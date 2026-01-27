Terungkap! Dua Kandidat Kuat Pengganti Robert Lewandowski Di Barcelona

Lewandowski tampil cemerlang sejak pindah ke Barcelona dari Bayern Munich pada 2022, mencetak 78 gol dalam 119 penampilan liga. Namun, penyerang Polandia itu kesulitan akibat cedera musim ini, yang membatasi penampilannya hanya menjadi delapan kali starter di liga.

Meski beberapa pihak ingin mempertahankan jasa Lewandowski—yang telah mencetak sembilan gol dalam 812 menit beraksi—kemungkinan besar pemain internasional Polandia itu akan meninggalkan raksasa LaLiga begitu kontraknya habis akhir tahun ini. Menurut ESPN, Barcelona telah mengidentifikasi dua target striker untuk mengenakan nomor punggung sembilan setelah kepergiannya.

Presiden Barcelona saat ini, Joan Laporta, yang akan mengikuti pemilihan ulang pada Maret, konon "masih bermimpi" untuk merekrut Julian Alvarez musim panas ini. Pemain Argentina itu sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke sang juara bertahan, tetapi kesepakatan untuk merekrut penyerang Atletico Madrid itu diperkirakan akan rumit. Raksasa Madrid kemungkinan akan menuntut lebih dari €100 juta (£86 juta) untuk melepas Alvarez.

Pemain berusia 25 tahun itu juga tampil kurang memuaskan bagi Atleti musim ini, hanya mencetak tujuh gol di kasta tertinggi Spanyol. Selain itu, Barcelona akan menghadapi persaingan dari pemuncak klasemen Liga Primer, Arsenal, jika Los Colchoneros bersedia menjualnya di musim panas.