Tahun lalu Lorenzo Paratici bersinar di Roma. Gian Piero Gasperini memainkannya, hanya tiga hari setelah kedatangannya dari Sampdoria, dalam laga persahabatan melawan Roma City, di mana pemain kelahiran 2008 itu mencetak hat-trick dalam kemenangan akhir 8-0.

Setelah itu ia mencatatkan 13 penampilan dengan satu gol di Primavera dan 12 gol dalam 13 penampilan bersama tim U-18. Di sana, di antara pemain-pemain sebayanya, ia membuat perbedaan dan berkontribusi membawa Roma ke semifinal kejuaraan, yang kalah melawan Bologna.

Ia kemudian kembali ke Sampdoria, yang memberinya kontrak profesional pertamanya hingga 30 Juni 2028 sebelum Roma kembali merekrutnya dengan status pinjaman. Roma tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertaruh pada seorang penyerang dengan potensi yang sangat baik.