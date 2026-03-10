Bahkan Max Eberl pun terkejut! Atalanta Bergamo membuat kejutan besar melawan FC Bayern

"Eksperimen" dengan formasi empat bek yang telah dicoba Palladino pada akhir pekan lalu saat melawan Udinese (2:2) gagal total pada malam itu. Juara liga Jerman itu mengalahkan tim peringkat ketujuh Serie A dengan mudah pada babak pertama dalam waktu 13 menit.

Josip Stanisic memulai dengan variasi tendangan sudut yang cerdik. Joshua Kimmich melihat Serge Gnabry yang muncul sebentar, yang hanya perlu mengoper bola ke Stanisic (12'). Kemudian, Michael Olise dengan terampil melepaskan tendangan jarak jauh ke sudut jauh (22'), sebelum hanya tiga menit kemudian ia mengoper bola ke Gnabry yang berlari (25').

"Itu sama sekali tidak berhasil," kata Benedikt Höwedes sebagai pakar di Amazon Prime, tetapi ia juga menunjukkan bahwa Bayern telah menemukan taktik yang ideal untuk melawan permainan agresif satu lawan satu yang direncanakan Atalanta di seluruh lapangan. Hal ini terlihat dari posisi para pemain Bayern yang hampir terpisah.

Misalnya, Jonathan Tah muncul di sayap kiri pada babak pertama, atau Dayot Upamecano bisa melakukan tendangan bebas tanpa tekanan setelah berlari 30 meter sendirian karena rekan-rekan setimnya menarik lawan-lawannya dengan berlari jauh darinya. Menurut Höwedes, Gnabry khususnya layak mendapatkan "nilai A dengan bintang" pada babak pertama.