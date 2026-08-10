Periode transfer musim panas belakangan ini menyaksikan Barcelona bergelut dengan pertanyaan seputar kemungkinan mendaftarkan para pemain baru, di saat rival El Clasico-nya dengan mudah membidik bintang-bintang terbesar dunia dan merekrut mereka.

Perekrutan Jude Bellingham oleh Real Madrid pada tahun 2023 dan Kylian Mbappe pada tahun 2024 turut memperkuat perasaan yang berkembang bahwa ketika pemain-pemain terbaik Eropa berada di persimpangan jalan, Stadion Santiago Bernabeu akan menjadi tujuan pasti mereka.

Klub Katalan itu berhasil menggaet sejumlah pemain menonjol sejak kepergian Lionel Messi secara cuma-cuma pada tahun 2021, ketika kondisi finansial Barca memaksa klub untuk melepas pemain terhebat sepanjang sejarah yang kemudian bergabung dengan Paris Saint-Germain tersebut.

Kedatangan Robert Lewandowski terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, sementara Dani Olmo tiba pada tahun 2024, dan Anthony Gordon direkrut dalam kesepakatan senilai 80 juta euro dari Newcastle United sebelum Piala Dunia.

Manajemen Barcelona menegaskan bahwa klub kini berada dalam posisi finansial yang lebih kuat berkat peningkatan pendapatan setelah kembali ke Stadion Camp Nou, dan bahwa upaya mereka untuk merekrut Rodri, yang nilainya ditaksir Manchester City sekitar 80 juta euro, tidak memengaruhi usaha mereka untuk mendatangkan pemain Atletico Madrid, Julian Alvarez.