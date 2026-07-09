Barcelona, kesepakatan dengan Adeyemi: negosiasi dengan Borussia Dortmund

Menurut laporan media Spanyol, negosiasi ini kemungkinan akan segera rampung karena kontrak Adeyemi akan berakhir pada 2027 dan ia telah menyatakan bahwa ia tidak berniat memperpanjang kontraknya. Dengan kata lain, tuntutan Dortmund tidak mungkin terlalu tinggi; pemain timnas Jerman tersebut menganggap petualangannya di Signal Iduna Park telah berakhir, dan tidak masuk akal untuk mempertahankan pemain yang tidak puas, mengingat mereka pasti akan kehilangannya secara gratis tahun depan.