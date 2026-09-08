Perlombaan untuk meraih takhta sepak bola dunia tahun 2026 resmi dimulai, menyusul pengumuman majalah Prancis "France Football" mengenai daftar final 30 nominasi yang bersaing memperebutkan penghargaan "Ballon d'Or", yang pemenangnya akan diumumkan dalam sebuah acara yang dinanti-nantikan pada 26 Oktober mendatang. Daftar tersebut memicu persaingan sengit di antara para bintang besar sepak bola, di tengah kehadiran kuat Spanyol dengan enam pemain, serta kembalinya legenda Argentina Lionel Messi yang mencuri perhatian.

Di sisi lain, pengumuman itu memicu badai kontroversi olahraga dan media di seluruh dunia akibat daftar yang sangat kompetitif serta sejumlah pencoretan yang tidak terduga; edisi kali ini menyaksikan absennya nama-nama besar yang malang melintang di lapangan Eropa dan dunia belakangan ini, dipimpin oleh bintang Portugal Cristiano Ronaldo, dan bintang Mesir Mohamed Salah, di samping absennya sejumlah pencipta prestasi klub dan tim nasional secara mengejutkan selama musim lalu.

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