Madrid Berjuang Sendirian Lawan UEFA

Barcelona dilaporkan mendukung Liga Super Eropa sebagai sarana untuk membantu meringankan kesulitan keuangan mereka yang berkelanjutan. Namun, presiden Joan Laporta baru-baru ini mengakui klub sekarang akan mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan UEFA setelah melihat dukungan untuk proyek tersebut runtuh.

Dia mengatakan kepada AS: "Presiden UEFA dan presiden ECA (Asosiasi Klub Eropa), mengundang kami untuk datang ke Roma. Saya menghadiri beberapa pertemuan. Itu luar biasa, mengasyikkan, dan kami membahas banyak masalah. Anda tahu, kami berkomitmen untuk membangun jembatan antara Super League dan UEFA."

"Barca memiliki posisi yang jelas, dan mereka yang terdampak serta mereka yang bertanggung jawab sudah mengetahuinya. Kami mendukung perdamaian karena ada ruang untuk mengeksplorasi bersama agar klub-klub di Super League kembali ke UEFA. Kami merasa sangat dekat dengan UEFA dan ECA."

"Ini berada di titik mencapai kesepakatan dengan UEFA. Baik Aleksander Ceferin dan Nasser Al-Khelaifi berada dalam posisi untuk mempromosikan kesepakatan dan menyambut kami di UEFA dan ECA. Kami bertekad untuk mengambil langkah ini karena bermanfaat bagi sepakbola Eropa dan klub. Ini kerangka kerja yang sangat luas karena juga menguntungkan para pemain."