Farinas mengalami musim panas yang penuh gejolak, setelah rencana kepindahannya ke Girona dibekukan oleh Barca pada akhir jendela transfer. Gelandang berusia 20 tahun itu pada akhirnya tetap bertahan untuk menuntaskan pramusim di bawah asuhan Flick, dan agennya kini telah bertemu dengan Deco untuk memastikan kontraknya mencerminkan statusnya yang meningkat di tim utama.

Meski Farinas menjadi satu-satunya anggota skuad senior yang belum tampil musim ini, manajernya tetap penuh pujian terhadap versatilitasnya. Flick baru-baru ini memuji pemain muda itu, dengan menyoroti kemampuannya untuk mengisi posisi bek kanan dengan mulus saat dibutuhkan.

"Brian sangat mengejutkan saya selama pramusim karena dia adalah pemain yang luar biasa, sangat berbakat," jelas Flick kepada media. "Kondisinya sangat bagus, 100 persen, dan dia sangat berkomitmen terhadap perannya serta berbagai posisi yang bisa dia tempati."