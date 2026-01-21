Rating Pemain Barcelona Vs Slavia Praha: Fermin Lopez Cetak Brace, Robert Lewandowski Tebus Gol Bunuh Diri Tapi Cedera Pedri Membayangi

Slavia Praha mengancam akan membuat kejutan dengan membuka skor hanya dalam 10 menit. Sepak pojok dari sisi kanan dibelokkan ke tiang jauh dan diceploskan ke gawang oleh Vasil Kusej. Barcelona, yang tampil tanpa Lamine Yamal karena skorsing, sempat tertegun namun perlahan bangkit dan menyamakan kedudukan tepat setelah setengah jam laga lewat Lopez. Sontekan rapi Raphinha membuat bola mengarah ke Frenkie de Jong, dan pemain Belanda itu menyodorkan bola kepada Lopez untuk ditembakkan ke tiang dekat.

Lopez kemudian menambahkan gol kedua delapan menit berselang setelah diberi terlalu banyak waktu dan ruang di tepi kotak penalti. Sang gelandang sempat melakukan beberapa sentuhan sebelum melepaskan tembakan keras untuk mengubah skor menjadi 2-1. Namun, keunggulan Barcelona hanya bertahan beberapa menit sebagaimana mereka kembali kebobolan lewat situasi sepak pojok lainnya. Stepan Chaloupek dibiarkan berlari tanpa pengawalan ke tiang dekat, bola menyentuh sang bek dan Lewandowski sebelum berakhir di gawang Joan Garcia.

Barcelona memulai babak kedua dengan inisiatif menyerang dan berhasil menyarangkan bola lewat De Jong. Namun, gol dianulir karena offside tipis oleh Lewandowski dalam prosesnya. Kabar buruk kembali menimpa Barcelona tepat di satu jam laga ketika Pedri mengalami cedera dan harus ditarik keluar. Hansi Flick memasukkan Olmo sebagai penggantinya dan bintang Spanyol itu langsung memberikan dampak instan, melepaskan tembakan luar biasa ke pojok atas gawang untuk mengembalikan keunggulan Barcelona.

Pergantian pemain terbukti menjadi kunci kemenangan, karena Flick juga memasukkan Marcus Rashford untuk menggantikan Bardghji yang kurang efektif. Pemain pinjaman Manchester United itu tak membuang waktu untuk melayani Lewandowski yang menyelesaikannya dari jarak dekat, mencetak gol keempat Barcelona malam itu dan akhirnya menyudahi perlawanan Slavia Praha.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Fortuna Arena...