Punya Klausul Prioritas, Barcelona Bikin Man Utd Tak Berkutik Soal Marcus Rashford

Ada pembicaraan tentang bintang didikan akademi yang kembali ke akarnya sejak Ruben Amorim dibebastugaskan dari United pada awal 2026. Manajer asal Portugal itulah yang menyingkirkan Rashford dan merestui kepindahannya ke Aston Villa dan kemudian Barcelona dengan status pinjaman.

Kini Amorim telah pergi, dan awal baru sedang dirangkul di Manchester. Carrick sukses mengukir awal yang produktif dalam masa jabatannya, dengan tiga kemenangan berturut-turut dinikmati atas Manchester City, Arsenal, dan Fulham.

Ia mungkin akan segera berada dalam posisi untuk menyusun rencana jangka panjang di Old Trafford, dengan United bersiap menunjuk manajer permanen di musim panas. Keputusan besar juga akan dibuat mengenai masa depan Rashford pada saat itu.

Sempat ada laporan di Spanyol yang menyarankan bahwa Barcelona khawatir tentang rencana Rashford, dengan kemungkinan ia bisa dibujuk kembali ke sepakbola Inggris. Klaim tersebut telah dibantah oleh Mundo Deportivo.

Mereka melaporkan bahwa Blaugrana "tidak khawatir tentang masa depan Rashford jika mereka akhirnya memutuskan untuk mempertahankan pemain sayap itu". Mereka menunjukkan bahwa "dalam negosiasi dengan Manchester United, klub mengamankan prioritas mutlak atas pemain tersebut".