Getty Images
DONE DEAL! Barcelona Lakukan Transfer PERDANA Di Bursa Januari, Bawa Pulang Mantan Pemain
Cancelo kembali ke Barcelona
Transfer Joao Cancelo ke Al-Hilal pada 2024 sempat dipandang sebagai salah satu transfer penting bagi Liga Pro Saudi, setelah klub Riyadh tersebut menyepakati biaya sekitar £22 juta dengan Manchester City untuk memboyongnya. Cancelo juga menandatangani kontrak bernilai fantastis, dengan bayaran yang dikabarkan mencapai £13 juta per musim.
Namun, perjalanan Cancelo di Arab Saudi jauh dari kata ideal. Meski mencatatkan musim 2024/25 yang cukup solid dengan enam assist dan dua gol dari total 31 penampilan, musim 2025/26 berjalan jauh lebih berat. Masalah fisik, ditambah laporan konflik dengan pelatih Simone Inzaghi, membuat menit bermainnya merosot. Cancelo hanya tampil dua kali di Liga Pro Saudi musim ini, hingga akhirnya Al-Hilal memutuskan mencoretnya dari daftar pemain asing untuk paruh kedua musim demi membuka slot skuad.
Situasi tersebut membuka pintu keluar bagi Cancelo. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Barcelona berhasil mengungguli Inter Milan dalam persaingan mendapatkan Cancelo, dan bahwa transfer bek sayap Portugal itu ke Camp Nou sudah “here we go”.
- AFP
Memukau Blaugrana
Masa peminjaman Cancelo di Barcelona sebelumnya terbukti sangat sukses dan menjadi salah satu bab paling membanggakan dalam kariernya. Bergabung dari Man City pada September 2023, ia dengan cepat mencuri hati publik Camp Nou lewat agresivitas, teknik, dan kontribusi menyerangnya. Total, Cancelo mencatatkan 42 penampilan di semua kompetisi, menyumbang empat gol dan lima assist.
Ia kerap hadir di momen-momen penting, termasuk mencetak gol penentu kemenangan sekaligus terpilih sebagai man of the match dalam laga krusial fase grup Liga Champions kontra Porto, memastikan Barcelona lolos ke fase gugur. Ikatannya dengan Blaugrana dan Cules pun tak pernah benar-benar putus, terlihat dari bagaimana Cancelo terus mengekspresikan kecintaannya pada Barca bahkan setelah hengkang.
Alasan Hansi Flick ngotot memulangkan Cancelo
Barcelona asuhan Hansi Flick saat ini sedang memimpin klasemen La Liga, tetapi tetap aktif mencari tambahan kekuatan di bursa Januari, terutama di sektor pertahanan. Pos bek kanan menjadi salah satu area yang masih perlu diperhatikan sepanjang musim.
Flick menginginkan bek sayap yang serba bisa dan bisa diandalkan, profil yang dianggap sangat cocok dengan Cancelo. Kemampuannya bermain di kedua sisi pertahanan, ditambah pemahaman terhadap sistem permainan Barca dari periode sebelumnya, dianggap sebagai nilai tambah besar. Kembalinya Cancelo diharapkan memberikan peningkatan kualitas dan kedalaman skuad, sesuatu yang kerap dirasa kurang oleh tim di beberapa momen musim ini.
- J.LEAGUE
Kapan Cancelo akan resmi ke Barcelona?
Tekanan untuk merampungkan transfer ini semakin terasa karena tenggat bursa transfer yang kian dekat. Agar kepindahan ini benar-benar terwujud, seluruh dokumen dan kesepakatan antara Barcelona, Al-Hilal, serta perwakilan Cancelo harus diselesaikan sebelum jendela transfer musim dingin ditutup pada 31 Januari pukul 23:00 GMT, atau 1 Februari 06:00 WIB.
Negosiasi disebut sudah berada di tahap lanjut, dengan kedua klub bekerja keras agar kesepakatan bisa dituntaskan jauh sebelum deadline. Barca ingin Cancelo dapat segera didaftarkan dan langsung menyatu dengan skuad untuk sisa musim yang diprediksi akan penuh tantangan.
Iklan