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Barcelona Hancurkan Kebanggaan Real Madrid lewat Kesepakatan Rodri

Transfers
Rodri
Neymar
S. Busquets
Real Madrid
Barcelona
Manchester City
World Cup
LaLiga
Premier League
Spanyol
Brasil
Inggris

Pergeseran dalam peta kekuatan

Keunggulan Barcelona atas rival abadinya, Real Madrid, dalam merekrut bintang Spanyol Rodri merepresentasikan perubahan besar dalam peta kekuatan El Clasico, di mana klub Katalan itu akan mengirimkan pesan kuat yang menegaskan kembalinya mereka menguasai bursa transfer sebagai tujuan utama para bintang top dunia, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan kondisi pasar.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", gagasan bahwa Barcelona mengungguli Real Madrid dalam sebuah transfer besar sekelas perekrutan Rodri akan terlihat mustahil dan jauh dari kenyataan belum lama berselang.

  • imago-sport-1078492076.jpgZUMA Press Wire

    Penderitaan Catalan

    Periode transfer musim panas belakangan ini menyaksikan Barcelona bergelut dengan pertanyaan seputar kemungkinan mendaftarkan para pemain baru, di saat rival El Clasico-nya dengan mudah membidik bintang-bintang terbesar dunia dan merekrut mereka.

    Perekrutan Jude Bellingham oleh Real Madrid pada tahun 2023 dan Kylian Mbappe pada tahun 2024 turut memperkuat perasaan yang berkembang bahwa ketika pemain-pemain terbaik Eropa berada di persimpangan jalan, Stadion Santiago Bernabeu akan menjadi tujuan pasti mereka.

    Klub Katalan itu berhasil menggaet sejumlah pemain menonjol sejak kepergian Lionel Messi secara cuma-cuma pada tahun 2021, ketika kondisi finansial Barca memaksa klub untuk melepas pemain terhebat sepanjang sejarah yang kemudian bergabung dengan Paris Saint-Germain tersebut.

    Kedatangan Robert Lewandowski terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, sementara Dani Olmo tiba pada tahun 2024, dan Anthony Gordon direkrut dalam kesepakatan senilai 80 juta euro dari Newcastle United sebelum Piala Dunia.

    Manajemen Barcelona menegaskan bahwa klub kini berada dalam posisi finansial yang lebih kuat berkat peningkatan pendapatan setelah kembali ke Stadion Camp Nou, dan bahwa upaya mereka untuk merekrut Rodri, yang nilainya ditaksir Manchester City sekitar 80 juta euro, tidak memengaruhi usaha mereka untuk mendatangkan pemain Atletico Madrid, Julian Alvarez.

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  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Masa lalu yang menyakitkan

    Selama bertahun-tahun, Barcelona harus berurusan dengan aturan pengeluaran milik La Liga Spanyol, serta menciptakan solusi finansial yang kreatif seiring upaya membangun tim yang mampu bersaing di Liga Champions Eropa.

    Barcelona pun berubah menjadi klub yang mencari peluang-peluang yang tersedia alih-alih mengendalikan bursa transfer, sehingga strategi mereka bertumpu pada pemain berstatus bebas transfer, mereka yang bersedia menurunkan gaji demi mengenakan seragam biru dan merah, di samping para profesional berpengalaman yang mendekati akhir karier, serta pemain-pemain muda menjanjikan.

    Patut dicatat bahwa strategi Barcelona ini telah membuktikan keberhasilannya di lapangan.

    Barcelona meraih tiga dari empat gelar terakhir La Liga Spanyol berkat pendekatan tersebut, yang berpadu dengan kemunculan salah satu generasi terbaik yang dihasilkan akademi muda La Masia, dengan catatan bahwa Real Madrid adalah juara musim 2023-2024, sehingga tim asal Catalunya itu akhirnya kembali ke babak-babak lanjutan di kompetisi elite benua.

    Langkah-langkah sukses ini belum sepenuhnya mengembalikan wibawa Barcelona, dan di sinilah letak arti penting yang besar dari transfer Rodri.

    Perekrutan Rodri akan memberikan pelatih Hans Flick pemain gelandang bertahan terbaik dalam sepak bola dunia, kemungkinan besar, dan ia adalah pemain yang paling dekat di era modern dengan legenda Barcelona, Sergio Busquets.

    Arti terpenting dari transfer ini terletak pada aspek-aspek lain, sebab meyakinkan pemain peraih Ballon d'Or 2024 sekaligus kapten timnas juara Piala Dunia — yang telah lama dikagumi Real Madrid dan mewakili tipe persis pemain yang biasa mereka rekrut — untuk memilih Barcelona sebagai gantinya, akan mengirimkan pesan yang sangat tegas kepada semua pihak.

  • imago-sport-29334858.jpgIcon Sportswire

    Duel Neymar

    Neymar dianggap sebagai bintang sejati terakhir yang melakukan langkah serupa pada tahun 2013. Setelah penyerang asal Brasil itu menarik minat serius dari Real Madrid ketika berusia 21 tahun, ia memilih pindah ke Stadion Camp Nou dari klub Santos.

    Barcelona pada saat itu merupakan kekuatan yang benar-benar berbeda, meraih treble pada tahun 2009 dan mengulangi pencapaian yang sama pada tahun 2015 berkat penampilan gemilang dari Messi, Luis Suarez, dan Neymar. Itulah masa-masa yang dirindukan para suporter untuk kembali hadir, sesuatu yang benar-benar disadari oleh Joan Laporta, presiden Barcelona.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa Laporta memiliki keahlian profesional dalam menjual mimpi. Ia memahami seluk-beluk industri ini dengan baik, mengetahui apa yang ingin didengar para suporter, dan menyajikannya kepada mereka dengan cerdik.

    Presiden klub berusia 64 tahun itu belakangan ini terpaksa mengurangi pidato-pidato populisnya yang piawai mengingat kondisi finansial klub, namun transaksi Rodri akan memberinya kesempatan untuk kembali melesat dengan kuat.

    Kapten timnas Spanyol berusia 30 tahun itu, yang terpilih sebagai pemain terbaik di Piala Dunia setelah kemenangan atas Argentina di partai final, merepresentasikan jenis transfer yang hampir dilupakan Barcelona akan kemampuannya untuk merampungkannya.

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  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Pengganti Busquets

    Direktur olahraga Barcelona, Deco, dalam sebuah wawancara dengan jaringan TV3 pada Februari 2024 menyatakan: "Menggantikan Sergio Busquets nyaris mustahil."

    Deco menambahkan: "Dia pemain yang sangat spesial dan benar-benar unik. Tidak ada yang seperti dia di pasar, dan kalaupun ada, dia tidak akan datang karena mereka tidak akan menjualnya. Pemain yang paling mendekatinya adalah Rodri, yang ada di City, tetapi saya membayangkan City tidak akan menjualnya kepada kami atau kepada siapa pun."

    Kata-kata Deco pada saat itu tampak lebih mencerminkan realitas pahit Barcelona ketimbang sebuah penilaian atas kualitas Rodri, dan ironinya di sini adalah bahwa Barcelona tidak lagi putus asa dalam pencariannya akan seorang gelandang bertahan.

    Xavi menghabiskan dua tahun mencari pengganti Busquets sebelum akhirnya beradaptasi tanpa kehadirannya, sementara Marc Casado tampil bagus di bawah kepemimpinan Flick, Marc Bernal menonjol sebagai talenta muda yang menjanjikan dan luar biasa, Eric Garcia bermain apik dalam peran gelandang bertahan, dan kita akhirnya menyaksikan penampilan terbaik Frenkie de Jong.

    Tampaknya klub telah mengubah prioritas mereka ke posisi lain dalam konteks ini, di mana kedatangan Jordan dan Karim Adeyemi menutupi kebutuhan lini serang, sehingga lini tengah menjadi area paling padat di tim sebelum cedera terakhir yang dialami de Jong.

    Dengan demikian, Rodri tidak akan datang karena kekurangan opsi yang dimiliki Barcelona, melainkan akan datang karena peluang untuk merekrut pemain sekelas dan sebernilai dirinya jarang muncul di kancah olahraga.

    Bentuk mendasar Barcelona tidak akan berubah begitu saja dengan kedatangan Rodri, dan mereka juga tidak membutuhkannya untuk membuktikan kebangkitan kuat mereka, sebab keberhasilan meraih gelar di bawah kepemimpinan Flick telah berkontribusi besar untuk mewujudkan hal itu.

    Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Barcelona akan menjadi klub yang menentukan dan mengarahkan agenda bursa transfer, alih-alih berusaha mengejar dan mengimbangi klub-klub lainnya.

    Hal ini mungkin merupakan kemenangan terbesar sepanjang masa, karena tidak sebatas merekrut salah satu gelandang terbaik di dunia, melainkan kembalinya mereka menjadi klub yang dipilih oleh para pemain besar sekelas Rodri sekali lagi.