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Ballon d'Or sang pencipta legenda: berapa harganya dan berapa yang diterima pemenangnya?

FEATURES
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L. Messi
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
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Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
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Viking
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Prancis
Inggris
Argentina
Italia
Turki
Norwegia
Jerman

Sisi lain dari mata uang

Ada momen-momen dalam sepak bola yang melampaui batas kemenangan dan kekalahan, dan tetap terukir dalam ingatan olahraga ini betapa pun generasi terus berganti.

Momen ketika salah satu bintang berdiri di hadapan dunia, setelah berhasil mengungguli para pesaingnya dan menuliskan namanya dalam catatan para pemain besar, lalu menggenggam sebuah bola emas di tangannya, sesuatu yang telah lama menjadi impian setiap pemain dan ambisi yang diperjuangkan para bintang besar sejak awal karier mereka.


Selama puluhan tahun, penghargaan ini terus dikaitkan dengan nama-nama yang menciptakan kejayaan sepak bola, dan berubah dari sekadar penghormatan tahunan menjadi simbol kejayaan individu, yang selalu memunculkan perdebatan baru dan menyulut persaingan, hingga meraihnya menjadi penanda penting dalam perjalanan karier seorang pemain, serta bukti yang dijadikan pegangan para pendukungnya ketika membandingkannya dengan legenda masa lalu dan masa kini.

Namun di balik gemerlap lampu yang mengelilingi acara penghargaan, jas-jas elegan yang dikenakan para bintang, dan lensa kamera yang menanti momen penyerahan trofi, ada kisah lain yang tidak mendapat perhatian sebesar itu, kisah yang dimulai lebih dari 7 dekade lalu, dan sepanjang waktu itu penghargaan ini terus berkembang dalam bentuk maupun kedudukannya, sejalan dengan perubahan yang dialami sepak bola itu sendiri.

Jadi, apa rahasia di balik jimat yang diperebutkan para bintang terbaik dunia ini? Bagaimana ia dibuat hingga menjadi salah satu simbol olahraga paling terkenal sepanjang masa? Berapa nilai sebenarnya, dan keuntungan apa yang bisa diraih pemain yang berhasil menambahkan namanya ke dalam daftar penerimanya? Pertanyaan-pertanyaan yang membuka pintu untuk menyingkap sisi lain dari Ballon d'Or, bertepatan dengan semakin dekatnya jadwal baru untuk menentukan siapa yang akan duduk di takhta pemain terbaik dunia.



  • Dari majalah Prancis hingga takhta penghargaan individu

    Kisah Ballon d'Or dimulai pada 1956, atas inisiatif majalah Prancis France Football, yang ingin memberikan penghormatan kepada pemain terbaik di Eropa sekaligus memperkuat posisinya di antara para pencinta sepak bola.

    Pemain Inggris Stanley Matthews menjadi orang pertama yang mengangkat trofi tersebut, sebelum deretan nama yang menorehkan sejarah olahraga ini menyusul, mulai dari Alfredo Di Stefano dan George Best hingga Johan Cruyff, Michel Platini, dan Marco van Basten.

    Seiring berjalannya waktu, lingkup persaingan pun meluas. Pada 1995, para pemain non-Eropa mulai memenuhi syarat untuk menang, lalu pada 2007 penghargaan ini mencakup seluruh pemain profesional di berbagai belahan dunia.

    Antara 2010 dan 2015, penghargaan ini bergabung dengan penghargaan Federasi Sepak Bola Internasional dengan nama "FIFA Ballon d'Or", sebelum masing-masing pihak kembali menyelenggarakan penghargaannya secara terpisah.

    Pada 2018, muncul Ballon d'Or untuk putri, sehingga penghargaan ini menjadi lebih menyeluruh

    Dengan warisan yang terbentang selama beberapa dekade, penghargaan ini bukan lagi sekadar penghormatan atas satu musim yang luar biasa, melainkan sebuah momen yang mampu mengabadikan nama seorang pemain dalam ingatan sepak bola.

  • Apakah trofi itu seluruhnya terbuat dari emas?

    Berbeda dengan kesan yang mungkin ditimbulkan oleh kilaunya, Ballon d'Or bukanlah bongkahan emas murni.

    Rumah perhiasan Prancis, Mellerio, yang menangani proses pembuatannya, dengan keterampilan tangan yang memakan waktu sekitar 100 jam kerja, dan dimulai kurang lebih enam bulan sebelum tanggal penyerahannya.

    Bola tersebut dibentuk dari dua belahan bola yang dibuat dari kuningan, kemudian diukir dengan detail 32 panel yang meniru bentuk bola sepak, sebelum dipoles dan diukir dengan logo France Football serta tahun edisinya.

    Pada tahap akhir, trofi itu dicelupkan ke dalam rendaman emas, lalu dipasang di atas alas dari batu pirit.

    Tinggi trofi ini mencapai sekitar 31 sentimeter dan lebarnya 23 sentimeter, sementara total beratnya melebihi 10 kilogram.

    Adapun nilai produksinya, berbagai perkiraan yang beredar menyebut angka sekitar 3.000 euro, sebuah angka yang terlihat sangat sederhana dibandingkan dengan prestisenya di dunia, dengan catatan bahwa perkiraan ini bukan harga resmi yang diumumkan oleh pihak penyelenggara.

  • Berapa yang didapat pemenang Ballon d'Or?

    Kejutannya, pemenang Ballon d'Or tidak menerima hadiah uang secara langsung dari France Football, dan tidak ada bonus tunai tetap yang diumumkan terkait dengan penobatan itu sendiri.

    Namun nilai sebenarnya dari penghargaan ini terlihat pada kontrak-kontrak komersial yang pintunya bisa terbuka bagi si pemain, selain dampaknya yang potensial terhadap syarat-syarat perpanjangan kontraknya dengan klub.

    Pengalaman para bintang memberikan contoh yang jelas soal ini. Luka Modric, setelah penobatannya pada 2018, memperoleh bonus dari perusahaan Nike yang diperkirakan mencapai sekitar 800 ribu euro, selain peluncuran sepatu khusus sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Sementara kemenangan Aitana Bonmati meraih Ballon d'Or berkaitan dengan meningkatnya kehadiran komersialnya dan penandatanganan kesepakatan dengan merek-merek global.

    Penghargaan ini juga bisa berdampak pada nilai pemasaran seorang pemain, karena memberinya posisi istimewa di mata perusahaan-perusahaan yang mencari bintang-bintang yang mampu menarik perhatian publik secara global.

    Karena itu, tidak ada angka seragam yang bisa ditetapkan untuk setiap pemenang. Keuntungan yang didapat bergantung pada popularitasnya, kontrak-kontraknya sebelumnya, serta kemampuannya memanfaatkan kesuksesan tersebut secara olahraga maupun pemasaran.



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  • Perebutan 2026: Siapa yang Mendekati Kejayaan?

    Seluruh perhatian kini tertuju pada edisi 2026, yang acara penganugerahannya dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober di London Palladium, sebuah perpindahan luar biasa untuk menggelar acara tersebut di ibu kota Inggris, dalam rangka memperingati 70 tahun bergulirnya penghargaan ini, sekaligus penghormatan kepada pemain Inggris Stanley Matthews, pemain pertama yang meraih Ballon d'Or pada 1956.

    Pemilihan London datang sebagai bentuk perayaan akar historis penghargaan tersebut, dengan tetap menjaga karakter global ajang ini, tanpa berarti bahwa acara itu dipindahkan secara permanen dari Paris.

    Persaingan tahun ini tampak berkaitan dengan nama-nama besar, dipimpin oleh Lamine Yamal, Harry Kane, dan Kylian Mbappe, dengan kehadiran Lionel Messi, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, dan Ousmane Dembele di antara nama-nama yang mendapat perhatian.

    Indikator-indikator nominasi yang dipublikasikan pada Oktober menunjukkan persaingan yang begitu ketat dalam perebutan posisi puncak, dengan Yamal memimpin dalam beberapa prediksi, sementara Kane dan Mbappe berada di puncak perkiraan lainnya.

    Namun prediksi tidak berarti hasilnya sudah dipastikan, terutama karena proses pemungutan suara telah ditutup pada 28 September lalu.

    Akhirnya, pertanyaan terpenting akan tetap ada: siapa yang akan bergabung dengan daftar para legenda, dan mengubah musim yang luar biasa menjadi kejayaan abadi, bahkan tanpa memperoleh imbalan finansial secara langsung?

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