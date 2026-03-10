Goal.com
EberlIMAGO / MIS
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Bahkan Max Eberl pun terkejut! Atalanta Bergamo membuat kejutan besar melawan FC Bayern

Palladino mengambil risiko melawan FC Bayern dan akhirnya gagal. Max Eberl bereaksi dengan terkejut.

Max Eberl pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saat melihat susunan pemain inti Atalanta Bergamo menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions, direktur olahraga FC Bayern itu tampak sangat terkesan.

Nilai Bayern: Satu pemain menonjol di atas yang lain - Upamecano terlihat bosan

  • Ketika ditanya tentang tugas yang menanti juara Jerman di Bergamo, Eberl mengatakan bahwa dia "tegang" dan tahu persis "apa yang akan kita hadapi hari ini". Dia merujuk pada kebangkitan kuat tim Italia dalam pertandingan playoff leg kedua melawan Borussia Dortmund, di mana Atalanta mengalahkan BVB dengan skor 4-1.

    "Kami telah melihat gambar-gambar dan melihat bagaimana mereka bermain melawan Dortmund. Hari ini," kata Eberl dengan nada heran, "Hari ini mereka memiliki susunan pemain yang mengejutkan. Itu harus dikatakan."

    Berbeda dengan "keajaiban" melawan BVB, pelatih Atalanta Raffaele Palladino tidak memainkan Lazar Smardzic dan mengubah formasi menjadi empat bek, meskipun Atalanta baru saja menjadi sangat stabil dengan formasi tiga bek di bawah Pallardino. Di Serie A, hanya empat dari 17 pertandingan yang kalah sejak ia menjabat.

    • Iklan
  • StanisicIMAGO / IPA Sport

    FC Bayern mengalahkan Atalanta dengan mudah: "Itu sama sekali tidak berhasil"

    "Eksperimen" dengan formasi empat bek yang telah dicoba Palladino pada akhir pekan lalu saat melawan Udinese (2:2) gagal total pada malam itu. Juara liga Jerman itu mengalahkan tim peringkat ketujuh Serie A dengan mudah pada babak pertama dalam waktu 13 menit.

    Josip Stanisic memulai dengan variasi tendangan sudut yang cerdik. Joshua Kimmich melihat Serge Gnabry yang muncul sebentar, yang hanya perlu mengoper bola ke Stanisic (12'). Kemudian, Michael Olise dengan terampil melepaskan tendangan jarak jauh ke sudut jauh (22'), sebelum hanya tiga menit kemudian ia mengoper bola ke Gnabry yang berlari (25').

    "Itu sama sekali tidak berhasil," kata Benedikt Höwedes sebagai pakar di Amazon Prime, tetapi ia juga menunjukkan bahwa Bayern telah menemukan taktik yang ideal untuk melawan permainan agresif satu lawan satu yang direncanakan Atalanta di seluruh lapangan. Hal ini terlihat dari posisi para pemain Bayern yang hampir terpisah.

    Misalnya, Jonathan Tah muncul di sayap kiri pada babak pertama, atau Dayot Upamecano bisa melakukan tendangan bebas tanpa tekanan setelah berlari 30 meter sendirian karena rekan-rekan setimnya menarik lawan-lawannya dengan berlari jauh darinya. Menurut Höwedes, Gnabry khususnya layak mendapatkan "nilai A dengan bintang" pada babak pertama.

  • Bayern TorjubelGetty Images

    FC Bayern membuat tekanan Atalanta sia-sia: "Mereka melakukannya dengan luar biasa!"

    Juara dunia dan ahli Prime, Christoph Kramer, menunjukkan pemahaman terhadap pendekatan berisiko Palladino dengan formasi empat bek dan tekanan tinggi dalam situasi satu lawan satu. "Pendekatan ini masih tidak buruk. Jika Anda ingin mengalahkan Bayern musim ini, Anda harus memberikan tekanan tinggi dan melakukannya dengan orientasi pada pemain," kata Kramer, namun pada saat yang sama ia mengkritik kinerja striker Gianluca Scamacca dan Nikola Krstiovic: "Mereka bermain sangat buruk di lini depan. Mereka hampir tidak memberikan tekanan dan terus-menerus melepaskan bola. Hal itu juga terjadi saat mereka kebobolan."

    Namun, ia juga setuju dengan pujian Höwedes terhadap pendekatan Bayern. "Cara mereka bergerak melawan orientasi pemain ini. Hal ini sulit untuk dipertahankan, menjengkelkan, melelahkan - terutama secara mental, ketika Anda harus terus-menerus mengikuti lawan. Bayern melakukannya dengan sangat baik," kata Kramer.

    Pada akhirnya, Bayern menambah tiga gol di babak kedua. Michael Olise, Nicolas Jackson, dan Jamal Musiala meningkatkan skor akhir menjadi 6:1 (3:0). Namun, juara bertahan itu juga harus menerima dua kabar buruk dengan cedera yang dialami Alphonso Davies dan Jamal Musiala.

