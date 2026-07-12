Surat kabar gosip tersebut juga menyebut nama Andrea Pirlo, sebuah spekulasi yang terkait dengan keinginan Leonardo untuk membawanya ke Paris pada tahun 2017. Selain nama Pirlo, dalam beberapa jam terakhir ini nama Stefano Pioli pun kembali mencuat; ia pernah menjuarai Serie A sebagai pelatih Milan saat Maldini menjabat di jajaran manajemen.





Menurut Corriere della Sera, nama yang sedang naik daun adalah Stefano Pioli, yang bersama Maldini berhasil meraih gelar juara Serie A bersama Milan, sekaligus membangun kembali tim yang selama 7 tahun bahkan tidak mampu lolos ke Liga Champions. “Sebuah awal baru dari bawah. Pada dasarnya, itulah yang dibutuhkan oleh tim nasional ini,” tulis Corsera.







