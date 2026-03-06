AFP
Barcelona dan Real Madrid menolak rencana khusus 'hari pertandingan retro' La Liga, karena dua raksasa Clasico enggan mengenakan seragam ikonik mereka
Perjalanan nostalgia yang terpecah-pecah
Sepak bola Spanyol akan mengalami transformasi bernuansa nostalgia antara 10 dan 13 April, saat La Liga menjadi tuan rumah "Retro Matchday" pertama dalam sejarah sepak bola profesional Eropa. Inisiatif ini melibatkan 38 klub dari dua divisi teratas yang akan mengenakan seragam baru yang terinspirasi dari periode legendaris dalam sejarah mereka. Wasit pertandingan juga dijadwalkan untuk berpartisipasi dengan seragam bergaya vintage yang dibuat khusus. Namun, perayaan warisan ini tidak mendapat kesepakatan penuh; meskipun sebagian besar liga ikut serta, Barcelona, Real Madrid, Getafe, dan Rayo Vallecano tidak akan mengenakan seragam retro di lapangan. Meskipun Barcelona dan dua klub terakhir mengutip kendala logistik, Real Madrid dilaporkan telah menjauhkan diri sepenuhnya dari proyek ini.
Membentuk warisan yang abadi
Pejabat liga telah menggambarkan proyek ini sebagai jembatan emosional yang vital antara era-era berbeda para pendukung. Jaime Blanco, Direktur Kantor Klub La Liga, menyoroti bahwa "Hari Retro adalah kesempatan unik untuk menghormati sejarah klub-klub kami dan simbol-simbol yang telah membentuk beberapa generasi penggemar. Ini adalah cara untuk membawa masa lalu ke masa kini, terus menciptakan pengalaman dan membentuk warisan yang terhubung secara emosional dengan penggemar. Menampilkan koleksi ini di Pekan Mode Besar Spanyol adalah cara ideal untuk memperluas identitas tersebut di luar lapangan dan menempatkan sepak bola di garis depan percakapan budaya dan kreatif."
Reset total sistem audiovisual
Kampanye berjudul "42 Warisan, 42 Cara Menang" ini bertujuan untuk menjadi pengalaman imersif yang melampaui sekadar seragam para pemain. Siaran televisi akan mengalami perubahan gaya yang signifikan, dengan mengintegrasikan grafis bergaya retro dan identitas visual khusus untuk membawa penonton kembali ke masa lalu. Proyek lintas platform ini melibatkan legenda sepak bola, sponsor, dan museum "Legends, The Home of Football" untuk memperkuat narasi historis di platform digital dan fisik. Namun, penolakan dua klub paling sukses Spanyol, seperti Barcelona dan Madrid, untuk menampilkan seragam mereka secara argumen melemahkan dampak kolektif proyek yang bertujuan merayakan identitas bersama sepak bola Spanyol.
Dari catwalk ke lapangan
Koleksi jersey yang berpartisipasi akan diperkenalkan secara resmi dalam acara besar pada 19 Maret, selama Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Setelah acara budaya ini, para penggemar akan memiliki kesempatan untuk melihat jersey klasik yang direimaginasikan dalam pertandingan pada pekan ke-31 La Liga dan pekan ke-35 Segunda Division. Meskipun sebagian besar liga telah mengadopsi perubahan gaya ini, empat tim akan tetap mengenakan seragam standar musim 2025-26. Sebagai liga Eropa utama yang melakukan inisiatif terkoordinasi semacam ini, La Liga akan mengevaluasi dampak komersial dan keterlibatan penggemar untuk menentukan apakah pertandingan "retro" akan menjadi hal yang rutin.
