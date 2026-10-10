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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Bagi Inter semuanya berjalan mudah: menang 3-0 tanpa perlawanan berarti atas Parma

Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
Serie A

Inter-Parma 3-0 pada pekan keenam Serie A

Pada pekan keenam Serie A, Inter asuhan Cristian Chivu menang 3-0 atas Parma asuhan Alberto Gilardino di Meazza, dalam debutnya di bangku cadangan tim ducal setelah menggantikan Carlos Cuesta selama jeda internasional. Inter kembali melanjutkan langkahnya dari posisi puncak klasemen, dengan koleksi 16 poin, untuk sementara unggul tiga poin atas Roma dan Lazio (yang akan bermain melawan Como dan Monza). Parma sendiri tetap di 4 poin.


Laga di San Siro ini praktis selesai dalam 31 menit. Itu sudah cukup bagi juara Italia untuk mencetak tiga gol: pada menit ke-13 Sucic membuka skor memanfaatkan kesalahan Corvi, pada menit ke-18 Calhanoglu menggandakan keunggulan lewat penalti (pelanggaran terhadap Esposito, penalti diberikan berkat VAR), dan pada menit ke-31 Thuram mencetak gol dengan tendangan kaki kanan terukur dari assist Mkhitaryan.

Pada babak kedua, Inter mengelola energi, tanpa terlalu menekan. Dalam pergantian pemain yang silih berganti, terlihat juga debut bersama Inter dari pemain Inggris, Spence.


INTER-PARMA 3-0

PENCETAK GOL: 13' Sucic (I), 18' pen. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)

  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING

    90' - Lautaro mencoba mencetak gol spektakuler dengan cungkilan dari tengah lapangan, tetapi arah tembakannya meleset dan bola berakhir di luar lapangan

    86' - Kontrol yang bagus dalam pergerakan Romero, yang kemudian melepaskan tembakan kaki kiri, mengirim bola ke luar

    83' - Lagi-lagi nomor 10, kali ini dengan sundulan: bola melambung tinggi

    80' - Kontrol dan tembakan dari Lautaro Martinez, dengan bola yang melenceng lemah ke sisi kanan Corvi

    74' - Tembakan keras kaki kiri Romero melambung tinggi

    70' - Mkhitaryan mencoba lewat tendangan salto, tetapi bola berakhir di luar

    55' - Parma mencoba melalui sundulan Troilo, tetapi bola melambung jauh di atas

    48' - Babak kedua dimulai dengan peluang untuk Esposito, yang dibalas Corvi dengan penyelamatan refleks menggunakan kaki

    31' - Assist Mkhitaryan untuk Thuram, yang mencetak gol dengan tembakan kaki kanan mendatar ke tiang jauh

    18' - Calhanoglu mencetak gol dari penalti untuk menggandakan keunggulan Inter

    17' - Tackle ceroboh Diego Carlos terhadap Esposito di kotak penalti Parma: Bonacina dipanggil VAR, melihat tayangan di monitor, dan menghadiahkan penalti

    13' - Kesalahan Corvi saat tendangan gawang, dimanfaatkan Sucic yang memecah kebuntuan

    8' - Lagi-lagiTouré, dengan tembakan melengkung kaki kanan yang nyaris mengenai sudut atas gawang Inter

    6 - Tembakan dari luar kotak penalti dariTouré, dengan penyelamatan mudah Martinez di bawah

    4' - Setelah aksi Diouf di sisi kanan, bola sampai ke Dimarco, yang melepaskan tembakan kaki kiri lemah ke pelukan Corvi

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN TABELLINO

    INTER-PARMA 3-0

    PENCETAK GOL: 13' Sucic (I), 18' pen. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique); Esposito (61' Bonny), Thuram (61' Lautaro). Pelatih: Cristian Chivu


    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni (78' Britschgi), Keita, Sierro (62' Bernabé), Valeri; Touré (84' Frigan), Fabbian (62' Lontani); Elphege (62' Romero). Pelatih: Alberto Gilardino



    WASIT: Bonacina

    KARTU KUNING: -

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