Barcelona menerima tawaran transfer sebesar €250 juta untuk Lamine Yamal dari PSG, seperti yang dikonfirmasi oleh Joan Laporta

Pengumuman ini menegaskan komitmen Barcelona untuk membangun masa depan mereka dengan mengandalkan talenta terbaik dari La Masia. Yamal, yang berperan penting dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024, kini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola. Kenaikannya menjadi sorotan langka selama musim terakhir Xavi sebagai pelatih, dan di bawah kepemimpinan Hansi Flick, ia membantu klub kembali ke puncak sepak bola Spanyol, meraih treble domestik musim lalu dan finis sebagai runner-up dalam peringkat Ballon d’Or 2025.

Mantan anggota dewan Joan Soler lebih lanjut menyoroti kebijakan retensi ini, mencatat bahwa Yamal bukanlah satu-satunya bintang lokal yang menjadi target klub-klub besar Eropa. Soler, seperti dilaporkan oleh SPORT, mengonfirmasi bahwa ada tawaran sangat penting untuk Fermín dari Chelsea musim panas ini, tetapi klub tidak berniat untuk menjualnya. Ia mengatakan: “Ada tawaran yang sangat penting untuk Fermín dari Chelsea musim panas ini, tetapi pemain tersebut tidak ingin pergi, dan kami tidak ingin menjualnya. Barcelona tidak boleh menjadi klub yang menjual pemain, dan kami harus mempertahankan pemain lokal kami. Kami juga menerima tawaran €250 juta untuk menjual Lamine [Yamal] dalam beberapa tahun terakhir. Tawaran itu datang melalui agen, dan kesepakatan itu juga gagal.”