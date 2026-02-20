Getty Images Sport
Bek Barcelona Bocorkan SEMUA Isi 'Rapat Darurat' Dengan Hansi Flick Usai Dihajar Atletico Madrid & Girona
Musim Barcelona terancam ambyar
Barcelona harus merelakan posisi puncak klasemen La Liga kepada Real Madrid setelah tumbang 2-1 secara dramatis di markas Girona, Selasa (17/2) kemarin. Sempat memimpin selama 10 matchday beruntun, Blaugrana kini tertinggal dua poin dari sang musuh bebuyutan. Tak hanya itu, satu jalur juara Barca hampir pasti pupus setelah mereka secara mengejutkan dibantai Atletico Madrid 4-0 pada leg pertama semifinal Copa del Rey empat hari sebelum kalah di Montilivi.
Menanggapi krisis tersebut, sang pelatih Hansi Flick langsung menggelar rapat darurat dengan para pemainnya pada Kamis (19/2) waktu setempat.
Isi rapat darurat Barcelona
Eric Garcia, yang dipercaya menjadi starter dalam dua laga mengecewakan tersebut, kini membeberkan isi diskusi internal di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Berbicara kepada Tot Costa, mantan bek Manchester City itu mengungkapkan bahwa suasana ruang ganti perlu “dibersihkan” setelah Barcelona kehilangan keunggulan secara menyakitkan di laga terakhir.
“Kami ingin membicarakan apa yang terjadi [dalam sepekan terakhir],” ujar Garcia ketika ditanya soal pertemuan tersebut. “Cara kami kebobolan gol pertama dan kedua [melawan Girona], semuanya jadi terlihat lebih besar. Semifinal Copa del Rey sangat penting, dan di Girona kami kehilangan keunggulan setelah sempat memimpin. Itu pertemuan yang positif dan kami semua keluar dengan perasaan baik. Sejak [Flick] datang, kami memainkan gaya dengan garis pertahanan tinggi.”
Rapuhnya garis pertahanan Barcelona
Garis pertahanan tinggi memang menjadi ciri khas era Flick, dengan strategi berisiko tinggi itu sempat membuat lawan kesulitan di awal musim. Namun tim-tim elite Eropa mulai menemukan kelemahan taktik tersebut, seperti yang diperlihatkan Bayern Munich di fase liga Liga Champions musim lalu ketika Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan untuk Bayern. Striker Inggris itu menetap di posisi offside sambil menunggu aliran bola ke samping, sebelum pemain dari sayap memberinya umpan tarik dari posisi yang lebih maju darinya sehingga ia bisa berada di depan garis pertahanan Barca sembari tetap onside. Gol serupa dicetak oleh Goncalo Ramos ketika PSG mengalahkan Barcelona 2-1 di fase liga UCL musim ini, juga oleh Liam Delap ketika Barca dibantai Chelsea 3-0.
“Di La Liga kami kebobolan 23 atau 24 gol, itu bukan angka yang mengerikan, tapi di Liga Champions banyak pertandingan dengan skor besar,” lanjut Garcia. “Kami tahu dengan gaya bermain kami, lawan sudah mengenal kami. Kuncinya adalah pemain lain membantu memudahkan tugas bek. Akhir-akhir ini kami terlalu sering kehilangan bola dan itu sangat merugikan. Di Girona, kalau itu terjadi bukan 15 kali tapi enam atau tujuh kali… Kami manusia, tapi yang penting adalah kembali menguasai bola untuk menemukan keseimbangan.”
Flick dan anak asuhnya tetap optimistis
Meski posisi Barcelona di pacuan gelar La Liga dan Copa del Rey dalam bahaya, Garcia yakin musim masih jauh dari kata selesai. Ia mengingatkan bahwa situasi sulit pernah mereka lalui sebelumnya, dan jarak dengan para rival masih bisa dikejar jika konsistensi segera ditemukan kembali.
“Di La Liga kami pernah berada dalam situasi yang lebih buruk. Saat meninggalkan Bernabeu kami tertinggal lima poin, tapi liga masih panjang dan kami bergantung pada diri sendiri,” tegasnya. “Di Copa, saya pikir kami bisa membalikkan keadaan melawan Atletico. Jika ada satu hal yang sudah kami tunjukkan, itu adalah bahwa kami bisa meraih hasil apa pun. Jika mencetak gol cepat, bahkan jika mereka bertahan rapat, kami tetap bisa menciptakan bahaya.”
Barcelona akan berusaha kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menjamu Levante di Liga Spanyol, Minggu (22/2) besok. Armada Flick kemudian akan menyambut Villarreal di Camp Nou sepekan kemudian sebelum berusaha menegakkan Remontada melawan Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey pada 4 Maret.
