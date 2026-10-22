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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Diterjemahkan oleh

Ballon d'Or antara pesona Yamal dan musim luar biasa Kvara: Siapa yang lebih layak?

FEATURES
L. Yamal
K. Kvaratskhelia
Spanyol
Georgia

Juara dunia atau juara Eropa?

Beberapa hari jelang gelaran Ballon d'Or, perbandingan antara Lamine Yamal dan Khvicha Kvaratskhelia tampak seperti sebuah paradoks sepak bola yang merangkum sebagian sifat dari penghargaan individu terbesar. Sisi ini dengan jelas mengatakan kepada kita: "Peraih prestasi Eropa paling menonjol tidak mesti menjadi sosok yang paling hadir dalam perlombaan merebut sorotan, sebagaimana memiliki bakat paling memukau tidak otomatis berarti memiliki catatan terbaik sepanjang musim."

Yamal, permata Barcelona dan salah satu bakat paling menggairahkan di dunia, memasuki gelaran ini dengan dikelilingi gelombang perhatian media dan publik yang luar biasa, sementara Kvaratskhelia berdiri di sisi lain dari pemandangan ini, setelah mempersembahkan musim Eropa yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain, sebelum menerima pukulan telak berupa cedera robek ligamen silang dalam pertemuan terakhir kedua tim, dalam sebuah pemandangan menyakitkan yang terjadi di depan mata pemain yang menjadi pusat perhatian sebagai salah satu kandidat paling menonjol untuk meraih penghargaan tersebut.

Namun di luar rasa simpati terhadap cedera Kvara, atau kekaguman terhadap bakat Yamal, perbandingan ini memunculkan sebuah pertanyaan yang lebih penting: Apa yang membuat seorang pemain lebih dekat dengan Ballon d'Or dibandingkan yang lain? Prestasi? Penampilan individu? Bakat? Ataukah kemampuan untuk menempati ruang yang lebih besar dalam kesadaran publik dan media?


  • Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL

    Liga Champions: Alasan Terkuat Kvaratskhelia

    Jika ada satu bidang di mana keunggulan jelas berpihak pada Kvaratskhelia, itu adalah Liga Champions Eropa. Bintang asal Georgia itu bukan sekadar pemain bagus di tim yang meraih gelar, tetapi menjadi salah satu alasan utama kesuksesan Paris Saint-Germain, setelah mencetak 10 gol dan menyumbangkan 6 assist, sehingga UEFA memilihnya sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut.

    Angka-angka ini mencerminkan pengaruh langsung di kompetisi klub paling bergengsi, dan memberi Kvara argumen yang sangat kuat dalam perebutan Ballon d'Or. Sebab gelar kolektif saja tidak cukup, tetapi ketika dipadukan dengan penampilan individu sekelas ini, sulit untuk meringkas satu musim menjadi sekadar medali emas atau gelar Eropa.

    Di sisi lain, Yamal tidak mencapai level pengaruh yang sama di Liga Champions pada musim lalu. Hal ini tidak mengurangi nilai teknis atau kemampuannya dalam menciptakan perbedaan, tetapi menunjukkan bahwa perbandingan antara keduanya tidak berjalan satu arah, dan bahwa keunggulan Kvaratskhelia di Eropa bukanlah kesan emosional semata, melainkan didasarkan pada musim yang luar biasa.

  • Lamine Yamal World Cup trophy Spain 2026Getty

    Piala Dunia: Gelar besar yang tak menentukan segalanya

    Yamal memiliki satu kartu yang benar-benar berbeda, yaitu gelar juara Piala Dunia bersama Spanyol, karena tidak ada gelar yang lebih besar dalam sepak bola di tingkat tim nasional. Selain itu, berpartisipasi dalam turnamen sebesar ini memberi pemain peluang luar biasa untuk memperkuat posisinya dalam ingatan kolektif.

    Meski demikian, gelar tidak seharusnya menjadi jawaban instan atas setiap pertanyaan yang berkaitan dengan penilaian individu. Memenangi Piala Dunia adalah pencapaian yang luar biasa, tetapi itu tidak berarti bahwa pemain tersebut adalah yang terbaik di turnamen, sebagaimana kegagalan menampilkan level terbaik tidak menghapus musim yang luar biasa bersama klub.

    Di sinilah justru muncul paradoks Georgia itu. Kvaratskhelia sama sekali tidak tampil di Piala Dunia, karena ketidakhadiran tim nasional negaranya di turnamen tersebut, sehingga ia kehilangan panggung global yang bisa saja memberinya peluang tambahan untuk tampil di hadapan para pemilih dan para penggemar.

    Itu bukan kesalahan sang pemain, tetapi merupakan salah satu perbedaan yang diciptakan oleh sepak bola internasional, di mana sebagian bintang mendapatkan kesempatan bersaing di panggung terbesar, sementara tidak semua dari mereka memiliki kemampuan untuk mencapainya.

  • Lamine Yamal getty

    Pertarungan sorotan: Yamal punya keunggulan luar biasa

    Tidak bisa diabaikan bahwa Yamal tengah menikmati momen sorotan media yang luar biasa, sebab ia merepresentasikan talenta Barcelona paling menonjol setelah Lionel Messi, dan secara jujur bisa digambarkan sebagai sebuah kisah sepak bola yang utuh dan memikat publik, yang terdiri dari: usia muda, keterampilan yang mencolok, karakter teknis yang jelas, serta kostum klub yang memiliki basis pendukung raksasa dan sejarah panjang dalam mencetak bintang.

    Setiap pertandingan bagus yang dijalani Yamal berubah menjadi bahan diskusi dan analisis, dan setiap sentuhan luar biasa berpotensi menjadi potongan video yang viral. Posisi ini tidak serta-merta merupakan hasil kampanye media yang dibuat-buat; talentanya memang nyata, dan penampilannya memberikan alasan bagi perhatian itu. Namun besarnya perhatian itu sendiri menciptakan pengaruh tambahan, karena membuat sang pemain terus hadir dalam benak publik dan media.

    Adapun Kvaratskhelia, kendati levelnya menakjubkan di Liga Champions, tidak mendapatkan momentum yang sama. Barangkali keterkaitannya dengan Georgia, sebuah negara yang tidak memiliki sejarah sepak bola internasional setara dengan kekuatan-kekuatan besar olahraga ini, memiliki peran dalam keterbatasan sorotan publik dan media dibandingkan dengan bintang Barcelona tersebut. Hal ini bukan berarti kewarganegaraannya menentukan peluangnya atau bahwa ada ketidakadilan yang disengaja, tetapi ini membuka diskusi yang sah mengenai perbedaan panggung yang diberikan kepada para pemain agar mereka dapat menceritakan kisah mereka di hadapan dunia.

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  • 흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)Getty Images

    Awal musim: sebuah gambaran yang hadir di luar perhitungan pemungutan suara

    Ironi ini semakin terlihat jelas ketika melihat awal musim ini. Yamal terus tampil dengan level yang mengesankan bersama Barcelona, dan tampak dalam kondisi teknis yang memberi para pendukungnya alasan tambahan untuk meyakini bahwa ia mampu mendominasi sepak bola dunia pada tahun-tahun mendatang.

    Adapun Kvaratskhelia, ia melewati periode saat dirinya tidak berada dalam level terbaiknya, sebelum datang cedera parah dalam pertandingan menghadapi Barcelona yang melipatgandakan kekejaman situasi ini. Setelah musim Eropa yang luar biasa, ia menemukan dirinya menghadapi perjalanan pengobatan dan pemulihan yang panjang, alih-alih memanfaatkan awal barunya untuk memperkukuh posisinya di antara para bintang besar olahraga ini.

    Namun keadilan menuntut untuk membedakan antara kesan dan kenyataan, karena awal musim ini tidak termasuk dalam periode yang ditentukan untuk pemungutan suara, dan pemungutan suara pun sudah ditutup. Oleh karena itu, kegemilangan terbaru Yamal atau cedera Kvaratskhelia tidak bisa dianggap sebagai penyebab langsung dalam menentukan hasil pemungutan suara. Pengaruh keduanya di sini berkaitan dengan gambaran umum yang terbentuk seputar para pemain, bukan dengan suara yang telah diputuskan sebelumnya.

  • YamalGetty Images

    Saat kamu memandang dengan matamu, siapa yang pertama kali memikatmu?

    Ada aspek yang sulit diringkas dalam angka, dan itu pada dasarnya bergantung pada pengamatan langsung. Yamal memiliki bakat langka yang membuat menyaksikannya menjadi pengalaman yang menyenangkan: kelihaian menggiring bola, keberanian, kecepatan mengambil keputusan, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang tak terduga dari situasi biasa. Ia adalah tipe pemain yang membuat Anda menantikan bola berikutnya, karena Anda tidak tahu apa yang akan dilakukannya dengan bola itu.

    Ini adalah kelebihan yang nyata, bukan sekadar publisitas. Namun, Kvaratskhelia pun memiliki perangkat teknis yang luar biasa, dan ia telah membuktikan di Liga Champions kemampuannya menentukan hasil laga-laga besar.

    Perbedaannya adalah Yamal telah menjadi simbol bakat masa depan di sebuah klub kelas dunia, sementara momen-momen terbaik Kvara belakangan ini dikaitkan dengan sebuah pencapaian besar di Eropa yang tidak disertai gaung sebesar itu.

  • 흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)Getty Images

    Ironi dalam perbandingan Yamal dan Kvara

    Pada akhirnya, tidak ada rumus yang benar-benar adil untuk menyederhanakan Ballon d'Or menjadi satu angka atau satu gelar. Kvaratskhelia memiliki argumen Eropa yang sulit diabaikan, sementara Yamal memiliki perpaduan langka antara bakat, prestasi, dan daya tarik publik. Dan jika penghargaan ini memberi apresiasi atas satu musim penuh, maka semua itu harus ditimbang secara adil, jauh dari silaunya nama klub, kewarganegaraan, atau besarnya hiruk-pikuk.

    Ironi yang paling menyakitkan adalah bahwa Kvaratskhelia, setelah musim yang luar biasa, memasuki hari-hari menjelang acara penghargaan dalam kondisi menghadapi cedera yang mungkin membuatnya absen dalam waktu lama, sementara Yamal terus menanjak di tengah sorotan yang tak pernah mereda. Namun cedera Kvara tidak menambah nilainya dalam pemungutan suara, sebagaimana popularitas Yamal seharusnya tidak menjadi pengganti penilaian atas musimnya.

    Ballon d'Or bukanlah penghargaan untuk bakat semata, bukan pula hadiah otomatis bagi pemain terbaik di Liga Champions, dan bukan ajang popularitas untuk memilih nama yang paling banyak diperbincangkan. Ini adalah upaya untuk menilai satu musim penuh, dan hal tersulit di dalamnya adalah memisahkan antara apa yang benar-benar dipersembahkan seorang pemain, apa yang kita rasakan terhadapnya, dan apa yang terbiasa kita lihat ketika memandang jersey dan namanya.