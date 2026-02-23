AFP
Diterjemahkan oleh
Barcelona mendapatkan persetujuan FIFA untuk menyelesaikan proses perekrutan penyerang timnas Inggris U17
Barca berhasil mendapatkan Tavares.
Setelah berminggu-minggu negosiasi intensif dan penundaan administratif, Barcelona akhirnya mendapatkan persetujuan resmi dari FIFA untuk memproses transfer winger Inggris U17 dan Norwich, Tavares, menurut Mundo Deportivo. Dengan persetujuan tertulis dari badan pengatur, pemain berusia 16 tahun tersebut telah tiba di Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak barunya.
Ini merupakan kemenangan besar bagi departemen perekrutan klub, yang telah memantau perkembangan pemain muda ini selama beberapa bulan dalam upaya memperkuat skuad muda mereka dengan talenta internasional elit. Tavares akan menjadi pemain muda terbaru yang bergabung dengan klub setelah jendela transfer musim dingin yang melihat kedatangan Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein, dan Patricio Pacifico.
- AFP
Seorang atlet berbakat dengan keunggulan Eropa
Tavares tiba di Spanyol dengan reputasi yang semakin meningkat sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kelompok usianya. Sebagai pemain muda timnas Inggris, winger ini juga memegang paspor Portugal, detail penting yang memungkinkan dia menghindari peraturan transfer pasca-Brexit dan pindah ke klub Uni Eropa sebelum berusia 18 tahun. Kewarganegaraan ganda ini menjadi kunci yang membuka pintu bagi Blaugrana untuk bergerak cepat dan mengalahkan pesaing lainnya dalam merekrutnya sebelum nilainya di Championship semakin meningkat.
Meskipun usianya masih muda, pemain muda Norwich ini dikenal memiliki profil fisik yang jauh melebihi usianya. Perkembangan yang matang ini memungkinkan dia beradaptasi dengan lancar ke lingkungan latihan level senior dan bersaing secara efektif melawan pemain yang dua atau tiga tahun lebih tua darinya dalam sistem pemuda Inggris.
Integrasi ke dalam sistem La Masia
Rencana pengembangan Tavares di Ciutat Esportiva Joan Gamper sudah jelas terdefinisi. Rencana awal adalah agar remaja ini memperkuat skuad Juvenil A di bawah bimbingan Pol Planas, di mana ia diharapkan dapat beradaptasi dengan tuntutan teknis 'Barca DNA'. Namun, mengingat kesiapan fisiknya dan potensi yang tinggi, klub berharap ia dapat memberikan kesan cepat dan beralih ke tingkatan profesional dalam struktur akademi.
Pejabat Barcelona membayangkan promosi bertahap namun konsisten bagi winger ini, dengan tujuan akhir melihatnya bergabung dengan skuad Barca Atletic yang dikelola oleh legenda klub Juliano Belletti. Dengan menempatkannya di lingkungan tim cadangan, staf pelatih yakin Tavares akan mendapat manfaat dari kompetisi intensitas tinggi di liga bawah Spanyol, mempersiapkannya untuk kemungkinan lonjakan ke skuad utama Hansi Flick jika tren kemajuannya terus berlanjut sesuai harapan.
- Getty
Menjuarai perlombaan menuju masa depan yang cerah
Kemajuan pesat Tavares tidak luput dari perhatian para pemandu bakat di seluruh Eropa, dengan beberapa klub papan atas di Inggris dan luar negeri memantau situasinya di Norwich. Namun, pendekatan proaktif Barcelona dan kemampuan mereka untuk menawarkan jalur yang jelas melalui La Masia terbukti menjadi faktor penentu. Klub bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya, memastikan mereka tidak kehilangan talenta yang secara konsisten menonjol karena kecepatan ledaknya dan ketegasan dalam area final.
Penyelesaian sukses saga Tavares memungkinkan klub untuk fokus pada masa depan sambil terus mencari bintang-bintang muda berikutnya. Dengan dokumen FIFA akhirnya diajukan dan tes medis selesai, pemain internasional Inggris U17 ini siap menjadi penambahan terbaru yang menonjol dalam sistem pemuda yang tetap menjadi idaman dunia sepak bola. Para penggemar Barcelona akan penasaran melihat bagaimana winger bertenaga ini beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan di pabrik talenta terkemuka La Liga.
Iklan