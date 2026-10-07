Al-Ittifaq FC, klub asal Uni Emirat Arab, hari ini meresmikan Tre Elle Sports Center yang sepenuhnya baru dan telah direnovasi, sebelumnya dikenal sebagai Etisalat Sports & Leisure Club. Peresmian yang berlangsung di hadapan tamu internasional dan lokal serta para mitra komersial ini menjadi kesempatan bukan hanya untuk menyatukan olahraga, bisnis, dan kemitraan, tetapi juga untuk memperkenalkan para pemain yang akan mencoba menghidupkan kembali ambisi olahraga klub, seperti mantan pemain Juventus Douglas Costa, juga mantan pemain Inter dan Milan serta tim nasional Italia Mario Balotelli.
Balotelli, Douglas Costa, dan pusat baru Tre Elle Sport: babak baru dimulai untuk Al-Ittifaq
Patric dan Baselli juga termasuk rekrutan musim panas
Salah satu momen utama dalam peresmian itu adalah presentasi para pemain baru klub untuk musim 2026/2027, termasuk nama yang sudah disebutkan sebelumnya, Douglas Costa, serta mantan pemain Lazio Patric Gabarrón Gil dan mantan pemain Torino (di antara klub lainnya) Daniele Baselli. Rekrutan baru ini menambah kekuatan skuad yang terus berkembang dan menunjukkan ambisi Al-Ittifaq FC.
KOLABORASI INTERNASIONAL
Selain pusat tersebut dan para rekrutan baru, jersey baru Al-Ittifaq FC juga diperkenalkan, dibuat bekerja sama dengan sponsor teknis EVOL. Pada jersey itu juga tertera sponsor Orodei24, perusahaan Italia yang bergerak di sektor logam mulia dan juga merupakan mitra Roma di Italia. Ini menjadi tanda bahwa proyek Pietro Laterza ingin membawa klub tersebut menuju pertumbuhan, termasuk di level internasional, yang tetap bisa melirik Italia.
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