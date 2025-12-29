Getty Images
Robert Lewandowski Hengkang, Barcelona Dekati Striker Gratisan Juventus
Lewandowski belum menentukan masa depan di Barcelona
Robert Lewandowski, yang kontraknya di Barcelona akan segera habis, mengakui belum mengambil keputusan soal kelanjutan kariernya di Camp Nou. Setelah sempat bergulat dengan sejumlah masalah cedera musim ini, striker veteran itu menegaskan belum merasa terdesak untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk apakah akan bertahan setelah musim 2025/26.
Dalam wawancara dengan jurnalis Polandia Bogdan Rymanowski awal bulan ini, Lewandowski berkata: "Saya masih punya waktu untuk membuat keputusan. Saat ini, saya tidak tahu saya ingin bermain di mana. Belum ada kebutuhan untuk memikirkannya. Saya tidak tahu harus ke arah mana, tapi tidak ada tekanan apa pun soal ini."
Striker 37 tahun itu menekankan bahwa pembicaraan dengan para petinggi Barcelona belum mengarah ke situasi tegang, dan bahwa urusan finansial bukanlah faktor penentu utama. "Saya tidak berbicara dengan pelatih tentang klub yang tertarik," tambahnya. "Ini bukan soal memangkas gaji saya sampai setengahnya. Semuanya tergantung pada rencana klub dan apa yang saya inginkan."
Barcelona siapkan Vlahovic sebagai pengganti Lewandowski
Ketidakpastian itulah yang mendorong Barcelona mulai mencari opsi pengganti. Menurut Marca, Barca telah mengidentifikasi Dusan Vlahovic sebagai sosok yang dinilai paling mendekati profil Lewandowski. Kontrak striker Serbia itu di Juventus akan habis pada akhir musim 2025/26, yang berarti ia bisa direkrut tanpa biaya transfer pada musim panas berikutnya.
Di internal tim, Hansi Flick masih melihat Ferran Torres sebagai opsi ideal untuk mengisi posisi Lewandowski di starting XI. Namun Blaugrana juga merasa perlu menambah amunisi baru di lini depan untuk menutup lubang besar yang akan ditinggalkan jika Lewandowski benar-benar pergi.
Musim ini sendiri berjalan sulit bagi Vlahovic. Ia baru mencetak tiga gol di Serie A dan Liga Champions, serta sempat menepi akibat cedera otot paha. Kondisi tersebut membuatnya dipastikan absen setidaknya hingga awal 2026.
Bayern Munich tertarik pada Vlahovic
Barcelona bukan satu-satunya klub yang memantau situasi Vlahovic. Bayern Munich juga disebut meminatinya, seiring kemungkinan hengkangnya Nicolas Jackson setelah masa pinjamannya dari Chelsea berakhir. Raksasa Jerman itu dikabarkan tidak berniat mempermanenkan Jackson, sehingga mulai membuka opsi lain.
Fabrizio Romano mengungkap bahwa Bayern sempat menggelar pembicaraan dengan perwakilan Vlahovic pada Oktober lalu. Dengan usia 25 tahun dan kontrak yang hampir habis, Vlahovic dinilai sebagai opsi yang relatif terjangkau di pasar.
Lewandowski ke Arab Saudi?
Sementara Barcelona menyiapkan masa depan, minat terhadap Lewandowski semakin menguat. AS melaporkan bahwa agen sang striker, Pini Zahavi, akan menggelar pembicaraan baru dengan perwakilan klub-klub Liga Arab Saudi menjelang bursa transfer Januari. Disebutkan, sebuah tawaran sudah ada di atas meja, meski identitas klubnya masih dirahasiakan.
Daya tarik Arab Saudi jelas kuat, mengingat banyaknya bintang top dunia yang telah lebih dulu hijrah, dari Cristiano Ronaldo di Al-Nassr hingga N’Golo Kante di Al-Ittihad. Bagi Lewandowski, kesempatan menutup karier di liga yang tengah berkembang pesat dengan imbalan finansial signifikan dianggap menggiurkan.
Namun Arab Saudi bukan satu-satunya opsi yang dipertimbangkan. Awal bulan ini, BBC melaporkan bahwa perwakilan Lewandowski juga menjalin komunikasi dengan Chicago Fire. Klub MLS tersebut memang sudah lama ingin mendatangkan bintang global dan menempatkan Lewandowski sebagai target prioritas mereka.
