Beberapa hari jelang gelaran Ballon d'Or, perbandingan antara Lamine Yamal dan Khvicha Kvaratskhelia tampak seperti sebuah paradoks sepak bola yang merangkum sebagian sifat dari penghargaan individu terbesar. Sisi ini dengan jelas mengatakan kepada kita: "Peraih prestasi Eropa paling menonjol tidak mesti menjadi sosok yang paling hadir dalam perlombaan merebut sorotan, sebagaimana memiliki bakat paling memukau tidak otomatis berarti memiliki catatan terbaik sepanjang musim."

Yamal, permata Barcelona dan salah satu bakat paling menggairahkan di dunia, memasuki gelaran ini dengan dikelilingi gelombang perhatian media dan publik yang luar biasa, sementara Kvaratskhelia berdiri di sisi lain dari pemandangan ini, setelah mempersembahkan musim Eropa yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain, sebelum menerima pukulan telak berupa cedera robek ligamen silang dalam pertemuan terakhir kedua tim, dalam sebuah pemandangan menyakitkan yang terjadi di depan mata pemain yang menjadi pusat perhatian sebagai salah satu kandidat paling menonjol untuk meraih penghargaan tersebut.

Namun di luar rasa simpati terhadap cedera Kvara, atau kekaguman terhadap bakat Yamal, perbandingan ini memunculkan sebuah pertanyaan yang lebih penting: Apa yang membuat seorang pemain lebih dekat dengan Ballon d'Or dibandingkan yang lain? Prestasi? Penampilan individu? Bakat? Ataukah kemampuan untuk menempati ruang yang lebih besar dalam kesadaran publik dan media?



