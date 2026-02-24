Barcelona berhasil mengalahkan persaingan ketat untuk merekrut wonderkid berusia 16 tahun dari Norwich

Dalam pernyataan yang penuh perasaan, Direktur Olahraga Norwich City, Ben Knapper, mengatakan: "Meskipun kami sangat sedih kehilangan pemain akademi muda berbakat seperti Ajay, perasaan utama kami adalah kebanggaan yang luar biasa. Kemajuan Ajay merupakan bukti nyata dari kerja luar biasa semua pihak yang terlibat dalam akademi kami, yang telah mempengaruhi perjalanannya dan berkontribusi pada pencapaian luar biasa ini... dan kami tidak bisa lebih bangga melihatnya mengambil langkah ini ke salah satu klub dan akademi sepak bola paling ikonik di dunia.

"Sejak bergabung dengan kami sebagai pemain U-12, Ajay secara konsisten melampaui ekspektasi selama masa baktinya bersama kami dan berhasil mengatasi berbagai tantangan yang kami berikan padanya. Sebagai pemain U-15, ia menjadi bagian dari tim finalis Liga Premier U-16 kami dan juga menjadi pemain reguler di skuad U-18 kami. Ia juga pernah bermain untuk tim U-21 kami, serta tampil untuk tim utama kami sebagai pemain berusia 15 tahun dalam pertandingan persahabatan pra-musim melawan FC Volendam pada musim panas 2025.

"Di level internasional, ia telah mewakili Inggris di level U-15, U-16, dan U-17, dan kami yakin ia akan terus membuat langkah besar untuk klub dan negaranya di tahun-tahun mendatang. Ia adalah pemuda yang luar biasa dengan masa depan yang menjanjikan. Langkah ini benar-benar merupakan perayaan atas kerja keras yang telah dilakukan di akademi kami, dan kami semua akan terus mengikuti perkembangannya dengan bangga."