Barcelona akan berupaya melanjutkan awal musim liga mereka yang meyakinkan sambil secara bertahap memasukkan para prospek yang sedang naik daun ke dalam rotasi. Abdelkarim harus menjaga konsistensi dalam latihan untuk mendapatkan debut kompetitifnya di tim senior dalam beberapa pekan ke depan. Kedalaman skuad yang ada di lini depan memberi staf pelatih kesabaran untuk mengelola perkembangannya tanpa memberikan tekanan langsung kepada remaja itu.