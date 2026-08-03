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Barcelona beri peringatan kepada PSG soal masa depan Ferran Torres saat Hansi Flick buat keputusan transfer
Flick menganggap Torres sebagai aset vital
Hansi Flick telah memasukkan Torres ke dalam rencananya untuk musim mendatang, dengan melihat pemain 26 tahun itu sebagai komponen penting dalam skema taktisnya. Sumber di internal klub sangat tegas mengenai status sang penyerang, dengan menyatakan secara jelas bahwa Torres tidak dijual, menurut Mudo Deprotivo.
Komitmen klub terhadap mantan pemain Manchester City itu semakin terlihat dari rencana mereka untuk memberinya perpanjangan kontrak. Setelah bursa transfer musim panas yang sibuk ditutup pada September, petinggi Barcelona berniat duduk bersama perwakilan sang pemain untuk membahas kesepakatan baru. Ini terjadi meski perpanjangan kontrak akan mengaktifkan klausul khusus dalam perjanjian transfer aslinya, yang mewajibkan Barca membayar Manchester City tambahan dana sekitar €8 juta.
- Getty Images Sport
Ketertarikan PSG mendapat penolakan tegas
Rumor yang mengaitkan Torres dengan PSG belakangan semakin menguat, dengan beberapa laporan bahkan menyebut sang penyerang sudah memantapkan hati untuk pindah ke ibu kota Prancis pada musim panas ini. Namun, Blaugrana tetap pada pendiriannya, menegaskan bahwa tidak ada pendekatan formal yang mengubah keinginan mereka untuk mempertahankannya.
Selain itu, kedatangan penyerang baru belum tentu menandai akhir bagi Torres di Camp Nou. Barcelona telah mengidentifikasi Julian Alvarez milik Atletico Madrid sebagai target utama untuk memperkuat lini depan, karena pemain internasional Argentina itu telah menyatakan keinginan untuk mengenakan seragam biru dan garnet yang terkenal. Namun, Atletico dikenal sebagai negosiator yang sangat sulit dan sangat enggan menjual pemain ke rival langsung di La Liga.
Keheningan pemain di tengah perayaan Piala Dunia
Dari pihak pemain, ada sikap diam yang diperhitungkan. Lingkaran Ferran memilih untuk tidak masuk ke detail mengenai masa depannya, dengan memilih menghormati periode liburannya saat ini. Sang penyerang saat ini sedang melepas penat setelah musim panas yang berat tetapi sukses, yang membuatnya membantu Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia.
Faktanya, Barcelona tidak mengharapkan sang penyerang kembali berlatih hingga 12 Agustus, tanggal yang sama yang ditetapkan untuk para pemain internasional Spanyol lainnya yang menjalani perjalanan panjang di turnamen tersebut. Hingga saat itu, posisi resmi tetap bahwa Torres adalah pemain Barcelona.
- Getty Images
Potensi skenario hengkang dan sikap klub
Meski klub saat ini belum membuka diri terhadap tawaran, mereka mengakui bahwa hanya ada satu skenario yang akan membuat Torres masuk ke pasar transfer. Sumber di dalam klub mencatat bahwa satu-satunya cara dia akan dipajang di etalase adalah jika dia sendiri meminta untuk dijual pada Agustus ini. Hingga saat ini, sang pemain belum mengajukan tuntutan seperti itu. Jika dia menyatakan keinginan untuk pergi, petinggi Barcelona kemudian harus mempertimbangkan manfaat dari biaya transfer yang menguntungkan dibandingkan dengan risiko secara olahraga karena mempertahankan pemain yang ingin bertahan melawan keinginannya.
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