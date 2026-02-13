Barcelona Dibantai Atletico Madrid 4-0, Hansi Flick NGAMUK Usai VAR 'Nge-hang' 8 Menit

Barcelona kalah mengenaskan di ibu kota Spanyol dan kini menghadapi tugas berat untuk lolos ke final Copa del Rey. Kekalahan 4-0, dengan semua gol dicetak di babak pertama, di markas Atletico Madrid menunjukkan bagaimana tim asuhan Diego Simeone memanfaatkan performa Barcelona yang tidak padu, terutama di babak pertama ketika tim tamu tampak kehilangan koordinasi.

Pembantaian diawali pada menit ketujuh via blunder fatal kiper Barca Joan Garcia, yang gagal mengontrol back-pass Eric Garcia sehingga bola meluncur bebas ke dalam gawangnya. Hanya butuh tujuh menit lagi untuk Los Rojiblancos menggandakan skor, ketika Antoine Griezmann menerima bola nyaris tanpa kawalan di kotak penalti dan menjebol gawang Garcia.

Rekrutan musim dingin Ademola Lookman meneruskan start gemilangnya di Metropolitano dengan menyelesaikan serangan balik terukur armada Simeone pada menit ke-33, sebelum memberi assist untuk mengakhiri paceklik gol Julian Alvarez pada penghujung babak.

Hansi Flick secara terbuka mengakui timnya gagal melakukan pressing secara efektif dan menjaga jarak antarlini, sehingga memberi keleluasaan bagi tuan rumah untuk mengendalikan permainan. Meski skor akhir terlihat amat telak, jalannya laga sempat menunjukkan potensi cerita berbeda. Barca tampil lebih solid di babak kedua dan sempat mencetak gol sebelum momentum mereka terhenti akibat keputusan kontroversial VAR. Sebagai juara bertahan, Blaugrana kini berada dalam posisi genting dan membutuhkan penampilan hampir sempurna di leg kedua untuk membalikkan defisit empat gol.