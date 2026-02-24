Getty Images
Barcelona menerima tawaran transfer sebesar €250 juta untuk Lamine Yamal dari PSG, seperti yang dikonfirmasi oleh Joan Laporta
Setelah tampil gemilang bersama raksasa Catalan pada musim 2023-24, Yamal menjadi prioritas utama PSG pada musim panas 2024. Dengan PSG yang masih terpukul oleh kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid, mereka sangat membutuhkan pemain bintang untuk memperkuat lini serang dan mengincar sang remaja, meskipun usianya baru 17 tahun. Penampilannya yang gemilang sepanjang kampanye Euro 2024 Spanyol yang sukses hanya semakin memperkuat upaya PSG, yang culminating dalam tawaran fantastis sebesar €250 juta yang akhirnya ditolak oleh dewan Barcelona.
Tawaran tersebut akan melampaui rekor dunia saat ini sebesar €222 juta yang dibayarkan PSG untuk Neymar pada 2017, namun hierarki Blaugrana tetap teguh meskipun menghadapi kesulitan keuangan yang telah tercatat. Menanggapi keputusan tersebut, Laporta mengakui bahwa banyak pihak luar mempertanyakan logika klub dalam menolak tawaran sebesar itu.
Risiko keuangan versus imbalan olahraga
“Ketika PSG menawarkan €250 juta untuk Lamine Yamal dan kami menolaknya, dia baru berusia 17 tahun; beberapa orang mengira kami gila,” kata Laporta menurut laporan dari Jijantes.
Menolak tawaran €250 juta untuk seorang remaja merupakan taruhan besar bagi klub yang telah menghabiskan sebagian besar lima tahun terakhir menavigasi masa ketidakpastian ekonomi. Penjualan sebesar itu akan secara efektif menghapus sebagian besar utang klub dan memberikan fleksibilitas segera di pasar transfer. Namun, Laporta dan timnya menganggap Yamal sebagai aset “tak tersentuh”, meyakini bahwa nilai olahraga jangka panjang dan daya tarik komersialnya jauh lebih berharga daripada aliran dana rekor dunia.
Trajektori sang remaja berusia 18 tahun ini tentu saja membenarkan sikap "gila" klub. Sejak tawaran tersebut ditolak, Yamal telah menjadi ikon global, dengan legenda klub Andres Iniesta bahkan mendukung sang remaja untuk meraih Ballon d’Or dalam waktu dekat. Remaja ini telah menjadi wajah era pasca-Messi di Camp Nou, membuktikan bahwa beberapa talenta terlalu berharga untuk diberi harga, terlepas dari saldo bank.
Menjaga inti La Masia
Pengumuman ini menegaskan komitmen Barcelona untuk membangun masa depan mereka dengan mengandalkan talenta terbaik dari La Masia. Yamal, yang berperan penting dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024, kini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola. Kenaikannya menjadi sorotan langka selama musim terakhir Xavi sebagai pelatih, dan di bawah kepemimpinan Hansi Flick, ia membantu klub kembali ke puncak sepak bola Spanyol, meraih treble domestik musim lalu dan finis sebagai runner-up dalam peringkat Ballon d’Or 2025.
Mantan anggota dewan Joan Soler lebih lanjut menyoroti kebijakan retensi ini, mencatat bahwa Yamal bukanlah satu-satunya bintang lokal yang menjadi target klub-klub besar Eropa. Soler, seperti dilaporkan oleh SPORT, mengonfirmasi bahwa ada tawaran sangat penting untuk Fermín dari Chelsea musim panas ini, tetapi klub tidak berniat untuk menjualnya. Ia mengatakan: “Ada tawaran yang sangat penting untuk Fermín dari Chelsea musim panas ini, tetapi pemain tersebut tidak ingin pergi, dan kami tidak ingin menjualnya. Barcelona tidak boleh menjadi klub yang menjual pemain, dan kami harus mempertahankan pemain lokal kami. Kami juga menerima tawaran €250 juta untuk menjual Lamine [Yamal] dalam beberapa tahun terakhir. Tawaran itu datang melalui agen, dan kesepakatan itu juga gagal.”
Upaya untuk comeback bersejarah
Barcelona menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi merasa terintimidasi di bursa transfer, tetap teguh bahkan ketika klub-klub raksasa yang didanai negara mengibarkan cek bernilai ratusan juta euro ke arah mereka. Keteguhan institusional ini akan diuji di lapangan pada pekan ini. Blaugrana akan menjamu Villarreal di La Liga pada Sabtu ini, sebuah pertandingan domestik krusial yang menjadi prasyarat untuk tugas monumental dalam upaya comeback historis di Copa del Rey. Mereka akan menghadapi leg kedua semifinal pada 3 Maret dengan defisit agregat 4-0 yang mengejutkan melawan Atletico Madrid, demi mempertahankan impian mereka di ajang tersebut.
