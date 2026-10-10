Pada pekan keenam Serie A, Inter asuhan Cristian Chivu menang 3-0 atas Parma asuhan Alberto Gilardino di Meazza, dalam debutnya di bangku cadangan tim ducal setelah menggantikan Carlos Cuesta selama jeda internasional. Inter kembali melanjutkan langkahnya dari posisi puncak klasemen, dengan koleksi 16 poin, untuk sementara unggul tiga poin atas Roma dan Lazio (yang akan bermain melawan Como dan Monza). Parma sendiri tetap di 4 poin.





Laga di San Siro ini praktis selesai dalam 31 menit. Itu sudah cukup bagi juara Italia untuk mencetak tiga gol: pada menit ke-13 Sucic membuka skor memanfaatkan kesalahan Corvi, pada menit ke-18 Calhanoglu menggandakan keunggulan lewat penalti (pelanggaran terhadap Esposito, penalti diberikan berkat VAR), dan pada menit ke-31 Thuram mencetak gol dengan tendangan kaki kanan terukur dari assist Mkhitaryan.

Pada babak kedua, Inter mengelola energi, tanpa terlalu menekan. Dalam pergantian pemain yang silih berganti, terlihat juga debut bersama Inter dari pemain Inggris, Spence.





INTER-PARMA 3-0

PENCETAK GOL: 13' Sucic (I), 18' pen. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)