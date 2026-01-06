DONE DEAL! Barcelona Lakukan Transfer PERDANA Di Bursa Januari, Bawa Pulang Mantan Pemain

Transfer Joao Cancelo ke Al-Hilal pada 2024 sempat dipandang sebagai salah satu transfer penting bagi Liga Pro Saudi, setelah klub Riyadh tersebut menyepakati biaya sekitar £22 juta dengan Manchester City untuk memboyongnya. Cancelo juga menandatangani kontrak bernilai fantastis, dengan bayaran yang dikabarkan mencapai £13 juta per musim.

Namun, perjalanan Cancelo di Arab Saudi jauh dari kata ideal. Meski mencatatkan musim 2024/25 yang cukup solid dengan enam assist dan dua gol dari total 31 penampilan, musim 2025/26 berjalan jauh lebih berat. Masalah fisik, ditambah laporan konflik dengan pelatih Simone Inzaghi, membuat menit bermainnya merosot. Cancelo hanya tampil dua kali di Liga Pro Saudi musim ini, hingga akhirnya Al-Hilal memutuskan mencoretnya dari daftar pemain asing untuk paruh kedua musim demi membuka slot skuad.

Situasi tersebut membuka pintu keluar bagi Cancelo. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Barcelona berhasil mengungguli Inter Milan dalam persaingan mendapatkan Cancelo, dan bahwa transfer bek sayap Portugal itu ke Camp Nou sudah “here we go”.



