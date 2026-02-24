Getty Images Sport
Barcelona berhasil mengalahkan persaingan ketat untuk merekrut wonderkid berusia 16 tahun dari Norwich
Barcelona menandatangani Tavares setelah mendapat persetujuan dari FIFA.
Kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi Blaugrana, yang telah memantau pemain muda internasional Inggris tersebut selama beberapa bulan. Meskipun rincian keuangan belum diungkapkan, Canaries berhak atas paket kompensasi untuk pemain yang telah mereka bina sejak level U-12. Laporan menyebutkan bahwa persetujuan FIFA merupakan langkah terakhir yang harus dipenuhi sebelum transfer dapat diformalkan, mengakhiri periode ketidakpastian singkat mengenai masa depan sang remaja.
Perpisahan yang manis pahit bagi Kepulauan Canary
Dalam pernyataan yang penuh perasaan, Direktur Olahraga Norwich City, Ben Knapper, mengatakan: "Meskipun kami sangat sedih kehilangan pemain akademi muda berbakat seperti Ajay, perasaan utama kami adalah kebanggaan yang luar biasa. Kemajuan Ajay merupakan bukti nyata dari kerja luar biasa semua pihak yang terlibat dalam akademi kami, yang telah mempengaruhi perjalanannya dan berkontribusi pada pencapaian luar biasa ini... dan kami tidak bisa lebih bangga melihatnya mengambil langkah ini ke salah satu klub dan akademi sepak bola paling ikonik di dunia.
"Sejak bergabung dengan kami sebagai pemain U-12, Ajay secara konsisten melampaui ekspektasi selama masa baktinya bersama kami dan berhasil mengatasi berbagai tantangan yang kami berikan padanya. Sebagai pemain U-15, ia menjadi bagian dari tim finalis Liga Premier U-16 kami dan juga menjadi pemain reguler di skuad U-18 kami. Ia juga pernah bermain untuk tim U-21 kami, serta tampil untuk tim utama kami sebagai pemain berusia 15 tahun dalam pertandingan persahabatan pra-musim melawan FC Volendam pada musim panas 2025.
"Di level internasional, ia telah mewakili Inggris di level U-15, U-16, dan U-17, dan kami yakin ia akan terus membuat langkah besar untuk klub dan negaranya di tahun-tahun mendatang. Ia adalah pemuda yang luar biasa dengan masa depan yang menjanjikan. Langkah ini benar-benar merupakan perayaan atas kerja keras yang telah dilakukan di akademi kami, dan kami semua akan terus mengikuti perkembangannya dengan bangga."
Senjata rahasia di balik transfer Tavares
Kemampuan Barcelona untuk mengalahkan rival domestik Inggris dalam perburuan tanda tangan Tavares didukung oleh keunggulan hukum yang krusial. Winger tersebut memegang paspor Portugal, yang memungkinkan klub untuk menghindari peraturan transfer pasca-Brexit yang biasanya melarang pemain Inggris pindah ke klub Uni Eropa hingga mereka berusia 18 tahun. Status Eropa ini menjadikannya target utama bagi departemen perekrutan Barca, yang menilai dia mampu beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Spanyol jauh lebih cepat daripada rekan-rekannya.
Jalan menuju DNA Barcelona
Tavares adalah pemain Inggris terbaru yang mencoba peruntungannya di Barcelona, mengikuti jejak Marcus McGuane dan Louie Barry. Meskipun Barry akhirnya kembali ke Inggris bersama Aston Villa setelah setahun di Spanyol, pihak Barcelona berharap bahwa kesiapan fisik Tavares akan membawanya mengikuti jalur yang berbeda. Rencana awal akan melihatnya bergabung dengan tim Juvenil A di bawah asuhan Pol Planas, dengan tujuan promosi cepat ke tim cadangan, Barca Atletic.
Tavares melakukan penampilan terakhirnya untuk tim muda Norwich melawan Chelsea pada 31 Januari, dan kini ia memulai tantangan ultimate untuk membuktikan bahwa ia dapat menguasai persyaratan teknis dari DNA Barca yang terkenal.
