Barcelona merayakan kemenangan 2-1 atas Al-Ahli dalam agenda musim panas rutin Trofi Gamper di tengah suasana pesta. Namun, di Camp Nou yang dibicarakan bukan hanya soal pertandingan, karena sesaat setelah laga berakhir, seperti dilaporkan Mundo Deportivo, direktur olahraga klub Catalan Deco dan pelatih Hansi Flick juga angkat bicara. Keduanya memilih menjelaskan langkah berikutnya klub (hari ini disebut sebagai peminat baru untuk Lautaro Martinez BACA DI SINI) untuk bursa transfer yang masih akan membuat Barcelona jadi protagonis, terutama di lini depan.
Diterjemahkan oleh
Barcelona, Flick: "Kami butuh seorang nomor 9". Deco: "Menggantikan Lewandowski tidak mudah"
RODRI? KAMI TIDAK MASUK PASAR TRANSFER UNTUK MEMBAJAK PEMAIN DARI REAL MADRID
"Kami senang dengan semuanya. Setiap perekrutan yang kami lakukan punya tujuan. Sebelum merekrut siapa pun, kami mendiskusikannya panjang lebar sebelum mengambil keputusan. Rodri pada awalnya tidak masuk dalam rencana kami karena kami mengira dia tidak tersedia. Ketika kesempatan itu muncul, kami langsung memanfaatkannya dan kami berhasil, sama seperti dengan Gordon, Adeyemi, Bisiwu e Cancelo . Semuanya punya tujuan: meningkatkan tim, dan Rodri meningkatkan tim. Kami tidak membeli pemain untuk merebut mereka dari Real, itu akan menjadi sebuah kesalahan"
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Lewandowski tidaklah mudah
Dua pemain telah pergi, Ferran dan Robert (Lewandowski ). Kami bisa menutup kekosongan yang ditinggalkan Ferran dengan para pemain baru, tetapi menggantikan Robert sangat sulit. Bahkan jika kami menemukan pemain bagus, itu tetap akan rumit karena dia telah menandai sebuah era bersama kami. Kami punya solusi internal, tetapi tentu kami akan melakukan beberapa langkah. Ini soal menemukan solusi terbaik. Kami sedang bekerja untuk memahami apa yang bisa kami lakukan dari sekarang sampai akhir musim."
FLICK: "Kami butuh seorang nomor 9"
Setelah pertandingan, Flick juga menegaskan perlunya seorang penyerang tengah: "Ya, kami sedang mencari seorang penyerang, seorang nomor 0. Deco telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sejak lama. Saya berharap dan sangat yakin sebuah kesepakatan akan terwujud. Saya percaya pada kerja Deco"
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami