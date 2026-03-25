Apakah Luis Hasa akan menjadi Vergara yang baru? Di Napoli, rencana untuk membawa pulang gelandangserang yang tengah mengantarkan kesuksesan bagi Carrarese—dan yang dulu direbut Napoli dari Juventus—telah dimulai. Setelah tampil gemilang di Serie B, setengah klub Serie A telah menanyakan kabar mengenai pemain kelahiran 2004 ini, yang sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya bersama timnas U-19 di Kejuaraan Eropa U-19.
Bagaimana perkembangan Hasa dan rencana Napoli: Vergara baru yang mungkin berguna bagi Conte
Dari Juventus ke Lecce, lalu ke Napoli dan meraih gelar Scudetto meski tanpa memberikan kontribusi berarti bagi tim asuhan Conte, masa peminjaman di Carrarese telah membantu Hasa menjadi pemain yang lebih baik. Di Toscana, pemain berusia 22 tahun ini menyelesaikan proses pematangannyadan dari posisi penyerang kedua/gelandang serang yang penuh gaya, permainan cerdas, dan kreativitas, ia beradaptasi dengan sempurna dalam formasi 3-5-2 Calabro yang menjadikannya gelandang serang modern. Penetrasi, lari, dan lari mundur, gol, serta kepribadian: Hasa telah menjadi salah satu pemain paling menentukan di Serie B, sebagaimana dibuktikanoleh 5 gol dan 3 assist sebagai gelandang dalam 25 pertandingan yang ia mainkan.
Perjalanan kariernya yang menanjak pesat ini semakin membuktikan segala hal positif yang selalu dikatakan tentang dirinya dan kemampuannya. Mulai dari kerja samanya dengan Yildiz di tim junior Juventus, perkembangan matangnya di Serie B, hingga impian yang ia harapkan segera terwujud: debut di Serie A. Sebuah momen yang hanya ditunda sementara.
Setelah penampilan gemilang Vergara yang berkembang selama masa peminjaman di Pro Vercelli dan Reggiana, lalu bersinar saat kembali ke Napoli, kini giliran Napoli yang harus menghadapi tugas berat untuk memutuskan apakah akan tetap meminjamkan Hasa atau membawanya kembali ke markas. Keputusan ini akan berdampak pada dirinya maupun Rao (talenta hebat lainnya yang sedang bersinar di Bari): keduanya berpotensi bergabung dengan tim utama musim depan dan memperluas skuad yang akan digunakan Conte untuk menghadapi tiga kompetisi sekaligus. Di Castelvolturno, beberapa bulan ke depan, mungkin akan ada dua permata tersembunyi yang kembali ke markas.