AKHIRNYA! Barcelona Kembali Ke Camp Nou, Tapi Harga Tiketnya Bikin Dompet MERINDING!

Barcelona bermarkas sementara di Stadion Olimpiade Lluis Companys di Montjuic yang berkapasitas 55.926 penonton sejak musim 2023/24. Rencana awalnya, mereka hanya bertahan stadion darurat itu selama semusim penuh dan setengah musim berikutnya, sebelum pulang ke Camp Nou awal tahun ini.

Namun, setelah serangkaian keterlambatan dalam proses renovasi dan perolehan izin, Barca terpaksa harus bertahan lebih lama di Montjuic. Bulan lalu, mereka sebenarnya sudah mengantongi izin pembukaan kembali Camp Nou dengan kapasitas terbatas 25.991 penonton saja. Pihak klub pun menilai menggelar laga dengan penonton sesedikit itu tidak masuk akal secara finansial.

Barcelona kemudian menggelar acara uji coba berupa sesi latihan terbuka di Camp Nou pada 7 November lalu. Dihadiri 23.000 fans, presiden Joan Laporta menyebut acara tersebut sukses besar.

“Para pemain dan Hansi [Flick] tampil luar biasa di depan para suporter. Mereka ingin kembali, dan hari ini mereka sudah melihat bahwa kami sangat dekat,” ujar Laporta setelah uji coba tersebut, yang menjadi penting dalam rangka mendapatkan lisensi 1B. Izin itu memungkinkan pembukaan satu tribun tambahan sehingga kapasitas meningkat signifikan.