Kesepakatan penuh tercapai antara Barcelona dan Karim Adeyemi. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain sayap serang Borussia Dortmund tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona mengenai gaji dan durasi kontrak; untuk mengesahkan kesepakatan ini, diperlukan kesepakatan antara kedua klub. Laporta, yang ingin memberikan Flick sumber daya serang baru setelah kegagalan pembelian permanen Rashford, telah mengajukan proposal resmi kepada pihak Borussia Dortmund, yang saat ini sedang melakukan evaluasi yang diperlukan.
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Barcelona, kesepakatan dengan Adeyemi: negosiasi dengan Borussia Dortmund
TIDAK ADA PERPANJANGAN, DIJUAL DENGAN HARGA DISKON
Menurut laporan media Spanyol, negosiasi ini kemungkinan akan segera rampung karena kontrak Adeyemi akan berakhir pada 2027 dan ia telah menyatakan bahwa ia tidak berniat memperpanjang kontraknya. Dengan kata lain, tuntutan Dortmund tidak mungkin terlalu tinggi; pemain timnas Jerman tersebut menganggap petualangannya di Signal Iduna Park telah berakhir, dan tidak masuk akal untuk mempertahankan pemain yang tidak puas, mengingat mereka pasti akan kehilangannya secara gratis tahun depan.
PERAN MENDES
Adeyemi selalu menempatkan Barcelona di urutan teratas dalam daftar keinginannya. Musim panas lalu pun ia menolak tawaran Juventus demi pindah ke Spanyol, namun kesepakatan itu gagal karena kendala batas gaji dan beberapa keraguan terkait performa sang pemain. Musim panas ini mungkin menjadi saat yang tepat: agennya, Jorge Mendes, yang ia percayai untuk mewujudkan keinginannya, sedang mencari kondisi yang tepat untuk menuntaskan kesepakatan tersebut.
STATISTIK ADEYEMI
Adeyemi telah tampil dalam 146 pertandingan bersama Borussia Dortmund, mencetak 36 gol dan memberikan 25 assist. Ia telah tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak satu gol bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Dortmund, ia pernah membela Red Bull Salzburg, dengan total 94 penampilan, 33 gol, dan 24 assist.
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