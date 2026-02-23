Barcelona mendapatkan persetujuan FIFA untuk menyelesaikan proses perekrutan penyerang timnas Inggris U17

Setelah berminggu-minggu negosiasi intensif dan penundaan administratif, Barcelona akhirnya mendapatkan persetujuan resmi dari FIFA untuk memproses transfer winger Inggris U17 dan Norwich, Tavares, menurut Mundo Deportivo. Dengan persetujuan tertulis dari badan pengatur, pemain berusia 16 tahun tersebut telah tiba di Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak barunya.

Ini merupakan kemenangan besar bagi departemen perekrutan klub, yang telah memantau perkembangan pemain muda ini selama beberapa bulan dalam upaya memperkuat skuad muda mereka dengan talenta internasional elit. Tavares akan menjadi pemain muda terbaru yang bergabung dengan klub setelah jendela transfer musim dingin yang melihat kedatangan Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein, dan Patricio Pacifico.