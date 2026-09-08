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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Ballon d'Or memanaskan media dunia: perayaan, kejutan, dan segudang pertanyaan

Real Madrid
Barcelona
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
L. Yamal
H. Kane
Spanyol
Prancis
Jerman
Inggris

Ballon d'Or di Bawah Sorotan

Perlombaan untuk meraih takhta sepak bola dunia tahun 2026 resmi dimulai, menyusul pengumuman majalah Prancis "France Football" mengenai daftar final 30 nominasi yang bersaing memperebutkan penghargaan "Ballon d'Or", yang pemenangnya akan diumumkan dalam sebuah acara yang dinanti-nantikan pada 26 Oktober mendatang. Daftar tersebut memicu persaingan sengit di antara para bintang besar sepak bola, di tengah kehadiran kuat Spanyol dengan enam pemain, serta kembalinya legenda Argentina Lionel Messi yang mencuri perhatian.

Di sisi lain, pengumuman itu memicu badai kontroversi olahraga dan media di seluruh dunia akibat daftar yang sangat kompetitif serta sejumlah pencoretan yang tidak terduga; edisi kali ini menyaksikan absennya nama-nama besar yang malang melintang di lapangan Eropa dan dunia belakangan ini, dipimpin oleh bintang Portugal Cristiano Ronaldo, dan bintang Mesir Mohamed Salah, di samping absennya sejumlah pencipta prestasi klub dan tim nasional secara mengejutkan selama musim lalu.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Perayaan Madrid untuk enam pemain Spanyol dan keheranan atas absennya para juara La Liga

    Surat kabar Spanyol "Marca" menyoroti kehadiran kuat sepak bola Spanyol dengan 6 kandidat, sekaligus menyambut kembalinya Lionel Messi dalam perebutan penghargaan tersebut. Namun, surat kabar itu tidak menyembunyikan keterkejutannya atas absennya secara mengejutkan dua pemain Barcelona, Pedri dan Raphinha, meski keduanya memainkan peran penting dalam meraih gelar La Liga musim lalu, serta keberhasilan pemain pertama meraih Piala Dunia bersama La Roja. Surat kabar tersebut juga menyoroti absennya Cristiano Ronaldo untuk tahun keempat berturut-turut, di samping tersingkirnya Mohamed Salah yang finis di peringkat keempat pada edisi lalu, serta absennya Désiré Doué yang meraih seluruh gelar bersama Paris Saint-Germain.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal Bermimpi Membawa Kembali Trofi Emas ke "Camp Nou" Setelah Bertahun-tahun Absen

    Sementara itu, surat kabar "Mundo Deportivo" menyoroti trio Barcelona yang masuk nominasi penghargaan tersebut: Lamine Yamal, Rodri, dan Pau Cubarsi, seraya menegaskan bahwa penghargaan itu belum masuk ke lemari trofi klub Catalan tersebut sejak tahun 2019 ketika Messi meraihnya untuk kali kedelapan. Surat kabar itu menilai bahwa Yamal memiliki peluang besar untuk memeluk trofi emas tersebut untuk kali pertama meski usianya belum melewati 19 tahun, dalam nominasinya yang ketiga setelah menjadi runner-up bagi Ousmane Dembele tahun lalu, sembari pada saat yang sama mengungkapkan keheranan atas absennya Pedri, Raphinha, dan Dani Olmo.

  • Harry KaneGetty Images

    Apakah "Sang Algojo Bayern" akan mengakhiri paceklik Inggris yang berlangsung selama seperempat abad?

    Di Inggris, surat kabar "Daily Mail" menyoroti kehadiran kuat sang penyerang Harry Kane setelah musim bersejarahnya bersama Bayern Munich, yang menyaksikannya mencetak 73 gol dan membawa timnya meraih gelar Bundesliga dan Piala, sehingga menjadikannya sosok yang sulit disaingi dalam perlombaan tersebut, kendati persaingan yang dinantikan dengan sesama warga negaranya, Declan Rice dan Jude Bellingham.

    Dalam konteks yang sama, surat kabar "Mirror" mempertanyakan apakah musim terbaik dalam karier Kane ini cukup untuk menjadikannya pemain Inggris pertama yang meraih Ballon d'Or sejak pencapaian bersejarah Michael Owen pada tahun 2001.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kejutan di Serie A dan Unjuk Kekuatan PSG

    Suasana penuh kekecewaan menyelimuti media Italia, di mana surat kabar "La Gazzetta dello Sport" menyatakan ketidakpuasannya atas absennya kiper Gianluigi Donnarumma, berbanding dengan hadirnya kiper Tanjung Verde "Vozinha", seraya mengungkapkan kekhawatiran mereka atas gugurnya para pemain Italia secara mengejutkan, ditambah dengan terbatasnya representasi Liga Italia hanya pada satu pemain saja dari Inter Milan.

    Sebaliknya, surat kabar Prancis "L'Équipe" menikmati suasana perayaan atas dominasi Paris yang begitu telak, setelah Paris Saint-Germain menjadi klub pertama dalam sejarah yang diwakili oleh 9 pemain dalam daftar selama dua tahun beruntun.

  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Ambisi ganda Bayern Munich dan penantian untuk talenta masa depan

    Di sisi Jerman, surat kabar "Bild" menyoroti keberadaan 4 pemain dari skuad Bayern Munich dalam daftar 30 nominasi, seraya memuji kehadiran kuat raksasa Bavaria itu dalam ajang berskala global tersebut.

     Surat kabar itu juga memberikan perhatian khusus terhadap masuknya bintang muda Lennart Karl dalam daftar persaingan penghargaan pemain muda terbaik, menempatkannya sebagai salah satu bakat masa depan paling menonjol dalam sepak bola Jerman.