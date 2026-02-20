Bek Barcelona Bocorkan SEMUA Isi 'Rapat Darurat' Dengan Hansi Flick Usai Dihajar Atletico Madrid & Girona

Garis pertahanan tinggi memang menjadi ciri khas era Flick, dengan strategi berisiko tinggi itu sempat membuat lawan kesulitan di awal musim. Namun tim-tim elite Eropa mulai menemukan kelemahan taktik tersebut, seperti yang diperlihatkan Bayern Munich di fase liga Liga Champions musim lalu ketika Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan untuk Bayern. Striker Inggris itu menetap di posisi offside sambil menunggu aliran bola ke samping, sebelum pemain dari sayap memberinya umpan tarik dari posisi yang lebih maju darinya sehingga ia bisa berada di depan garis pertahanan Barca sembari tetap onside. Gol serupa dicetak oleh Goncalo Ramos ketika PSG mengalahkan Barcelona 2-1 di fase liga UCL musim ini, juga oleh Liam Delap ketika Barca dibantai Chelsea 3-0.

“Di La Liga kami kebobolan 23 atau 24 gol, itu bukan angka yang mengerikan, tapi di Liga Champions banyak pertandingan dengan skor besar,” lanjut Garcia. “Kami tahu dengan gaya bermain kami, lawan sudah mengenal kami. Kuncinya adalah pemain lain membantu memudahkan tugas bek. Akhir-akhir ini kami terlalu sering kehilangan bola dan itu sangat merugikan. Di Girona, kalau itu terjadi bukan 15 kali tapi enam atau tujuh kali… Kami manusia, tapi yang penting adalah kembali menguasai bola untuk menemukan keseimbangan.”