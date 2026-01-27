Getty Images Sport
Terungkap! Dua Kandidat Kuat Pengganti Robert Lewandowski Di Barcelona
Laporta 'Masih Bermimpi' Rekrut Alvarez
Lewandowski tampil cemerlang sejak pindah ke Barcelona dari Bayern Munich pada 2022, mencetak 78 gol dalam 119 penampilan liga. Namun, penyerang Polandia itu kesulitan akibat cedera musim ini, yang membatasi penampilannya hanya menjadi delapan kali starter di liga.
Meski beberapa pihak ingin mempertahankan jasa Lewandowski—yang telah mencetak sembilan gol dalam 812 menit beraksi—kemungkinan besar pemain internasional Polandia itu akan meninggalkan raksasa LaLiga begitu kontraknya habis akhir tahun ini. Menurut ESPN, Barcelona telah mengidentifikasi dua target striker untuk mengenakan nomor punggung sembilan setelah kepergiannya.
Presiden Barcelona saat ini, Joan Laporta, yang akan mengikuti pemilihan ulang pada Maret, konon "masih bermimpi" untuk merekrut Julian Alvarez musim panas ini. Pemain Argentina itu sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke sang juara bertahan, tetapi kesepakatan untuk merekrut penyerang Atletico Madrid itu diperkirakan akan rumit. Raksasa Madrid kemungkinan akan menuntut lebih dari €100 juta (£86 juta) untuk melepas Alvarez.
Pemain berusia 25 tahun itu juga tampil kurang memuaskan bagi Atleti musim ini, hanya mencetak tujuh gol di kasta tertinggi Spanyol. Selain itu, Barcelona akan menghadapi persaingan dari pemuncak klasemen Liga Primer, Arsenal, jika Los Colchoneros bersedia menjualnya di musim panas.
Deco Lebih Pilih Vlahovic
Sementara itu, direktur olahraga Deco sedang menilai opsi berbiaya lebih rendah, dengan penyerang Juventus Dusan Vlahovic muncul sebagai kandidat menonjol untuk mengambil alih posisi striker dari Lewandowski. Vlahovic diperkirakan akan meninggalkan 'Si Nyonya Tua' di jendela transfer Januari, tetapi mengalami cedera adduktor pada November yang membuat penyerang Serbia itu absen hingga Maret.
Vlahovic sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona pada 2022 sebelum meninggalkan Fiorentina demi Juventus. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu saat ini akan berakhir pada akhir musim dan ia bebas menandatangani pra-kontrak dengan tim luar negeri.
Pemain internasional Serbia itu kesulitan memenuhi ekspektasi sejak pindah ke Juventus pada 2022, dan hanya mencetak tiga gol liga musim ini. Barcelona bukan satu-satunya tim yang tertarik pada Vlahovic; duo Liga Primer Tottenham dan Chelsea juga memantau bintang Juventus itu. AC Milan juga dikaitkan dengan minat pada Vlahovic, di mana Rossoneri berharap bisa menahan sang penyerang tetap di Italia.
Barcelona Kembali ke Jalur Kemenangan
Barcelona kembali ke jalur kemenangan, sekaligus kembali ke puncak klasemen Spanyol, setelah menang mudah atas Real Oviedo di kandang pada Minggu malam. Gol babak kedua dari Dani Olmo, Raphinha, dan Lamine Yamal memastikan Blaugrana menang 3-0 atas tim promosi asuhan Guillermo Almada tersebut. Kemenangan ini membuat mereka menyalip Real Madrid ke puncak klasemen, bangkit dari kekalahan 2-1 pekan lalu di markas Real Sociedad.
Los Blancos sempat memuncaki klasemen sebentar setelah mengalahkan Villarreal 2-0 pada hari Sabtu berkat dua gol Kylian Mbappe. Pemain Prancis itu kini unggul tujuh gol dalam perburuan trofi Pichichi (top skor) setelah mencetak 21 gol di LaLiga musim ini.
Apa Selanjutnya untuk Barcelona?
Barcelona akan kembali beraksi pada Rabu malam saat mereka menutup kampanye fase liga Liga Champions dengan menjamu tim Denmark, FC Copenhagen. Pasukan Hansi Flick menempati posisi playoff di kompetisi klub elite Eropa tersebut, tetapi memiliki poin yang sama dengan PSG di posisi keenam dan terpaut dua poin dari Real Madrid dan Liverpool di posisi ketiga dan keempat.
Barcelona kemudian akan menutup Januari dengan perjalanan liga ke markas Elche akhir pekan ini demi menjaga asa gelar juara. Blaugrana telah memenangkan masing-masing dari lima kunjungan terakhir mereka ke Elche, termasuk kemenangan 4-0 pada kunjungan terakhir mereka ke Martinez Valero pada 2023.
