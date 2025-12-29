Robert Lewandowski Hengkang, Barcelona Dekati Striker Gratisan Juventus

Robert Lewandowski, yang kontraknya di Barcelona akan segera habis, mengakui belum mengambil keputusan soal kelanjutan kariernya di Camp Nou. Setelah sempat bergulat dengan sejumlah masalah cedera musim ini, striker veteran itu menegaskan belum merasa terdesak untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk apakah akan bertahan setelah musim 2025/26.

Dalam wawancara dengan jurnalis Polandia Bogdan Rymanowski awal bulan ini, Lewandowski berkata: "Saya masih punya waktu untuk membuat keputusan. Saat ini, saya tidak tahu saya ingin bermain di mana. Belum ada kebutuhan untuk memikirkannya. Saya tidak tahu harus ke arah mana, tapi tidak ada tekanan apa pun soal ini."

Striker 37 tahun itu menekankan bahwa pembicaraan dengan para petinggi Barcelona belum mengarah ke situasi tegang, dan bahwa urusan finansial bukanlah faktor penentu utama. "Saya tidak berbicara dengan pelatih tentang klub yang tertarik," tambahnya. "Ini bukan soal memangkas gaji saya sampai setengahnya. Semuanya tergantung pada rencana klub dan apa yang saya inginkan."