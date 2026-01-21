Robert Lewandowski Fermin LopezGetty
Gill Clark dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Barcelona Vs Slavia Praha: Fermin Lopez Cetak Brace, Robert Lewandowski Tebus Gol Bunuh Diri Tapi Cedera Pedri Membayangi

Barcelona bangkit dari awal yang buruk untuk mengalahkan Slavia Praha 4-2 di Liga Champions pada Kamis dini hari. Fermin Lopez mencetak dua gol di babak pertama, sementara Dani Olmo dan Robert Lewandowski juga mencatatkan nama di papan skor bagi pasukan Hansi Flick untuk menjaga asa finis delapan besar—dan kelolosan otomatis ke babak gugur—tetap hidup jelang putaran terakhir fase liga.

Slavia Praha mengancam akan membuat kejutan dengan membuka skor hanya dalam 10 menit. Sepak pojok dari sisi kanan dibelokkan ke tiang jauh dan diceploskan ke gawang oleh Vasil Kusej. Barcelona, yang tampil tanpa Lamine Yamal karena skorsing, sempat tertegun namun perlahan bangkit dan menyamakan kedudukan tepat setelah setengah jam laga lewat Lopez. Sontekan rapi Raphinha membuat bola mengarah ke Frenkie de Jong, dan pemain Belanda itu menyodorkan bola kepada Lopez untuk ditembakkan ke tiang dekat.

Lopez kemudian menambahkan gol kedua delapan menit berselang setelah diberi terlalu banyak waktu dan ruang di tepi kotak penalti. Sang gelandang sempat melakukan beberapa sentuhan sebelum melepaskan tembakan keras untuk mengubah skor menjadi 2-1. Namun, keunggulan Barcelona hanya bertahan beberapa menit sebagaimana mereka kembali kebobolan lewat situasi sepak pojok lainnya. Stepan Chaloupek dibiarkan berlari tanpa pengawalan ke tiang dekat, bola menyentuh sang bek dan Lewandowski sebelum berakhir di gawang Joan Garcia.

Barcelona memulai babak kedua dengan inisiatif menyerang dan berhasil menyarangkan bola lewat De Jong. Namun, gol dianulir karena offside tipis oleh Lewandowski dalam prosesnya. Kabar buruk kembali menimpa Barcelona tepat di satu jam laga ketika Pedri mengalami cedera dan harus ditarik keluar. Hansi Flick memasukkan Olmo sebagai penggantinya dan bintang Spanyol itu langsung memberikan dampak instan, melepaskan tembakan luar biasa ke pojok atas gawang untuk mengembalikan keunggulan Barcelona.

Pergantian pemain terbukti menjadi kunci kemenangan, karena Flick juga memasukkan Marcus Rashford untuk menggantikan Bardghji yang kurang efektif. Pemain pinjaman Manchester United itu tak membuang waktu untuk melayani Lewandowski yang menyelesaikannya dari jarak dekat, mencetak gol keempat Barcelona malam itu dan akhirnya menyudahi perlawanan Slavia Praha.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Fortuna Arena...

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (6/10):

    Terlihat sama goyahnya dengan sisa pertahanan Barca setiap kali sepak pojok dilepaskan ke dalam kotak penalti, tetapi melakukan beberapa penyelamatan bagus.

    Jules Kounde (6/10):

    Penampilan lain yang kurang mengesankan dari pemain Prancis ini, meskipun ia sempat maju ke depan dan berperan dalam gol Olmo.

    Eric Garcia (7/10):

    Membawa bola keluar dari belakang dengan baik dan terlibat dalam gol pertama Barca. Mengalami beberapa momen goyah saat bertahan tetapi selebihnya solid.

    Gerard Martin (5/10):

    Tampil baik sebagai bek tengah sejauh musim ini tetapi terlihat gugup sepanjang 90 menit dan diintimidasi secara fisik oleh Slavia.

    Alejandro Balde (5/10):

    Tertangkap hanya melihat bola pada gol pertama dan tidak banyak menawarkan bantuan saat menyerang.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Gelandang

    Frenkie de Jong (7/10):

    Seharusnya bisa berbuat lebih baik untuk mencegah gol pembuka, tetapi menebusnya dengan menjadi makin berpengaruh seiring berjalannya laga dan membantu Barca mengatasi tuan rumah. Mendapat kartu kuning di menit-menit akhir sehingga akan absen pada laga grup terakhir Barcelona melawan Copenhagen.

    Pedri (5/10):

    Malam yang jarang terjadi bagi bintang Spanyol ini. Kesulitan mencari ruang di babak pertama dan dijaga dengan ketat. Membuang peluang di awal babak kedua dan kemudian keluar karena cedera. Kabar yang sangat buruk bagi Barca.

    Fermin Lopez (8/10):

    Sekali lagi menunjukkan betapa efektifnya dia bagi Barcelona. Mencetak dua gol indah dan kini telah terlibat dalam tujuh gol di enam pertandingan Liga Champions sejauh musim ini.

  • SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Penyerang

    Roony Bardghji (5/10):

    Masuk menggantikan Yamal yang terkena skorsing tetapi tidak memberikan dampak besar. Membuang peluang awal dengan tembakan melambung di atas mistar dan digantikan oleh Rashford.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Mengalami malam yang sangat berat, dan gol bunuh dirinya yang membuat skor menjadi 2-2, tetapi menunjukkan insting mencetak gol legendarisnya untuk menghabisi tuan rumah dengan gol keempat Barcelona malam itu.

    Raphinha (6/10):

    Tidak memiliki pengaruh seperti biasanya dalam permainan, tetapi etos kerjanya tidak bisa disalahkan. Sontekan rapinya juga membantu melayani Lopez untuk gol penyeimbang.

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Pergantian & Pelatih

    Dani Olmo (7/10):

    Menggantikan Pedri yang cedera dan melepaskan tembakan brilian ke pojok atas gawang segera setelah masuk untuk mengubah skor menjadi 3-2.

    Marcus Rashford (7/10):

    Penampilan cameo efektif lainnya dari bangku cadangan untuk Barcelona, melakukan pergerakan bagus dan menyodorkan bola kepada Lewandowski untuk menamatkan Slavia Praha.

    Marc Bernal (6/10):

    Diberi kesempatan 10 menit terakhir dan membantu Barcelona mengamankan kemenangan.

    Ronald Araujo (6/10):

    Juga dimasukkan untuk 10 menit terakhir dan terlihat percaya diri.

    Hansi Flick (7/10):

    Akan senang dengan kemenangan ini tetapi tidak dengan pertahanan timnya, yang sekali lagi akan menimbulkan tanda tanya seberapa jauh mereka bisa melaju di kompetisi ini. Penggunaan pemain pengganti yang baik karena Olmo mencetak gol dan Rashford mencatatkan assist untuk menyegel kemenangan.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Champions League
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
Slavia Praha crest
Slavia Praha
SLP
0