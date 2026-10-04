Lorenzo Paratici memulai lagi bersama Roma. Setelah menjalani musim lalu sebagai pemain pinjaman di Roma dan kembali ke Sampdoria, manajemen klub ibu kota itu memilih untuk merekrutnya kembali dengan status pinjaman dengan opsi pembelian.
Sejauh ini, keputusan itu terbayar di Youth League, tempat dia menjadi penentu dalam kemenangan atas Fenerbahce, sementara di liga dia masih belum meraih kegembiraan pertama bagi pemain kelahiran 2008 tersebut, putra Fabio, direktur olahraga Fiorentina saat ini.