Barcelona beri peringatan kepada PSG soal masa depan Ferran Torres saat Hansi Flick buat keputusan transfer

Hansi Flick telah memasukkan Torres ke dalam rencananya untuk musim mendatang, dengan melihat pemain 26 tahun itu sebagai komponen penting dalam skema taktisnya. Sumber di internal klub sangat tegas mengenai status sang penyerang, dengan menyatakan secara jelas bahwa Torres tidak dijual, menurut Mudo Deprotivo.

Komitmen klub terhadap mantan pemain Manchester City itu semakin terlihat dari rencana mereka untuk memberinya perpanjangan kontrak. Setelah bursa transfer musim panas yang sibuk ditutup pada September, petinggi Barcelona berniat duduk bersama perwakilan sang pemain untuk membahas kesepakatan baru. Ini terjadi meski perpanjangan kontrak akan mengaktifkan klausul khusus dalam perjanjian transfer aslinya, yang mewajibkan Barca membayar Manchester City tambahan dana sekitar €8 juta.







