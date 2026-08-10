Direktur olahraga Barcelona, Deco, dalam sebuah wawancara dengan jaringan TV3 pada Februari 2024 menyatakan: "Menggantikan Sergio Busquets nyaris mustahil."
Deco menambahkan: "Dia pemain yang sangat spesial dan benar-benar unik. Tidak ada yang seperti dia di pasar, dan kalaupun ada, dia tidak akan datang karena mereka tidak akan menjualnya. Pemain yang paling mendekatinya adalah Rodri, yang ada di City, tetapi saya membayangkan City tidak akan menjualnya kepada kami atau kepada siapa pun."
Kata-kata Deco pada saat itu tampak lebih mencerminkan realitas pahit Barcelona ketimbang sebuah penilaian atas kualitas Rodri, dan ironinya di sini adalah bahwa Barcelona tidak lagi putus asa dalam pencariannya akan seorang gelandang bertahan.
Xavi menghabiskan dua tahun mencari pengganti Busquets sebelum akhirnya beradaptasi tanpa kehadirannya, sementara Marc Casado tampil bagus di bawah kepemimpinan Flick, Marc Bernal menonjol sebagai talenta muda yang menjanjikan dan luar biasa, Eric Garcia bermain apik dalam peran gelandang bertahan, dan kita akhirnya menyaksikan penampilan terbaik Frenkie de Jong.
Tampaknya klub telah mengubah prioritas mereka ke posisi lain dalam konteks ini, di mana kedatangan Jordan dan Karim Adeyemi menutupi kebutuhan lini serang, sehingga lini tengah menjadi area paling padat di tim sebelum cedera terakhir yang dialami de Jong.
Dengan demikian, Rodri tidak akan datang karena kekurangan opsi yang dimiliki Barcelona, melainkan akan datang karena peluang untuk merekrut pemain sekelas dan sebernilai dirinya jarang muncul di kancah olahraga.
Bentuk mendasar Barcelona tidak akan berubah begitu saja dengan kedatangan Rodri, dan mereka juga tidak membutuhkannya untuk membuktikan kebangkitan kuat mereka, sebab keberhasilan meraih gelar di bawah kepemimpinan Flick telah berkontribusi besar untuk mewujudkan hal itu.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Barcelona akan menjadi klub yang menentukan dan mengarahkan agenda bursa transfer, alih-alih berusaha mengejar dan mengimbangi klub-klub lainnya.
Hal ini mungkin merupakan kemenangan terbesar sepanjang masa, karena tidak sebatas merekrut salah satu gelandang terbaik di dunia, melainkan kembalinya mereka menjadi klub yang dipilih oleh para pemain besar sekelas Rodri sekali lagi.