AKHIRNYA! Barcelona Kembali Ke Camp Nou, Tapi Harga Tiketnya Bikin Dompet MERINDING!
Sukses uji coba, Camp Nou akhirnya dibuka
Barcelona bermarkas sementara di Stadion Olimpiade Lluis Companys di Montjuic yang berkapasitas 55.926 penonton sejak musim 2023/24. Rencana awalnya, mereka hanya bertahan stadion darurat itu selama semusim penuh dan setengah musim berikutnya, sebelum pulang ke Camp Nou awal tahun ini.
Namun, setelah serangkaian keterlambatan dalam proses renovasi dan perolehan izin, Barca terpaksa harus bertahan lebih lama di Montjuic. Bulan lalu, mereka sebenarnya sudah mengantongi izin pembukaan kembali Camp Nou dengan kapasitas terbatas 25.991 penonton saja. Pihak klub pun menilai menggelar laga dengan penonton sesedikit itu tidak masuk akal secara finansial.
Barcelona kemudian menggelar acara uji coba berupa sesi latihan terbuka di Camp Nou pada 7 November lalu. Dihadiri 23.000 fans, presiden Joan Laporta menyebut acara tersebut sukses besar.
“Para pemain dan Hansi [Flick] tampil luar biasa di depan para suporter. Mereka ingin kembali, dan hari ini mereka sudah melihat bahwa kami sangat dekat,” ujar Laporta setelah uji coba tersebut, yang menjadi penting dalam rangka mendapatkan lisensi 1B. Izin itu memungkinkan pembukaan satu tribun tambahan sehingga kapasitas meningkat signifikan.
Resmi, Barcelona jamu Athletic Bilbao dalam pembukaan kembali Camp Nou
Awal bulan ini, pejabat eksekutif klub Joan Sentelles, yang memimpin proyek renovasi, mengatakan: “Target kami adalah siap tepat waktu untuk laga melawan Athletic Bilbao. Begitu lisensi 1B turun, Tribun Lateral akan dibuka sehingga kapasitasnya sudah setara dengan Stadion Olimpiade. Pada titik itu, tak ada alasan untuk tetap bermain di sana (Montjuic). Semua laga akan kami gelar di sini (Camp Nou).”
Laporta menambahkan: “Saya belum mendapat laporan soal masalah apa pun sejauh ini. Kami sudah mengantongi izin okupansi awal untuk 27.000 penonton, tapi kami menunggu lisensi 1B agar bisa menampung 45.000 orang. Itu berarti seluruh stadion siap digunakan, kecuali Tribun Utara.”
"Kami bekerja agar, begitu kami mendapatkan izin 1B, kami bisa bermain. Jika mereka memberikannya kepada kami pekan depan, kami bisa bermain [melawan Athletic Bilbao]. Pokoknya kami akan bermain [di Camp Nou] secepat mungkin, tergantung penerbitan izin."
Dan akhirnya Senin (17/11) kemarin Barcelona mengonfirmasi lewat X (dahulu Twitter) bahwa Camp Nou resmi dibuka kembali. “Kami sudah memimpikan kepulangan ini. Kini, itu terjadi. Kami pulang. Kembali ke Camp Nou,” tulis akun resmi klub.
Renovasi tetap berlanjut di beberapa area dan kapasitas untuk laga Sabtu (22/11) mendatang dibatasi di angka 45.401 penonton. Barca membidik kemenangan atas Athletic Bilbao untuk melanjutkan tren positif setelah menang 4-2 di markas Celta Vigo pekan lalu—dua kemenangan La Liga beruntun pertama pasukan Hansi Flick sejak September.
"Seperti kembali ke masa depan"
Laporta berbicara penuh puja-puji setelah uji coba sesi latihan terbuka awal bulan ini. Ia menekankan betapa besarnya nilai sentimental dari kembali bermain di Camp Nou.
“Saat saya memasuki Camp Nou, begitu banyak kenangan masa lalu muncul kembali. Tapi saya juga melihat masa kini dan masa depan. Ini adalah warisan untuk para pendukung Barca di generasi mendatang,” ujarnya.
Sang presiden menggambarkan stadion Barca sebagai “permata arsitektur yang akan menjadi yang terbaik di dunia”, serta menambahkan bahwa Camp Nou versi baru “tetap mempertahankan keajaiban dari momen-momen terbesarnya, namun dengan jiwa yang baru. Ini seperti kembali ke masa depan.”
Renovasi diproyeksikan tuntas pada 2027, dan ketika selesai, kapasitas Camp Nou akan mencapai 105.000 penonton.
Harga tiket Camp Nou melambung
Sayangnya, menurut laporan SPORT, para pendukung Barcelona harus merogoh kocek sangat dalam untuk menyaksikan laga pertama di Camp Nou setelah renovasi. Untuk pertandingan bersejarah akhir pekan ini, harga tiket melonjak jauh di atas tarif yang biasa diberlakukan di Montjuic.
Opsi termurah dimulai dari €199 (Rp3,86 juta), mencakup area seperti South Goal (tribun atas tingkat dua) serta beberapa sektor sudut. Harga bahkan jauh lebih mahal di sektor lainnya: area tingkat dua, tingkat satu, dan Tribun Lateral berada di kisaran €209 (Rp4 juta) hingga €355 (Rp6,9 juta), sementara area tengah dan tribun utama mendekati €400 (Rp7,7 juta). Kategori tertinggi bahkan mencapai €589 (Rp11,4 juta) untuk kursi premium di tingkat satu bagian tengah.
Meski pemegang tiket musiman mendapat potongan harga 20 persen, biaya tersebut tetap dianggap memberatkan untuk laga liga reguler. Namun bagi Barca, pembukaan kembali Camp Nou diprediksi menjadi dorongan finansial besar.
Bisakah Barcelona menggelar laga Liga Champions di Camp Nou?
Namun, masih belum dipastikan apakah Barcelona bisa menggelar laga Liga Champions di Camp Nou musim ini atau harus kembali memakai Stadion Olimpiade. Laga kandang Eropa berikutnya berlangsung pada 10 Desember melawan Eintracht Frankfurt.
Aturan UEFA memang berbeda dari La Liga soal pergantian stadion di tengah musim. Tottenham pernah mendapat pengecualian pada musim 2018/19 ketika mereka meninggalkan Wembley dan pindah ke Tottenham Hotspur Stadium. Laga kedua di stadion baru itu bahkan menjadi kemenangan 1-0 atas Manchester City di perempat-final UCL.
Meski begitu, Laporta optimistis bahwa stadion baru akan memenuhi standar UEFA. Ia menegaskan bahwa klub sudah menyiapkan rencana untuk memenuhi seluruh persyaratan keamanan dan fasilitas dari otoritas sepakbola Eropa.
