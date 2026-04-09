FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID

Barcelona dan Atlético Madrid: Banyak omong kosong tanpa hasil... dan kartu merah kembali muncul empat hari kemudian

Pengusiran Kubarsi membuat Barcelona berada di ambang kehancuran

Pada malam yang membuktikan bahwa Liga Champions tidak memaafkan kesalahan individu atau performa yang lemah, Atlético Madrid berhasil pulang dari markas Barcelona sebagai pemenang (0-2), hari Rabu ini pada leg pertama perempat final, di Stadion Spotify Camp Nou, untuk pertama kalinya sejak tahun 2006.

Baca juga

Pemain Atlético Madrid berubah menjadi penjaga gawang.. Apakah Barcelona layak mendapat penalti?

Setelah perselisihan sengit.. Arbeloa memaksa bintang Real Madrid meminta maaf kepada rekan-rekannya

Front baru.. Trump menuntut agar transgender dilarang dari Piala Dunia

Grup Mesir.. Iran mengungkap rencana alternatifnya untuk berpartisipasi di Piala Dunia

    Kartu mematikan

    Barcelona sangat mendominasi jalannya babak pertama, seperti yang sudah diperkirakan, sebelum kartu merah yang diterima beknya, Pau Coparce, menjadi titik balik yang menentukan dalam pertandingan tersebut.

    Barcelona merasakan kembali apa yang dialami Los Rojiblancos hanya empat hari sebelumnya, saat menghadapi tim Catalan di La Liga, ketika pemain Atletico, Nico Gonzalez, juga diusir sebelum akhir babak pertama, sementara skor menunjukkan hasil imbang (1-1).

    Di babak kedua, Barça memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas Atlético untuk menang 2-1 berkat gol penentu dari Robert Lewandowski, sekaligus memperkecil jarak menuju gelar La Liga.

    Hal ini terjadi sebaliknya kali ini, di mana Kubarsi diusir dan menyebabkan tendangan bebas langsung bagi tim tamu, yang langsung dieksekusi oleh penyerang Argentina Julian Alvarez ke gawang (menit ke-45), sebelum pemain Norwegia Alexander Sørloth melepaskan tendangan penentu bagi Barcelona, mencetak gol kedua pada menit ke-70.

    Sentuhan tangan yang kontroversial

    Namun, pertandingan ini juga tidak luput dari kontroversi wasit. Pada menit ke-54, kiper Atlético, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri tak jauh darinya di area enam yard, sebelum Poblet menahan bola dengan tangannya dan memainkannya kembali, yang membuat para penonton tercengang.

    Adegan ini memicu protes dari beberapa pemain Barcelona, namun wasit pertandingan, Estefán Kovač, tidak memberikan tendangan penalti, dan wasit video (VAR) juga tidak memintanya untuk meninjau kembali permainan tersebut.

    Hanya omong kosong belaka

    Secara keseluruhan, para pemain Barcelona melepaskan 18 tembakan ke gawang Atlético (7 di antaranya tepat sasaran) dibandingkan dengan hanya 5 tembakan dari tim tamu (3 di antaranya tepat sasaran), dengan persentase penguasaan bola sebesar 58,3% untuk Blaugrana, serta 7 tendangan sudut untuk tuan rumah berbanding hanya satu untuk Rojiblancos.

    Meskipun rata-rata gol yang diharapkan (xG) Barcelona mencapai 1,21 dibandingkan 0,45 untuk Atletico, menurut statistik (UEFA) dan (Opta), tim Catalan itu gagal memanfaatkan penguasaan bola dan tekanan terus-menerus, yang tercermin dalam 43 sentuhan di dalam kotak penalti lawan, dibandingkan hanya 9 untuk tim ibu kota, sehingga harus membayar mahal akibat kurangnya efektivitas.

    Keputusan Atletico

    Kekurangan jumlah pemain menyebabkan penurunan performa fisik Barcelona pada babak kedua, yang dimanfaatkan oleh pelatih Atlético, Diego Simeone, untuk melancarkan serangan penentu melalui pertahanan yang terorganisir dan pergerakan cepat, sementara para pemainnya tampil lebih akurat dan mampu memanfaatkan momen-momen krusial.

    Penampilan gemilang kiper Argentina Juan Musso juga turut menggagalkan upaya Barcelona, dengan 7 penyelamatan, dibandingkan dengan satu penyelamatan yang dilakukan kiper Blaugrana, Juan Garcia.

    Di tengah kurangnya efektivitas, pelatih Barcelona, Hans Flick, berusaha memperbaiki serangan dan menutup celah di lini tengah serta pertahanan melalui pergantian pemainnya — terutama setelah pengusiran Kubarsi - di mana ia memasukkan Fermin Lopez menggantikan Lewandowski, dan Gavi menggantikan Pedri (karena cedera), lalu memasukkan Ferran Torres dan menarik keluar Marcus Rashford, serta memasukkan Ronald Araujo menggantikan Jules Kounde, sebelum memasukkan Alejandro Balde menggantikan Cancelo.

    Namun, semua perubahan ini gagal memberikan dampak positif, sementara Atlético mempertahankan pertahanan kokohnya, yang memastikan kemenangan berharga bagi mereka, dan membuat mereka semakin dekat ke semifinal turnamen kontinental terbesar.