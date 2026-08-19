Barcelona, Flick: "Kami butuh seorang nomor 9". Deco: "Menggantikan Lewandowski tidak mudah"

"Kami senang dengan semuanya. Setiap perekrutan yang kami lakukan punya tujuan. Sebelum merekrut siapa pun, kami mendiskusikannya panjang lebar sebelum mengambil keputusan. Rodri pada awalnya tidak masuk dalam rencana kami karena kami mengira dia tidak tersedia. Ketika kesempatan itu muncul, kami langsung memanfaatkannya dan kami berhasil, sama seperti dengan Gordon, Adeyemi, Bisiwu e Cancelo . Semuanya punya tujuan: meningkatkan tim, dan Rodri meningkatkan tim. Kami tidak membeli pemain untuk merebut mereka dari Real, itu akan menjadi sebuah kesalahan"