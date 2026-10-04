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grafica cm roma paraticiGetty Images
Diterjemahkan oleh

Bagaimana kiprah putra Paratici di Roma: Lorenzo memikat bersama Primavera Roma

Roma
Sampdoria
Serie A
L. Paratici

Lorenzo Paratici kembali ke Roma setelah tampil menonjol musim lalu: bagaimana kiprah putra direktur olahraga Fiorentina itu, yang datang dengan status pinjaman dari Sampdoria.

Lorenzo Paratici memulai lagi bersama Roma. Setelah menjalani musim lalu sebagai pemain pinjaman di Roma dan kembali ke Sampdoria, manajemen klub ibu kota itu memilih untuk merekrutnya kembali dengan status pinjaman dengan opsi pembelian.

Sejauh ini, keputusan itu terbayar di Youth League, tempat dia menjadi penentu dalam kemenangan atas Fenerbahce, sementara di liga dia masih belum meraih kegembiraan pertama bagi pemain kelahiran 2008 tersebut, putra Fabio, direktur olahraga Fiorentina saat ini.

  • KEMBALI

    Tahun lalu Lorenzo Paratici bersinar di Roma. Gian Piero Gasperini memainkannya, hanya tiga hari setelah kedatangannya dari Sampdoria, dalam laga persahabatan melawan Roma City, di mana pemain kelahiran 2008 itu mencetak hat-trick dalam kemenangan akhir 8-0.

    Setelah itu ia mencatatkan 13 penampilan dengan satu gol di Primavera dan 12 gol dalam 13 penampilan bersama tim U-18. Di sana, di antara pemain-pemain sebayanya, ia membuat perbedaan dan berkontribusi membawa Roma ke semifinal kejuaraan, yang kalah melawan Bologna.

    Ia kemudian kembali ke Sampdoria, yang memberinya kontrak profesional pertamanya hingga 30 Juni 2028 sebelum Roma kembali merekrutnya dengan status pinjaman. Roma tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertaruh pada seorang penyerang dengan potensi yang sangat baik.

  • KARAKTERISTIKNYA

    Paratici adalah seorang penyerang tengah yang atipikal, modern. Ia piawai bergerak di seluruh lini serang, tanpa kehilangan naluri gol, sampai-sampai pada musim 2024/25, jauh di bawah kelompok usianya, ia menutup musim dengan 7 gol dalam 18 pertandingan bersama tim Primavera Sampdoria.

  • Menentukan di Youth League

    Dalam tiga pertandingan yang dimainkan di liga, dia memang belum mencetak gol, tetapi di Youth League dia sudah membuat perbedaan. Pada matchday pertama melawan Fenerbahce, saat Roma tertinggal dua gol pada babak pertama, dia membakar semangat untuk kebangkitan.

    Paratici pertama-tama mencetak gol yang membuka kembali pertandingan lalu memukau lewat aksi dan dribel yang menentukan untuk mengantar rekan-rekannya menuju kemenangan 4-2 yang ditandatangani oleh Guaglianone, Maccaroni, dan Falcetta.

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  • Dalam tanda Dybala

    Di Roma, ia kembali bisa mengamati Paulo Dybala dari dekat. Tahun lalu, dalam laga uji coba melawan Roma City, ia mencetak tiga gol di hadapan Gasperini dan sang Joya yang, saat usianya baru 7 tahun setengah, ia jemput di bandara bersama ayahnya, Fabio, ketika tiba di Juventus dari Palermo.

    Kegembiraan Lorenzo kecil saat bertemu Joya juga dibuktikan oleh sebuah foto yang memperlihatkan putra Paratici bersama Dybala pada hari itu di bandara. Kini, setelah 11 tahun berlalu, keduanya sama-sama bermain untuk Roma.

    Dan siapa tahu Gasperini, yang selalu sangat memperhatikan pemain muda, bisa memberinya ganjaran dari sekarang hingga akhir tahun dengan sesekali membawanya ke tim utama.

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