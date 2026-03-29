Barcelona bersiap menawarkan kontrak baru kepada Robert Lewandowski dengan satu syarat utama
Rencana Barcelona untuk penyerang veteran tersebut
Barcelona telah menyusun rencana yang jelas untuk Lewandowski seiring dengan berakhirnya kontraknya pada 30 Juni. Menurut Fabrizio Romano, klub raksasa Catalan tersebut sangat terbuka terhadap gagasan untuk mempertahankan sang striker dengan menawarkan perpanjangan kontrak selama satu tahun guna memberikan stabilitas di posisi penyerang tengah. Klub sedang mempertimbangkan dampak Lewandowski di lapangan dengan situasi keuangan mereka yang rapuh. Meskipun mengambil peran yang sedikit lebih sekunder, ia tetap berhasil mencetak 16 gol dan memberikan tiga assist dalam 37 pertandingan di semua kompetisi musim ini, membuktikan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu.
Syarat keuangan untuk perpanjangan
Romano mengatakan bahwa tawaran dari Barcelona disertai dengan syarat penting terkait gajinya. Sejak bergabung dari Bayern Munich pada musim panas 2022 dengan biaya transfer €45 juta, Lewandowski telah menjadi investasi yang luar biasa, mencetak 117 gol dan memberikan 23 assist dalam 184 penampilan. Namun, pemain berusia 37 tahun ini saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Pihak manajemen percaya bahwa pemotongan gaji sangat penting agar perpanjangan kontrak tersebut masuk akal dari sudut pandang bisnis.
Minat dari pihak luar, yaitu MLS dan Arab Saudi
Romano juga telah mengonfirmasi bahwa Lewandowski menjadi incaran klub-klub lain. Dalam unggahannya di Instagram, ia menulis: "Klub-klub Eropa, klub-klub Saudi, dan terutama tim-tim MLS sudah menjalin kontak dengan pihak Lewandowski — semua tawaran tersebut akan dipertimbangkan jika Robert memutuskan untuk memulai babak baru." Lewandowski belum mengonfirmasi di mana ia berencana bermain musim depan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kini keputusan sepenuhnya ada di tangan kapten Polandia tersebut saat ia mempertimbangkan tahun-tahun terakhir karier gemilangnya. Ia harus memutuskan apakah akan menerima pemotongan gaji untuk tetap bertahan di klub atau mencari petualangan baru. Namun, untuk saat ini, ia tetap berkomitmen penuh kepada Barca dan berharap dapat tampil dalam laga La Liga berikutnya melawan Atlético Madrid.