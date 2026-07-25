Selain Brasil, Messi juga memenuhi syarat untuk membela Italia berkat latar belakang keluarga besarnya, serta Spanyol, tempat ia berkembang sebagai pemain sejak usia 13 tahun. Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) bahkan berupaya keras untuk meyakinkan sang penyerang agar mengenakan seragam La Roja sebelum ia akhirnya memilih Argentina.

Mantan manajer timnas Spanyol, Vicente del Bosque, mengungkapkan: "Federasi telah melakukan segala upaya agar Messi bermain untuk Spanyol. Lionel menolak karena ia mencintai negaranya. Kehadirannya pasti akan menjadi hal terbaik. Messi adalah Messi—hanya ada satu. Melatihnya pasti akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan."