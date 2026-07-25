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Bagaimana Lionel Messi bisa saja bermain untuk Brasil, bukan Argentina
Penelitian sejarah mengungkap asal-usul keturunan
Sebuah penyelidikan historis selama tiga tahun telah mengungkap bahwa Messi sebenarnya memenuhi syarat untuk membela Brasil melalui garis keturunan ibunya. Menurut laporan Globo, yang dikutip oleh Yahoo Sports, sejarawan Italia Fiorenzo Santini menemukan bahwa salah satu kakek buyut dari pihak ibu Messi lahir di Ribeirão Preto, di negara bagian São Paulo, pada awal abad ke-20. Keluarga tersebut kemudian beremigrasi ke Rosario, Argentina, sekitar tahun 1905, sehingga secara hukum memberikan hak kepada sang penyerang untuk mengajukan klaim kewarganegaraan Brasil.
- Getty Images Sport
Spanyol berusaha merekrut Messi
Selain Brasil, Messi juga memenuhi syarat untuk membela Italia berkat latar belakang keluarga besarnya, serta Spanyol, tempat ia berkembang sebagai pemain sejak usia 13 tahun. Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) bahkan berupaya keras untuk meyakinkan sang penyerang agar mengenakan seragam La Roja sebelum ia akhirnya memilih Argentina.
Mantan manajer timnas Spanyol, Vicente del Bosque, mengungkapkan: "Federasi telah melakukan segala upaya agar Messi bermain untuk Spanyol. Lionel menolak karena ia mencintai negaranya. Kehadirannya pasti akan menjadi hal terbaik. Messi adalah Messi—hanya ada satu. Melatihnya pasti akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan."
Warisan tersebut tetap sepenuhnya milik Argentina
Pengungkapan sejarah ini mencuat tak lama setelah Messi memimpin La Albiceleste ke final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, di mana mereka menelan kekalahan 1-0 dari Spanyol. Meskipun gagal mempertahankan gelar juara pada usia 39 tahun, catatan delapan gol dan empat assist yang ia raih sepanjang turnamen tersebut justru semakin mengukuhkan status legendarisnya di Argentina.
Penelitian Santini juga mencatat bahwa nama keluarga asli dari pihak ibu Messi, Coccettini, secara resmi diubah menjadi Cuccittini setelah mereka menetap di Rosario.
- Getty
Kabar mengenai jeda di masa mendatang masih belum dikonfirmasi
Skuad Argentina saat ini sedang menikmati liburan musim panas sebelum kembali ke klub masing-masing untuk persiapan pramusim. Meskipun Albiceleste diperkirakan akan kembali beraksi selama jeda internasional pada bulan September dan Oktober mendatang, saat ini mereka belum memiliki jadwal pertandingan yang telah dipastikan.
Messi sendiri diperkirakan akan fokus pada kebugarannya bersama Miami di Major League Soccer sambil mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam karier internasionalnya.
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