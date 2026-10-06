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Barcelona ikat Raphinha dan siapkan DUA kontrak baru kejutan lagi
Gelombang baru perpanjangan kontrak Barcelona
Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan inti skuad Hansi Flick. Klub Catalan itu berhasil mengikat Raphinha dengan kontrak jangka panjang yang baru, dengan penyerang Brasil itu mengikat masa depannya hingga Juni 2030 setelah awal kampanye yang luar biasa, yang membuatnya mencetak 14 gol dalam delapan pertandingan.
Penyerang itu bukan satu-satunya pemain yang memperpanjang masa baktinya. Barca juga telah menuntaskan kontrak baru untuk Hamza Abdelkarim, sementara negosiasi dengan lulusan La Masia yang sangat dihargai, Xavi Espart dan Marc Bernal, dilaporkan berjalan dengan baik dan mengarah pada kesimpulan positif.
- Getty Images Sport
Deco bidik dua kesepakatan krusial lagi
Dengan beberapa kesepakatan besar yang mendekati rampung, direktur olahraga Deco sudah mengidentifikasi pemain berikutnya yang akan mendapatkan kontrak baru. Menurut Mundo Deportivo, Martin dan Farinas menjadi dua nama berikutnya yang akan diberi penghargaan oleh klub.
Kedua pemain saat ini masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Namun, Barcelona bertekad menyelesaikan situasi mereka dengan cepat, memastikan mereka tidak memasuki musim panas tahun depan dengan hanya tersisa satu tahun dalam kontrak masing-masing. Deco ingin mengelola masa depan skuad secara proaktif dan menghindari drama kontrak yang tidak perlu.
Martin bersinar dalam peran baru di lini belakang
Martin menjadi salah satu kejutan terbesar musim ini di Catalonia. Secara alami berposisi sebagai bek kiri, ia bertransisi dengan mulus ke jantung pertahanan hingga menjadi starter yang tak tergantikan bersama Pau Cubarsi.
Pergeseran posisi sang bek muda yang sukses itu sepenuhnya meyakinkan Flick, yang kini memercayainya sebagai opsi andal di bek tengah. Sementara negosiasi mengenai kontrak baru masih berada pada tahap awal, klub memandang mempertahankannya dalam jangka panjang sebagai prioritas setelah adaptasinya yang impresif di sepakbola level tertinggi.
- Getty Images Sport
Flick menaruh kepercayaan pada Farinas yang serbabisa
Farinas mengalami musim panas yang penuh gejolak, setelah rencana kepindahannya ke Girona dibekukan oleh Barca pada akhir jendela transfer. Gelandang berusia 20 tahun itu pada akhirnya tetap bertahan untuk menuntaskan pramusim di bawah asuhan Flick, dan agennya kini telah bertemu dengan Deco untuk memastikan kontraknya mencerminkan statusnya yang meningkat di tim utama.
Meski Farinas menjadi satu-satunya anggota skuad senior yang belum tampil musim ini, manajernya tetap penuh pujian terhadap versatilitasnya. Flick baru-baru ini memuji pemain muda itu, dengan menyoroti kemampuannya untuk mengisi posisi bek kanan dengan mulus saat dibutuhkan.
"Brian sangat mengejutkan saya selama pramusim karena dia adalah pemain yang luar biasa, sangat berbakat," jelas Flick kepada media. "Kondisinya sangat bagus, 100 persen, dan dia sangat berkomitmen terhadap perannya serta berbagai posisi yang bisa dia tempati."
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