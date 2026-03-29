Barcelona bersiap menawarkan kontrak baru kepada Robert Lewandowski dengan satu syarat utama

Barcelona telah menyusun rencana yang jelas untuk Lewandowski seiring dengan berakhirnya kontraknya pada 30 Juni. Menurut Fabrizio Romano, klub raksasa Catalan tersebut sangat terbuka terhadap gagasan untuk mempertahankan sang striker dengan menawarkan perpanjangan kontrak selama satu tahun guna memberikan stabilitas di posisi penyerang tengah. Klub sedang mempertimbangkan dampak Lewandowski di lapangan dengan situasi keuangan mereka yang rapuh. Meskipun mengambil peran yang sedikit lebih sekunder, ia tetap berhasil mencetak 16 gol dan memberikan tiga assist dalam 37 pertandingan di semua kompetisi musim ini, membuktikan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu.