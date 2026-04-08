Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Barcelona dan Atlético di antara dua angka... Siapa yang akan memenangkan pertarungan para juara?

H. Flick
D. Simeone
Spanyol
Jerman
Argentina

Angka-angka tidak pernah berbohong… tapi mereka juga tidak menceritakan seluruh kisahnya!

Semua mata tertuju pada laga sengit di leg pertama perempat final Liga Champions, saat Barcelona menjamu rivalnya, Atlético Madrid, dalam pertemuan ulang, hanya beberapa hari setelah pertarungan sengit di La Liga yang berakhir dengan kemenangan dramatis bagi tim Catalan (2-1).

Tim asuhan pelatih Hansi Flick memasuki pertandingan ini dengan statistik pertahanan yang mengkhawatirkan, yang tidak akan luput dari perhatian Los Rojiblancos dan pelatihnya, Diego Simeone, yang juga menghadapi kelemahan historis dan beban psikologis yang akan mengujinya hari ini.

  • Barcelona gagal menjaga gawangnya tetap bersih dalam 13 pertandingan berturut-turut di Liga Champions (pada musim ini dan musim lalu), yang merupakan rekor terpanjang dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.

    Meskipun tim Catalan ini memiliki kekuatan serangan yang mumpuni, angka ini mengungkap krisis yang jelas dalam sistem pertahanan tim asuhan Flick, yang berpotensi mengancam target-targetnya di kompetisi Eropa, seperti yang terjadi musim lalu dalam pertarungannya melawan Inter Milan.

  • Pertanyaan krusial... Tantangan yang penuh risiko

    Kenyataan ini menempatkan pelatih Flick di hadapan tantangan khusus, karena ia sangat menyadari bahwa pertandingan sistem gugur tidak akan memaafkan kesalahan berulang, dan pertandingannya melawan Inter Milan musim lalu masih terasa segar dalam ingatan.

    Meskipun Flick memiliki persentase kemenangan tertinggi di Liga Champions di antara para pelatih yang telah melatih 10 pertandingan atau lebih (73,8%), keunggulan statistik ini bertabrakan dengan pertanyaan yang nyata: apakah timnya mampu menggabungkan efektivitas serangan dan ketangguhan pertahanan pada saat yang sama?

  • Titik balik sejarah

    Sebaliknya, catatan Atletico Madrid saat bertanding di kandang lawan pun tidak terlihat lebih menggembirakan; mereka justru terus dilanda kutukan yang tak pernah lepas sepanjang sejarah mereka di Liga Champions.

    Atlético belum pernah meraih kemenangan tandang melawan tim-tim Spanyol, hanya mencatatkan rekor negatif yang mencerminkan betapa sulitnya pertandingan-pertandingan tersebut

    Namun, tim Madrid yang dipimpin Simeone terbiasa mengubah angka-angka seperti itu menjadi motivasi, terutama di kompetisi kontinental di mana mereka mahir memanfaatkan detail-detail kecil yang membuat perbedaan.

    Meskipun Barcelona unggul dalam pertemuan langsung belakangan ini, dengan memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir antara kedua tim, ingatan Eropa menyimpan cerita yang berbeda.

  • Angka-angka tidak pernah berbohong... tapi!

    Dalam dua pertemuan terakhir antara Atlético dan Barcelona di perempat final Liga Champions pada tahun 2014 dan 2016, Los Rojiblancos berhasil menyingkirkan tim Catalan tersebut, membuktikan bahwa di panggung Eropa, hasil pertandingan domestik tidak selalu menjadi patokan.

    Oleh karena itu, pertarungan yang dinantikan ini tampaknya bukan sekadar pertarungan antara dua tim, melainkan antara dua filosofi yang bertolak belakang; Barcelona yang mengandalkan ritme dan serangan terus-menerus, dan Atlético yang percaya pada ketangguhan dan serangan mematikan pada momen krusial.

    Intinya: di Liga Champions, angka-angka tidak berbohong… namun mereka juga tidak menceritakan seluruh kisah, dan segalanya bergantung pada apa yang terjadi dalam 90 menit ke depan dan seterusnya, di mana segalanya didefinisikan ulang.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
LaLiga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM