Barcelona dan Real Madrid menolak rencana khusus 'hari pertandingan retro' La Liga, karena dua raksasa Clasico enggan mengenakan seragam ikonik mereka

Sepak bola Spanyol akan mengalami transformasi bernuansa nostalgia antara 10 dan 13 April, saat La Liga menjadi tuan rumah "Retro Matchday" pertama dalam sejarah sepak bola profesional Eropa. Inisiatif ini melibatkan 38 klub dari dua divisi teratas yang akan mengenakan seragam baru yang terinspirasi dari periode legendaris dalam sejarah mereka. Wasit pertandingan juga dijadwalkan untuk berpartisipasi dengan seragam bergaya vintage yang dibuat khusus. Namun, perayaan warisan ini tidak mendapat kesepakatan penuh; meskipun sebagian besar liga ikut serta, Barcelona, Real Madrid, Getafe, dan Rayo Vallecano tidak akan mengenakan seragam retro di lapangan. Meskipun Barcelona dan dua klub terakhir mengutip kendala logistik, Real Madrid dilaporkan telah menjauhkan diri sepenuhnya dari proyek ini.