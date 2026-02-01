(C)GettyImages
Punya Klausul Prioritas, Barcelona Bikin Man Utd Tak Berkutik Soal Marcus Rashford
Carrick Ingin Wajah Familier Kembali ke Old Trafford
Klausul yang dimiliki Barcelona bukanlah kewajiban untuk membeli, melainkan opsi yang dapat diambil tanpa bisa diintervensi oleh pihak Old Trafford. Dengan mengingat hal itu, United kini hanya bisa menonton dengan harapan yang tipis.
Diklaim bahwa Carrick, yang mengawasi urusan tim utama di Old Trafford hingga akhir musim, ingin memiliki wajah yang familier bersamanya pada musim 2026/27 jika jalan terbuka bagi keduanya untuk menikmati lembaran baru di Manchester.
The Telegraph melaporkan bagaimana pelatih United saat ini menginginkan mantan rekan setimnya berada di sisinya lagi. Pasangan ini sebelumnya pernah bermain bersama di bawah asuhan Louis van Gaal—pria yang memberi Rashford debut seniornya pada 2016.
Nasib Rashford Sepenuhnya di Tangan Barcelona
Ada pembicaraan tentang bintang didikan akademi yang kembali ke akarnya sejak Ruben Amorim dibebastugaskan dari United pada awal 2026. Manajer asal Portugal itulah yang menyingkirkan Rashford dan merestui kepindahannya ke Aston Villa dan kemudian Barcelona dengan status pinjaman.
Kini Amorim telah pergi, dan awal baru sedang dirangkul di Manchester. Carrick sukses mengukir awal yang produktif dalam masa jabatannya, dengan tiga kemenangan berturut-turut dinikmati atas Manchester City, Arsenal, dan Fulham.
Ia mungkin akan segera berada dalam posisi untuk menyusun rencana jangka panjang di Old Trafford, dengan United bersiap menunjuk manajer permanen di musim panas. Keputusan besar juga akan dibuat mengenai masa depan Rashford pada saat itu.
Sempat ada laporan di Spanyol yang menyarankan bahwa Barcelona khawatir tentang rencana Rashford, dengan kemungkinan ia bisa dibujuk kembali ke sepakbola Inggris. Klaim tersebut telah dibantah oleh Mundo Deportivo.
Mereka melaporkan bahwa Blaugrana "tidak khawatir tentang masa depan Rashford jika mereka akhirnya memutuskan untuk mempertahankan pemain sayap itu". Mereka menunjukkan bahwa "dalam negosiasi dengan Manchester United, klub mengamankan prioritas mutlak atas pemain tersebut".
Satu-satunya Cara Man Utd Bisa Masuk Negosiasi
Nasib Rashford ada di tangan Barca karena "opsi pembelian €30 juta yang termasuk dalam perjanjian lebih diutamakan daripada keinginan klub Inggris untuk memulangkannya". Namun, pintu masih bisa terbuka untuk United.
Diklaim bahwa "skenario yang berbeda hanya akan muncul jika Barcelona berusaha merenegosiasi angka tersebut" yang telah disepakati untuk Rashford. Jika mereka mencoba menawar harga itu menjadi lebih rendah, maka persyaratan pinjaman asli tidak akan berlaku lagi.
Jika klub yang mengalami masalah keuangan (Barcelona) memutuskan untuk mengeluarkan €30 juta (£26 juta/$36 juta), maka tidak masalah apa yang diinginkan pihak Manchester; mereka hanya akan ditinggalkan di luar pagar.
Sikap Rashford: Bintang Inggris Ingin Bertahan di Camp Nou
Rashford menghindari perdebatan mengenai masa depannya akhir-akhir ini, tetapi sebelumnya telah menyatakan keinginan untuk tetap di Catalunya—daripada kembali ke Liga Primer.
Dia berkata pada Desember 2025: "Apa yang saya inginkan adalah bertahan di Barca. Itu tujuan utamanya, tapi itu bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan segalanya. Tujuannya adalah menang. Barca adalah klub besar dan fantastis, dibangun untuk memenangkan gelar. Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan di kota ini. Sejak saya tiba, saya merasa sangat disambut."
"Bagi saya, alasan saya di sini adalah membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tetapi hidup bergerak sangat cepat, hal-hal berubah, dan tujuannya adalah mengulangi kesuksesan itu... Saya berada di tempat dan lingkungan yang sempurna untuk melanjutkan perjalanan saya sebagai pesepakbola, jadi saya hanya mencoba memberikan yang terbaik setiap hari... Kita lihat apa yang terjadi musim panas nanti."
Rashford memiliki kontrak di Old Trafford hingga 2028, tetapi tampaknya kesepakatan itu tidak akan dipenuhi. Bos Barcelona, Hansi Flick, telah berbicara tentang keinginannya untuk mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu setelah musim panas, yang mungkin juga mencakup tugas Piala Dunia bersama Inggris.
