Al-Ittifaq FC, klub asal Uni Emirat Arab, hari ini meresmikan Tre Elle Sports Center yang sepenuhnya baru dan telah direnovasi, sebelumnya dikenal sebagai Etisalat Sports & Leisure Club. Peresmian yang berlangsung di hadapan tamu internasional dan lokal serta para mitra komersial ini menjadi kesempatan bukan hanya untuk menyatukan olahraga, bisnis, dan kemitraan, tetapi juga untuk memperkenalkan para pemain yang akan mencoba menghidupkan kembali ambisi olahraga klub, seperti mantan pemain Juventus Douglas Costa, juga mantan pemain Inter dan Milan serta tim nasional Italia Mario Balotelli.



